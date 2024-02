Modelagem de dados sem código

Modelagem de dados No-Code refere-se ao método avançado de projetar, gerenciar e manter estruturas de dados em um ambiente de desenvolvimento de aplicativos no-code sem a necessidade de programação ou codificação manual. Essa abordagem permite que os desenvolvedores, independentemente de sua experiência em codificação, criem e modifiquem rapidamente modelos de dados (também chamados de esquema de banco de dados) usando interfaces intuitivas drag-and-drop e ferramentas visualmente atraentes. As organizações adotaram a modelagem de dados No-Code para acelerar o tempo de lançamento de seus produtos e serviços digitais no mercado, reduzir a complexidade técnica e minimizar a carga de manutenção associada às técnicas de codificação tradicionais.

Um exemplo de plataforma que oferece modelagem de dados No-Code é AppMaster. Esta ferramenta robusta no-code permite que os clientes criem aplicativos back-end, web e móveis usando seu conjunto abrangente que inclui criação de esquema de banco de dados, design de lógica de negócios por meio do Business Process (BP) Designer visual, API REST integrada e WebSocket (WSS) Endpoints geração, bem como desenvolvimento de UI contínuo usando recursos drag-and-drop. Além disso, a plataforma oferece suporte para aplicações web e móveis, abrangendo uma ampla gama de dispositivos e permitindo compatibilidade entre plataformas.

Com a plataforma AppMaster, o processo de modelagem de dados No-Code normalmente segue várias etapas principais para entregar o resultado desejado:

Definir modelos de dados: usando a interface visual da plataforma, os desenvolvedores criam e configuram intuitivamente modelos de dados, relacionamentos e atributos sem a necessidade de amplo conhecimento de codificação. Isso reduz bastante a barreira de entrada para usuários não técnicos e acelera o processo de desenvolvimento. Projetar lógica de negócios: uma vez definidos os modelos de dados e relacionamentos, os desenvolvedores podem utilizar o BP Designer visual do AppMaster para desenvolver a lógica de negócios subjacente que governa como os dados são processados, acessados ​​e modificados. Esse processo envolve uma combinação de fluxos de trabalho gráficos, instruções condicionais e operações predefinidas que eliminam a necessidade de programação manual. Gerar endpoints de API: depois de definir os modelos de dados e projetar a lógica de negócios apropriada, os desenvolvedores podem gerar automaticamente API REST e endpoints WSS para esses modelos. Isso elimina a necessidade de integração manual de APIs e garante que APIs críticas permaneçam atualizadas à medida que os modelos de dados e a lógica de negócios evoluem ao longo do tempo. Desenvolva componentes de UI: aproveitando os recursos drag-and-drop de criação de aplicativos móveis e web do AppMaster , os desenvolvedores podem criar e personalizar interfaces de usuário que interagem com os modelos de dados subjacentes. Além disso, os usuários podem projetar esses componentes para criar aplicativos totalmente interativos alimentados pela lógica de back-end e APIs do AppMaster . Publicar e implantar aplicativos: ao concluir essas etapas, os desenvolvedores podem publicar os aplicativos resultantes na nuvem ou em implantações locais. AppMaster gera o código-fonte correspondente para aplicativos back-end, web e móveis, compila, testa e empacota-os em contêineres Docker, garantindo uma implantação simples e descomplicada.

Os recursos de modelagem de dados No-Code do AppMaster capacitam desenvolvedores cidadãos, profissionais de TI e analistas de negócios a prototipar, construir e implantar rapidamente aplicativos de nível empresarial sem a necessidade de codificação complexa e débito técnico associado. A flexibilidade e agilidade desta abordagem apoiam os requisitos em constante mudança das empresas modernas, permitindo-lhes manter-se à frente da concorrência e capitalizar as oportunidades de transformação digital.

Vários estudos de pesquisa destacaram a crescente popularidade da modelagem de dados No-Code. De acordo com a Gartner, até 2024, quase 65% do desenvolvimento de aplicações será conduzido por plataformas low-code e no-code, permitindo que as empresas atinjam os seus objetivos de forma mais rápida e eficiente. Além disso, a Forrester Research prevê que o mercado global para plataformas no-code ultrapassará os 21 mil milhões de dólares até 2022, marcando uma mudança significativa na forma como o software é concebido e desenvolvido.

Concluindo, a modelagem de dados No-Code emergiu como uma técnica poderosa para as organizações projetarem, construírem e implantarem rapidamente aplicações modernas em um mundo cada vez mais digital. Plataformas como AppMaster demonstraram o imenso potencial desta abordagem para capacitar os desenvolvedores, eliminar dívidas técnicas e reduzir o tempo e o custo do desenvolvimento de aplicativos. À medida que a procura por software mais flexível e eficiente continua a aumentar, a adoção da modelação de dados No-Code e de metodologias semelhantes crescerá, sem dúvida, em todas as indústrias e setores, transformando o cenário do desenvolvimento de aplicações nos próximos anos.