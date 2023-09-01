نموذج بالحجم الطبيعي

النموذج بالحجم الطبيعي، في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، هو تمثيل رسومي وتفاعلي عالي الدقة لتطبيق برمجي أو تخطيط موقع الويب ووظائفه، ويتم تصميمه عادةً في المراحل المختلفة من عملية التصميم. تُستخدم النماذج بالحجم الطبيعي في الغالب كأداة اتصال وتعاون أثناء تطوير البرامج، وهي تمكّن المصممين وأصحاب المصلحة الآخرين من تصور واجهات المستخدم، والتفاعل مع بنية التنقل الخاصة بالبرنامج، وقياس قابلية الاستخدام الإجمالية قبل الالتزام بتطوير التطبيق.

يستخدم الخبراء في تجربة المستخدم والتصميم نماذج بالحجم الطبيعي لاستخلاص رؤى قيمة حول التطبيق العملي وجدوى أفكار التطبيقات الخاصة بهم. تساعد العملية في تحديد المشكلات المحتملة وتحسين تفاعلات المستخدم وإنشاء تجربة مستخدم سلسة. غالبًا ما يتم تصميم النماذج بالحجم الطبيعي باستخدام أدوات وحلول برمجية متنوعة، وتتضمن عناصر تفاعلية وجماليات بصرية وطباعة لتوفير تمثيل قوي لمنتج البرنامج النهائي.

في منصة AppMaster no-code ، يتيح برنامجنا المتطور للمصممين والمطورين إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي باستخدام واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام، وبالتالي تسريع عملية التصميم وتقليل استهلاك الموارد. يمكن مشاركة هذه النماذج ومراجعتها ومناقشتها بسهولة بين أعضاء الفريق، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم النهائية وتحقيق الإجماع قبل الانتقال إلى مرحلة التطوير الفعلية.

تشير الأبحاث إلى أن استخدام النماذج بالحجم الطبيعي في المراحل الأولى من تصميم البرامج يعد أمرًا محوريًا لتوفير الوقت والتكلفة. وفقا لدراسة أجرتها مجموعة ستانديش، فإن 75% من مشاريع تكنولوجيا المعلومات (IT) تفشل في تلبية احتياجات المستخدمين، أو تتجاوز ميزانيتهم، أو تتخلف عن المواعيد النهائية. ومن بين الأسباب الرئيسية المذكورة لهذه الإحصائيات المثيرة للقلق هو سوء إدارة المتطلبات، والتي يتم تعريفها إما بعدم كفاية التفاصيل أو الغموض في الحصول على تعليقات أصحاب المصلحة. يساعد استخدام النماذج بالحجم الطبيعي على تقليل هذه التناقضات بشكل كبير ويضمن توافق منتج البرنامج النهائي مع احتياجات المستخدم وتوقعاته.

لنأخذ على سبيل المثال مشروعًا افتراضيًا في AppMaster ، حيث يسعى العميل إلى تطوير موقع ويب للتجارة الإلكترونية. يقوم المصمم أولاً بإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي لصفحات مختلفة - الصفحة الرئيسية، وصفحة قائمة المنتجات، وتدفق الخروج - تتضمن عناصر التصميم مثل أنظمة الألوان والطباعة والصور. يمكن بعد ذلك تقييم النماذج بالحجم الطبيعي من قبل أصحاب المصلحة مثل المطورين ومحترفي التسويق وموظفي الأعمال، وتقديم التعليقات واقتراح التعديلات التي قد تعزز تجربة المستخدم أو تأخذ في الاعتبار القيود الفنية. تؤدي هذه العملية التكرارية في النهاية إلى إجماع بين الفريق، مما يؤدي إلى نموذج بالحجم الطبيعي شامل وتفاعلي جاهز للتسليم إلى قسم التطوير.

يؤدي استخدام النماذج بالحجم الطبيعي أثناء عملية التصميم إلى تقليل الوقت والموارد بشكل كبير، وبالتالي تبسيط دورة حياة التطوير بأكملها. باستخدام نموذج بالحجم الطبيعي تفاعلي بالكامل، يمكن للمطورين تحديد الأخطاء المحتملة في وقت مبكر من العملية والتأكد من ترجمة البرنامج بشكل فعال من التصميم إلى التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل النماذج بالحجم الطبيعي أيضًا على زيادة التواصل بين المصمم والمطور، مما يخفف من سوء الفهم ويعزز التطوير المتزامن للتطبيقات.

تعمل منصة AppMaster no-code على تسهيل إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي وإدارتها طوال عملية تطوير البرامج. من خلال دمج الأدوات القوية مثل إنشاء مخطط قاعدة البيانات وREST API وتصميم العمليات التجارية المرئية، يتيح AppMaster حتى للمصممين المبتدئين إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي تفاعلية للغاية وغنية بالميزات. بمجرد الانتهاء من هذه النماذج، تترجم إلى حلول برمجية فعلية كاملة الوظائف، والتي يمكن تجميعها ونشرها على مجموعة من المنصات، مما يضمن قابلية التوسع والالتزام بأعلى معايير الصناعة.

في الختام، تعد الاستفادة من النماذج بالحجم الطبيعي في مجال تجربة المستخدم والتصميم أمرًا ضروريًا لتلبية توقعات المستخدم، وتبسيط تطوير البرامج، وتحسين الموارد. من خلال دمج حلقات ردود الفعل التكرارية وتشجيع التعاون الفعال بين أصحاب المصلحة، تساهم النماذج بالحجم الطبيعي بشكل كبير في نجاح مشاريع تكنولوجيا المعلومات. تعمل منصة AppMaster ، بفضل إمكانات التصميم no-code ومجموعة الميزات القوية، على تمكين المصممين والمطورين من إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي عالية الدقة تشكل أساسًا لحلول برمجية فعالة تتمحور حول المستخدم للشركات من جميع الأحجام والأحجام.