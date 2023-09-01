يشير البحث الكمي في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم إلى التحقيق والتحليل المنهجي للأنماط والاتجاهات في البيانات التجريبية، التي يتم جمعها من خلال استخدام التقنيات الرقمية والإحصائية والحسابية المختلفة. يهدف هذا النوع من الأبحاث إلى إنتاج نتائج موضوعية وموثوقة وقابلة للتعميم حول سلوكيات المستخدم وتفضيلاته وتصوراته، والتي يمكن استخدامها لتوجيه تصميم وتطوير وتقييم تطبيقات البرامج والمنتجات الرقمية لتحسين سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والمستخدم. إشباع.

في مجال تجربة المستخدم والتصميم، غالبًا ما تستخدم أساليب البحث الكمي أدوات مختلفة لجمع البيانات مثل الدراسات الاستقصائية أو الاستبيانات أو منصات التحليلات أو أنظمة التقاط البيانات الآلية (على سبيل المثال، تقنيات تتبع العين، والأجهزة القابلة للارتداء، وأدوات تسجيل المفاتيح). تمكن هذه الأدوات الباحثين من الحصول على كميات كبيرة من البيانات الرقمية المنظمة من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك سجلات استخدام الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، وسجلات الخادم، وطلبات واجهة برمجة التطبيقات، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، والتقييمات والتعليقات المقدمة من المستخدم، والقياسات الفسيولوجية أو البيومترية.

إحدى المزايا الرئيسية للبحث الكمي في تجربة المستخدم والتصميم هي قدرته على تقديم رؤى واضحة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ بناءً على وحدات موحدة للملاحظة أو الحساب أو المقارنة. ويضمن ذلك إمكانية ربط نتائج هذا البحث بشكل وثيق بأهداف تصميمية أو فرضيات أو مؤشرات أداء محددة، ويمكن تقييمها بسهولة وفقًا لمعايير أو معايير أو أفضل الممارسات المحددة مسبقًا. علاوة على ذلك، يمكن للبحث الكمي أن يدعم تطوير النماذج التنبؤية، أو أدوات المحاكاة، أو خوارزميات التحسين، والتي يمكن أن تساعد المصممين والمطورين على ضبط النماذج الأولية لتطبيقاتهم أو ميزاتها قبل النشر أو الاختبار.

في منصة AppMaster no-code ، يلعب البحث الكمي دورًا حاسمًا في تعزيز التصميم الذي يركز على المستخدم، والوظائف، وجودة التطبيقات التي تولدها المنصة. من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الكمية وتحليلها وتفسيرها بشكل منهجي حول تفاعلات المستخدم وأنماط التنقل وتفضيلات الواجهة وأوقات المعاملات ومعدلات الخطأ والجوانب المهمة الأخرى لسهولة استخدام البرنامج وأدائه، يمكن لـ AppMaster تحديد مجالات التحسين وإنشاء رؤى مستهدفة و التوصيات، وتقديم حلول مصممة خصيصًا لاحتياجات ومتطلبات المستخدم المحددة.

من أجل ضمان اتخاذ قرارات فعالة وفعالة تعتمد على البيانات في عملية التصميم والتطوير، يستخدم AppMaster أدوات وتقنيات تحليلية متطورة مثل الإحصائيات الوصفية، والإحصاءات الاستدلالية، والتحليل متعدد المتغيرات، وخوارزميات التعلم الآلي، وتصور البيانات. تمكن هذه الأدوات الباحثين من استخلاص مجموعات البيانات المعقدة وتحويلها إلى ملخصات أو علاقات أو اتجاهات أو أنماط ذات معنى، واختبار أهمية النتائج التي توصلوا إليها أو موثوقيتها أو قابليتها للتعميم. بالإضافة إلى ذلك، يدعم AppMaster المراقبة المستمرة وإعداد التقارير وتكرار عملية تطوير التطبيق بناءً على التعليقات في الوقت الفعلي والتعلم المبني على البيانات.

تتضمن بعض الأمثلة البارزة لتطبيقات البحث الكمي ضمن منصة AppMaster ما يلي:

تحليل مقارن لتفضيلات المستخدم لمكونات واجهة المستخدم المختلفة، أو التخطيطات، أو لوحات الألوان، بناءً على استطلاعات واسعة النطاق أو اختبارات A/B؛

التحقيق في تأثير أوقات استجابة واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو زمن استجابة الشبكة، أو تحميل الخادم على رضا المستخدم النهائي ومعدلات إكمال المهام، باستخدام أدوات مراقبة الأداء وتحليل الانحدار؛

تحديد هياكل التنقل المثالية، أو طرق الإدخال، أو استراتيجيات تنظيم المحتوى، من خلال التحليل العنقودي، أو تحليل العوامل، أو مقاييس التشابه؛

التنبؤ بمعدلات مشاركة المستخدم، أو الاحتفاظ به، أو التوقف عن العمل بناءً على أنماط الاستخدام، أو اعتماد الميزات، أو تعليقات العملاء داخل التطبيق، باستخدام تحليل السلاسل الزمنية، أو تحليل البقاء، أو نماذج التعلم الآلي؛

تقييم إمكانية الوصول أو سهولة القراءة أو وضوح محتوى التطبيق أو الواجهات أو تقنيات التفاعل، باستخدام الاستدلالات أو الإرشادات أو أنظمة التسجيل المعتمدة.

في الختام، يشكل البحث الكمي عنصرًا أساسيًا في مجال تجربة المستخدم والتصميم، مما يتيح اتباع نهج صارم وقوي وموضوعي لفهم احتياجات المستخدم وسلوكه وتوقعاته. من خلال دمج البحث الكمي في جوهر منصة AppMaster no-code ، يعزز الفريق ثقافة استباقية قائمة على البيانات تعزز الابتكار وخفة الحركة والتركيز على العملاء، مما يؤدي في النهاية إلى تطبيقات وتجارب رقمية أفضل لكل مستخدم.