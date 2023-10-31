يشير عدم التطبيع، في سياق نمذجة البيانات، إلى عملية تحسين تصميم قاعدة البيانات بشكل استراتيجي عن طريق إدخال التكرارات بشكل متعمد أو دمج المعلومات ذات الصلة في جدول واحد. يُستخدم هذا الأسلوب عادةً لتحسين أداء القراءة وتقليل عمليات الانضمام أثناء الاستعلام وتلبية الاحتياجات المحددة للتطبيق. على الرغم من فعاليته في بعض السيناريوهات، إلا أن إلغاء التسوية قد يضعف سلامة البيانات ودقتها واتساقها، وقد لا يكون مناسبًا لجميع التطبيقات والمتطلبات.

على النقيض من إلغاء التسوية، فإن التسوية هي عملية منهجية لتنظيم قاعدة بيانات علائقية في جداول بهدف تقليل التكرار والتبعية للبيانات. ويتم تحقيق ذلك عن طريق تحليل البيانات إلى كيانات منفصلة، ​​وفرض التكامل المرجعي والحفاظ على الاتساق. يساعد التطبيع على التخلص من التخزين الزائد وتوفير أداء الاستعلام الأمثل وتسهيل التحديثات الفعالة لبيانات قاعدة البيانات الأساسية. ومع ذلك، يمكن أن تتطلب بنيات قاعدة البيانات المقيسة عمليات ربط معقدة لاسترداد المعلومات من جداول متعددة، مما يؤدي إلى تباطؤ أداء الاستعلام.

يجب أن يكون الاختيار بين التطبيع وإلغاء التطبيع قرارًا واعيًا يعتمد على الاحتياجات المحددة للتطبيق، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل أنماط الوصول للقراءة/الكتابة، ومتطلبات الأداء، واعتبارات قابلية التوسع. غالبًا ما يكون للتطبيقات المختلفة متطلبات وقيود مختلفة، والتي تملي النهج الأكثر ملاءمة لنمذجة البيانات.

إحدى حالات الاستخدام الشائعة لإلغاء التسوية هي في أنظمة إعداد التقارير أو دعم القرار، حيث تحتاج الاستعلامات إلى تجميع كميات كبيرة من البيانات التاريخية عبر أبعاد متعددة أو إجراء عمليات حسابية معقدة، ويكون التركيز الأساسي على تحسين أداء الاستعلام. في هذه الحالة، يمكن أن يساعد إلغاء تسوية البيانات إلى جداول مسطحة أو ملخصة في تقليل تعقيد الاستعلامات وزيادة سرعة استرداد البيانات. يُستخدم هذا المبدأ في منهجيات تخزين البيانات مثل مخططات النجمة وندفة الثلج، حيث عادةً ما يتم إلغاء تسوية جداول الحقائق وربطها بجداول الأبعاد.

في سياق منصة AppMaster ، يمكن استخدام إلغاء التسوية لتسهيل استرجاع البيانات بشكل فعال لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، عن طريق تقليل عدد الجداول وعمليات الانضمام المطلوبة لجلب المعلومات من الواجهة الخلفية. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين تجربة المستخدم عن طريق تقليل زمن الوصول وتحسين الأداء العام. إن النهج القائم على الخادم الذي تتبناه منصة AppMaster لتطبيقات الهاتف المحمول، والذي يسمح للعملاء بتحديث مكونات واجهة المستخدم ومنطق الأعمال دون تحديث التطبيق الأساسي، يؤكد أيضًا على أهمية تحسين استرجاع البيانات من خلال إلغاء التسوية، خاصة في حركة المرور العالية والاستخدام الحساس للوقت حالات.

ومع ذلك، فإن عدم التطبيع لا يخلو من عيوبه. يمكن أن يؤدي إدخال التكرار في قاعدة البيانات إلى تعقيد إدارة تكامل البيانات واتساقها، حيث يجب الاحتفاظ بمثيلات متعددة من نفس البيانات متزامنة عند حدوث تغييرات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تعقيد التعليمات البرمجية واحتمال حدوث أخطاء، خاصة أثناء عمليات التحديث والإدراج والحذف التي تؤثر على البيانات المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، قد تستهلك هياكل البيانات غير الطبيعية مساحة تخزين أكبر، وهو ما يمكن أن يكون مصدر قلق في البيئات ذات الموارد المحدودة أو التكاليف المرتبطة باستهلاك التخزين.

لتقليل هذه العيوب، يجب تنفيذ تصميمات قواعد البيانات غير الطبيعية بشكل مدروس، مع دراسة متأنية للمقايضات بين الأداء وسهولة الإدارة. يمكن تطبيق تقنيات مثل طرق العرض المادية والفهرسة والتخزين المؤقت لتحقيق التوازن بين كفاءة استرجاع البيانات وتعقيد الحفاظ على اتساق البيانات.

في الختام، يعد إلغاء التسوية تقنية قوية وفعالة يمكن استخدامها لتحسين أداء واستجابة التطبيقات المعتمدة على قاعدة البيانات، خاصة في سيناريوهات القراءة المكثفة وعالية التحميل. عند تطبيق عملية إلغاء التسوية بحكمة، يمكن أن تؤدي إلى فوائد ملموسة من حيث أداء الاستعلام وتجربة المستخدم، دون المساس بشكل غير ضروري بسلامة البيانات واتساقها. باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نمذجة البيانات، تلعب عملية إلغاء التسوية دورًا رئيسيًا في مساعدة AppMaster على تمكين التطوير السريع والقوي لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية لتلبية متطلبات العملاء وحالات الاستخدام المتنوعة.