قاموس البيانات، في سياق نمذجة البيانات، هو مستودع منظم يوفر كتالوجًا شاملاً ومفصلاً لعناصر البيانات والبيانات التعريفية والتعاريف والسمات والعلاقات والقيود والتعيينات المرتبطة بها داخل تطبيق أو نظام قاعدة بيانات. يمكن أن تتضمن عناصر البيانات هذه الجداول والأعمدة والفهارس والمفاتيح والقيود. الغرض الأساسي من قاموس البيانات هو تسهيل التواصل المتسق والدقيق بين مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير النظام واستخدامه وصيانته من خلال توفير مصطلحات موحدة وفهم للبيانات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل قاموس البيانات كمصدر قيم للمراجع والوثائق، مما يضمن سلامة البيانات، ويعزز جودة البيانات، ويقدم نظرة عامة على أصول بيانات المنظمة.

في منصة AppMaster no-code ، يعد قاموس البيانات الشامل والجيد التنظيم عنصرًا أساسيًا في عملية نمذجة البيانات. عند إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء تصميم نماذج البيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات) وتحديد عناصر البيانات المختلفة والعلاقات ومنطق الأعمال داخل التطبيقات. كجزء من عملية نمذجة البيانات، يتم تخزين المعلومات المتعلقة بهذه العناصر في قاموس البيانات، مما يوفر مصدر معلومات ثابتًا وسهل الوصول إليه للمساعدة في نمذجة البيانات ومهام التطوير والصيانة.

وفقًا للدراسات والاستبيانات التي أجريت في مجال تطوير البرمجيات، يتم إنفاق ما يقرب من 80% من وقت التطوير والصيانة على فهم البيانات والعمل معها. إن قاموس البيانات الذي يتم صيانته جيدًا يقلل بشكل كبير من هذا الوقت من خلال توفير مورد مركزي ويمكن الوصول إليه يحتوي على المعلومات اللازمة لفهم البيانات وعلاقاتها. وينتج عن ذلك أوقات تطوير وصيانة أسرع، وتطبيقات ذات جودة أعلى، واتصال أكثر فعالية بين مطوري البرامج، ومصممي البيانات، ومحللي الأعمال، وأصحاب المصلحة الآخرين.

يحتوي قاموس البيانات النموذجي على المكونات الرئيسية التالية:

اسم عنصر البيانات: معرف فريد أو تسمية مخصصة لعنصر بيانات محدد مثل جدول أو عمود أو فهرس.

معرف فريد أو تسمية مخصصة لعنصر بيانات محدد مثل جدول أو عمود أو فهرس. نوع البيانات: نوع البيانات المخزنة في العنصر، مثل عدد صحيح أو varchar أو تاريخ أو منطقي.

نوع البيانات المخزنة في العنصر، مثل عدد صحيح أو varchar أو تاريخ أو منطقي. الحجم / الطول: الحد الأقصى لحجم أو طول البيانات التي يمكن تخزينها في العنصر، إن أمكن.

الحد الأقصى لحجم أو طول البيانات التي يمكن تخزينها في العنصر، إن أمكن. القيم / القيود المسموح بها: النطاق المقبول من القيم أو التنسيقات أو القيود التي يجب أن تلتزم بها البيانات.

النطاق المقبول من القيم أو التنسيقات أو القيود التي يجب أن تلتزم بها البيانات. القيمة الافتراضية: القيمة الافتراضية المخصصة لعنصر البيانات إذا لم يتم توفير قيمة بشكل صريح أثناء إدخال البيانات أو تعديلها.

القيمة الافتراضية المخصصة لعنصر البيانات إذا لم يتم توفير قيمة بشكل صريح أثناء إدخال البيانات أو تعديلها. الوصف / التعريف: شرح مقروء للإنسان لغرض ومعنى وبنية عنصر البيانات، مما يساعد في فهم البيانات.

شرح مقروء للإنسان لغرض ومعنى وبنية عنصر البيانات، مما يساعد في فهم البيانات. العلاقات / المفاتيح الخارجية: إشارة إلى كيفية ارتباط عنصر البيانات بعناصر البيانات الأخرى داخل قاعدة البيانات، إن أمكن.

إشارة إلى كيفية ارتباط عنصر البيانات بعناصر البيانات الأخرى داخل قاعدة البيانات، إن أمكن. الفهارس / المفاتيح الأساسية: المعلومات المتعلقة بالفهارس أو المفاتيح الأساسية المرتبطة بعنصر البيانات والتي تسهل استرجاع البيانات وتنظيمها بكفاءة.

المعلومات المتعلقة بالفهارس أو المفاتيح الأساسية المرتبطة بعنصر البيانات والتي تسهل استرجاع البيانات وتنظيمها بكفاءة. سجل الاستخدام/التعديل: التفاصيل ذات الصلة حول سجل الاستخدام والتعديل والإنشاء لعنصر البيانات، بما في ذلك الطوابع الزمنية ومعرفات المستخدم والملاحظات.

على سبيل المثال، لنفكر في قاموس بيانات يحتوي على معلومات حول جدول العملاء في أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية. قد يحتوي هذا الجدول على أعمدة لمعرف العميل والبريد الإلكتروني والاسم والعنوان ورقم الهاتف. سيوفر قاموس البيانات معلومات قيمة حول كل عمود من هذه الأعمدة، بما في ذلك أنواع البيانات الخاصة بها، وأطوال البيانات المسموح بها، والقيم الافتراضية، والقيود. وهذا يساعد أصحاب المصلحة على فهم نموذج البيانات بشكل أفضل ويضمن الاستخدام المتسق في جميع أنحاء التطبيق.

في سياق منصة AppMaster ، لا يعمل قاموس البيانات كمورد حيوي لنمذجة البيانات وتطوير التطبيقات فحسب، بل يتوافق أيضًا مع مبادئ النظام الأساسي المتمثلة في توفير وثائق واضحة، وتقليل الديون الفنية، وتمكين التكامل والاتصال السلس مع الأنظمة الأخرى. يتيح الجمع بين قاموس البيانات الذي يتم صيانته جيدًا ومجموعة أدوات التطوير الشاملة لمنصة AppMaster للعملاء إنشاء تطبيقات قوية وفعالة وقابلة للتطوير تتكيف مع الاحتياجات والمتطلبات المتطورة مع تجنب التكرار والتعقيد غير الضروريين.

في الختام، يعد قاموس البيانات أداة حاسمة في مجال نمذجة البيانات، حيث يعمل بمثابة مستودع مركزي للمعلومات حول عناصر البيانات وسماتها والعلاقات داخل قاعدة البيانات أو التطبيق. من خلال دمج قاموس البيانات في عملية نمذجة البيانات الخاصة بمنصة AppMaster ، يمكن للعملاء الاستفادة من الاتصالات المحسنة وأوقات التطوير والصيانة الأسرع والتطبيقات عالية الجودة والتعاون الأكثر فعالية بين مختلف أصحاب المصلحة. وبالتالي، يصبح قاموس البيانات عنصرًا لا غنى عنه لإنشاء تطبيقات موثوقة وفعالة وقابلة للتطوير يمكنها التكيف مع متطلبات العمل المتغيرة باستمرار.