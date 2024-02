Modélisation de données sans code

La modélisation de données No-Code fait référence à la méthode avancée de conception, de gestion et de maintenance de structures de données dans un environnement de développement d'applications no-code sans avoir besoin de programmation ou de codage manuel. Cette approche permet aux développeurs, quelle que soit leur expertise en codage, de créer et de modifier rapidement des modèles de données (également appelés schémas de base de données) à l'aide d'interfaces intuitives drag-and-drop et d'outils visuellement attrayants. Les organisations ont adopté la modélisation des données No-Code pour accélérer la mise sur le marché de leurs produits et services numériques, réduire la complexité technique et minimiser la charge de maintenance associée aux techniques de codage traditionnelles.

Un exemple de plate-forme proposant une modélisation de données No-Code est AppMaster. Cet outil robuste no-code permet aux clients de créer des applications backend, Web et mobiles à l'aide de sa suite complète qui comprend la création de schémas de base de données, la conception de logique métier via Visual Business Process (BP) Designer, l'API REST intégrée et les points de terminaison WebSocket (WSS). génération, ainsi qu'un développement transparent de l'interface utilisateur à l'aide de fonctionnalités drag-and-drop. En outre, la plate-forme prend en charge les applications Web et mobiles, couvrant une large gamme d'appareils et permettant une compatibilité multiplateforme.

Avec la plateforme AppMaster, le processus de modélisation des données No-Code suit généralement plusieurs étapes clés pour obtenir le résultat souhaité :

Définir des modèles de données : à l'aide de l'interface visuelle de la plateforme, les développeurs créent et configurent intuitivement des modèles de données, des relations et des attributs sans avoir besoin de connaissances approfondies en codage. Cela réduit considérablement les barrières à l’entrée pour les utilisateurs non techniques et accélère le processus de développement. Concevoir la logique métier : une fois les modèles de données et les relations définis, les développeurs peuvent utiliser le concepteur visuel BP d' AppMaster pour développer la logique métier sous-jacente qui régit la manière dont les données sont traitées, accessibles et modifiées. Ce processus implique une combinaison de flux de travail graphiques, d'instructions conditionnelles et d'opérations prédéfinies qui suppriment le besoin de programmation manuelle. Générer des points de terminaison d'API : après avoir défini les modèles de données et conçu la logique métier appropriée, les développeurs peuvent générer automatiquement endpoints d'API REST et WSS pour ces modèles. Cela élimine le besoin d’intégration manuelle des API et garantit que les API critiques restent à jour à mesure que les modèles de données et la logique métier évoluent au fil du temps. Développer des composants d'interface utilisateur : en tirant parti des fonctionnalités de création d'applications Web et mobiles drag-and-drop d' AppMaster , les développeurs peuvent créer et personnaliser des interfaces utilisateur qui interagissent avec les modèles de données sous-jacents. De plus, les utilisateurs peuvent concevoir ces composants pour créer des applications entièrement interactives alimentées par la logique backend et les API d' AppMaster . Publier et déployer des applications : une fois ces étapes terminées, les développeurs peuvent publier les applications résultantes dans le cloud ou dans des déploiements sur site. AppMaster génère le code source correspondant pour les applications backend, Web et mobiles, les compile, les teste et les emballe dans des conteneurs Docker, garantissant un déploiement fluide et sans tracas.

Les capacités de modélisation de données No-Code AppMaster permettent aux développeurs citoyens, aux professionnels de l'informatique et aux analystes commerciaux de prototyper, créer et déployer rapidement des applications d'entreprise sans avoir besoin d'un codage complexe ni d'une dette technique associée. La flexibilité et l'agilité de cette approche répondent aux exigences en constante évolution des entreprises modernes, leur permettant de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et de capitaliser sur les opportunités de transformation numérique.

Plusieurs études de recherche ont mis en évidence la popularité croissante de la modélisation de données No-Code. Selon Gartner, d’ici 2024, près de 65 % du développement d’applications sera piloté par des plateformes low-code et no-code, permettant aux entreprises d’atteindre leurs objectifs plus rapidement et plus efficacement. En outre, Forrester Research prédit que le marché global des plates no-code dépassera les 21 milliards de dollars d'ici 2022, marquant un changement significatif dans la manière dont les logiciels sont conçus et développés.

En conclusion, la modélisation des données No-Code est devenue une technique puissante permettant aux organisations de concevoir, créer et déployer rapidement des applications modernes dans un monde de plus en plus numérique. Des plateformes comme AppMaster ont démontré l'immense potentiel de cette approche pour responsabiliser les développeurs, éliminer la dette technique et réduire le temps et le coût de développement d'applications. Alors que la demande de logiciels plus flexibles et plus efficaces continue d’augmenter, l’adoption de la modélisation des données No-Code et de méthodologies similaires va sans aucun doute se développer dans tous les secteurs et industries, transformant le paysage du développement d’applications pour les années à venir.