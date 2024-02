No-Code Datenmodellierung bezieht sich auf die fortschrittliche Methode zum Entwerfen, Verwalten und Verwalten von Datenstrukturen in einer Anwendungsentwicklungsumgebung no-code ohne dass manuelle Programmierung oder Codierung erforderlich ist. Dieser Ansatz ermöglicht es Entwicklern, unabhängig von ihren Programmierkenntnissen, mithilfe intuitiver drag-and-drop Schnittstellen und optisch ansprechender Tools schnell Datenmodelle (auch als Datenbankschema bezeichnet) zu erstellen und zu ändern. Unternehmen haben sich die No-Code Datenmodellierung zu eigen gemacht, um die Markteinführungszeit ihrer digitalen Produkte und Dienstleistungen zu verkürzen, die technische Komplexität zu reduzieren und den mit herkömmlichen Codierungstechniken verbundenen Wartungsaufwand zu minimieren.

Ein Beispiel für eine Plattform, die No-Code Datenmodellierung bietet, ist AppMaster. Mit diesem robusten no-code Tool können Kunden Backend-, Web- und Mobilanwendungen mithilfe seiner umfassenden Suite erstellen, die die Erstellung von Datenbankschemata, das Design von Geschäftslogiken mithilfe des visuellen Business Process (BP) Designers, die integrierte REST-API und WebSocket (WSS)-Endpunkte umfasst Generierung sowie nahtlose UI-Entwicklung mithilfe von drag-and-drop Funktionen. Darüber hinaus bietet die Plattform Unterstützung für Web- und mobile Anwendungen, deckt eine breite Palette von Geräten ab und ermöglicht plattformübergreifende Kompatibilität.

Mit der AppMaster Plattform folgt der No-Code Datenmodellierungsprozess in der Regel mehreren wichtigen Schritten, um das gewünschte Ergebnis zu liefern:

Datenmodelle definieren: Mithilfe der visuellen Benutzeroberfläche der Plattform können Entwickler intuitiv Datenmodelle, Beziehungen und Attribute erstellen und konfigurieren, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dies reduziert die Eintrittsbarriere für technisch nicht versierte Benutzer erheblich und beschleunigt den Entwicklungsprozess. Geschäftslogik entwerfen: Sobald die Datenmodelle und Beziehungen definiert sind, können Entwickler den visuellen BP Designer von AppMaster verwenden, um die zugrunde liegende Geschäftslogik zu entwickeln, die regelt, wie Daten verarbeitet, abgerufen und geändert werden. Dieser Prozess umfasst eine Kombination aus grafischen Arbeitsabläufen, bedingten Anweisungen und vordefinierten Operationen, die eine manuelle Programmierung überflüssig machen. API-Endpunkte generieren: Nach der Definition der Datenmodelle und dem Entwurf der entsprechenden Geschäftslogik können Entwickler automatisch REST-API- und WSS- endpoints für diese Modelle generieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer manuellen API-Integration und es wird sichergestellt, dass wichtige APIs auf dem neuesten Stand bleiben, da sich Datenmodelle und Geschäftslogik im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Entwickeln Sie UI-Komponenten: Mithilfe der drag-and-drop Funktionen zum Erstellen von Web- und Mobilanwendungen von AppMaster können Entwickler Benutzeroberflächen erstellen und anpassen, die mit den zugrunde liegenden Datenmodellen interagieren. Darüber hinaus können Benutzer diese Komponenten entwerfen, um vollständig interaktive Anwendungen zu erstellen, die auf der Backend-Logik und den APIs von AppMaster basieren. Anwendungen veröffentlichen und bereitstellen: Nach Abschluss dieser Schritte können Entwickler die resultierenden Anwendungen in der Cloud oder in lokalen Bereitstellungen veröffentlichen. AppMaster generiert den entsprechenden Quellcode für Backend-, Web- und mobile Anwendungen, kompiliert, testet und verpackt ihn in Docker-Containern und sorgt so für eine problemlose und nahtlose Bereitstellung.

Die No-Code Datenmodellierungsfunktionen von AppMaster ermöglichen es Bürgerentwicklern, IT-Experten und Geschäftsanalysten, schnell Prototypen zu erstellen, Anwendungen der Enterprise-Klasse zu erstellen und bereitzustellen, ohne dass komplexe Codierung und damit verbundene technische Schulden erforderlich sind. Die Flexibilität und Agilität dieses Ansatzes unterstützt die sich ständig ändernden Anforderungen moderner Unternehmen und ermöglicht es ihnen, ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen.

Mehrere Forschungsstudien haben die wachsende Beliebtheit der No-Code Datenmodellierung hervorgehoben. Laut Gartner werden bis 2024 fast 65 % der Anwendungsentwicklung auf low-code und no-code Plattformen basieren, sodass Unternehmen ihre Ziele schneller und effizienter erreichen können. Darüber hinaus prognostiziert Forrester Research, dass der Gesamtmarkt für no-code Plattformen bis 2022 21 Milliarden US-Dollar übersteigen wird, was einen erheblichen Wandel in der Art und Weise markiert, wie Software entworfen und entwickelt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich No-Code Datenmodellierung als leistungsstarke Technik für Unternehmen herausgestellt hat, um moderne Anwendungen in einer zunehmend digitalen Welt schnell zu entwerfen, zu erstellen und bereitzustellen. Plattformen wie AppMaster haben das immense Potenzial dieses Ansatzes demonstriert, Entwicklern mehr Möglichkeiten zu geben, technische Schulden zu beseitigen und den Zeit- und Kostenaufwand für die Anwendungsentwicklung zu reduzieren. Da die Nachfrage nach flexiblerer und effizienterer Software weiter steigt, wird die Einführung von No-Code Datenmodellierung und ähnlichen Methoden zweifellos in allen Branchen und Sektoren zunehmen und die Landschaft der Anwendungsentwicklung in den kommenden Jahren verändern.