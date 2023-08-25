Моделирование данных без кода

Моделирование данных No-Code относится к передовому методу проектирования, управления и поддержки структур данных в среде разработки приложений no-code без необходимости ручного программирования или кодирования. Такой подход позволяет разработчикам, независимо от их опыта в программировании, быстро создавать и изменять модели данных (также называемые схемой базы данных) с помощью интуитивно понятных интерфейсов drag-and-drop и визуально привлекательных инструментов. Организации внедрили моделирование данных No-Code, чтобы ускорить вывод на рынок своих цифровых продуктов и услуг, снизить техническую сложность и минимизировать нагрузку на обслуживание, связанную с традиционными методами кодирования.

Одним из примеров платформы, предлагающей моделирование данных No-Code является AppMaster. Этот надежный инструмент no-code позволяет клиентам создавать серверные, веб- и мобильные приложения, используя его комплексный пакет, который включает в себя создание схемы базы данных, проектирование бизнес-логики с помощью визуального конструктора бизнес-процессов (BP), встроенного REST API и конечных точек WebSocket (WSS). генерации, а также плавную разработку пользовательского интерфейса с использованием функций drag-and-drop. Кроме того, платформа обеспечивает поддержку веб-приложений и мобильных приложений, охватывая широкий спектр устройств и обеспечивая кроссплатформенную совместимость.

На платформе AppMaster процесс моделирования данных No-Code обычно состоит из нескольких ключевых шагов для достижения желаемого результата:

Определение моделей данных. Используя визуальный интерфейс платформы, разработчики интуитивно создают и настраивают модели данных, отношения и атрибуты без необходимости обширных знаний в области кодирования. Это значительно снижает барьер входа для нетехнических пользователей и ускоряет процесс разработки. Проектирование бизнес-логики: после определения моделей данных и взаимосвязей разработчики могут использовать визуальный конструктор BP AppMaster для разработки базовой бизнес-логики, которая управляет обработкой, доступом и изменением данных. Этот процесс включает в себя комбинацию графических рабочих процессов, условных операторов и предопределенных операций, которые устраняют необходимость ручного программирования. Создание конечных точек API. После определения моделей данных и разработки соответствующей бизнес-логики разработчики могут автоматически создавать endpoints REST API и WSS для этих моделей. Это устраняет необходимость в ручной интеграции API и гарантирует, что критически важные API будут оставаться актуальными по мере развития моделей данных и бизнес-логики с течением времени. Разработка компонентов пользовательского интерфейса. Используя возможности создания веб-приложений и мобильных приложений AppMaster drag-and-drop , разработчики могут создавать и настраивать пользовательские интерфейсы, которые взаимодействуют с базовыми моделями данных. Более того, пользователи могут разрабатывать эти компоненты для создания полностью интерактивных приложений на основе внутренней логики и API AppMaster . Публикация и развертывание приложений. После выполнения этих шагов разработчики могут публиковать полученные приложения в облаке или при локальном развертывании. AppMaster генерирует соответствующий исходный код для серверных, веб- и мобильных приложений, компилирует, тестирует и упаковывает их в контейнеры Docker, обеспечивая простое и плавное развертывание.

Возможности моделирования данных No-Code в AppMaster позволяют гражданским разработчикам, ИТ-специалистам и бизнес-аналитикам быстро создавать прототипы, создавать и развертывать приложения корпоративного уровня без необходимости сложного кодирования и связанного с этим технического долга. Гибкость и оперативность этого подхода соответствуют постоянно меняющимся требованиям современного бизнеса, позволяя им опережать конкурентов и извлекать выгоду из возможностей цифровой трансформации.

Несколько исследований выявили растущую популярность моделирования данных No-Code. По данным Gartner, к 2024 году почти 65% разработки приложений будет осуществляться с помощью платформ low-code и no-code, что позволит компаниям быстрее и эффективнее достигать своих целей. Более того, Forrester Research прогнозирует, что к 2022 году общий рынок платформ no-code превысит 21 миллиард долларов, что означает значительный сдвиг в способах проектирования и разработки программного обеспечения.

В заключение, моделирование данных No-Code стало мощным методом, позволяющим организациям быстро проектировать, создавать и развертывать современные приложения во все более цифровом мире. Такие платформы, как AppMaster продемонстрировали огромный потенциал этого подхода для расширения возможностей разработчиков, устранения технического долга и сокращения времени и стоимости разработки приложений. Поскольку спрос на более гибкое и эффективное программное обеспечение продолжает расти, внедрение моделирования данных No-Code и подобных методологий, несомненно, будет расти во всех отраслях и секторах, изменяя ландшафт разработки приложений на долгие годы вперед.