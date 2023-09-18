يعد Data Mart، في سياق قواعد البيانات العلائقية، مجموعة فرعية مخصصة ومركزة ومتخصصة من بيانات المؤسسة التي تدعم الاحتياجات التحليلية لوحدة عمل أو قسم أو مجال موضوع معين. في الأساس، Data Mart عبارة عن مستودع بيانات مكثف مصمم لتلبية المتطلبات المعلوماتية لمجموعة معينة من المستخدمين، وتبسيط تفاعلهم مع البيانات وتحسينه.

تم تصميم Data Marts لمواجهة التحديات المرتبطة بإدارة البيانات وتحليلها بشكل فعال في المؤسسات المعقدة، حيث تعمل على تبسيط عملية تحليل البيانات من خلال تزويد المستخدمين برؤية أكثر تركيزًا ودقة، مما يؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات أفضل. ضمن المشهد الأوسع لإدارة البيانات، تلعب Data Marts دورًا حيويًا في تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وزيادة الكفاءة. إنهم يعملون كوسطاء بين مستودع البيانات والمستخدمين النهائيين، حيث يقومون بتفكيك صوامع البيانات وتمكين مجموعات بيانات مخصصة وهادفة للتحليل المستهدف.

إحدى الميزات الرئيسية لـ Data Mart هي التزامها بتصميم مخطط النجمة، مما يجعلها أكثر قابلية للفهم والتنقل بالنسبة للمستخدمين. باستخدام هذه البنية، تعمل Data Marts على تسهيل استرجاع البيانات بسرعة والأداء الأمثل في الاستعلام عن مجموعات البيانات الكبيرة. وتحظى هذه الخاصية بأهمية خاصة في منصة AppMaster ، التي توفر للعملاء القدرة على إنشاء تطبيقات خلفية باستخدام نماذج بيانات مصممة بشكل مرئي، مما يسهل على الشركات إدارة بياناتها واستخدامها أكثر من أي وقت مضى.

هناك عدة أنواع من Data Marts بناءً على مصادرها وأساس التصميم وأساليب التكامل:

سوق البيانات المستقلة : تم إنشاء أسواق البيانات هذه بشكل منفصل عن مستودع البيانات، حيث يتم الحصول على البيانات مباشرة من أنظمة التشغيل أو مصادر البيانات الخارجية. وهي بشكل عام أسرع في إنشاء الحلول المحلية وتقديمها، ولكنها قد تؤدي إلى حالات عدم اتساق في تعريفات البيانات والتكرار.

: تم إنشاء أسواق البيانات هذه بشكل منفصل عن مستودع البيانات، حيث يتم الحصول على البيانات مباشرة من أنظمة التشغيل أو مصادر البيانات الخارجية. وهي بشكل عام أسرع في إنشاء الحلول المحلية وتقديمها، ولكنها قد تؤدي إلى حالات عدم اتساق في تعريفات البيانات والتكرار. سوق البيانات التابعة : يتم إنشاء أسواق البيانات هذه باستخدام مستودع البيانات كمصدر أساسي للبيانات، مما يضمن الاتساق والتوحيد في البيانات المستخدمة عبر المؤسسة. ومع ذلك، يتطلب هذا النهج وجود مستودع بيانات متطور، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا.

: يتم إنشاء أسواق البيانات هذه باستخدام مستودع البيانات كمصدر أساسي للبيانات، مما يضمن الاتساق والتوحيد في البيانات المستخدمة عبر المؤسسة. ومع ذلك، يتطلب هذا النهج وجود مستودع بيانات متطور، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا. Hybrid Data Mart : كما يوحي الاسم، تجمع أسواق البيانات هذه بين ميزات أسواق البيانات المستقلة والتابعة، حيث توفر البيانات من مستودع البيانات بالإضافة إلى أنظمة التشغيل. يوفر هذا النهج المرونة اللازمة لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة ويسمح بحل أسرع ومخصص دون المساس بسلامة البيانات.

عند إنشاء Data Mart، يجب أخذ عدة اعتبارات بعين الاعتبار:

تحديد الاحتياجات : يعد تحديد وفهم هدف العمل ومتطلبات البيانات المقابلة بوضوح أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن Data Mart يخدم غرضه بفعالية. نمذجة البيانات : تعد عملية تحديد مخطط البيانات وتنظيمه، بما في ذلك أبعاد البيانات ومقاييسها، خطوة حاسمة في تصميم Data Mart. وهذا يوفر الأساس لتنظيم وتبسيط الوصول إلى البيانات للمستخدمين النهائيين. مصادر البيانات وتكاملها : إن تحديد وتوحيد مصادر البيانات الدقيقة والموثوقة وذات الصلة، إلى جانب دمجها بشكل مناسب، يضمن جودة واتساق Data Mart. استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها (ETL) : تلعب عملية ETL دورًا مهمًا في إعداد البيانات للتخزين داخل Data Mart، بما في ذلك استخراج البيانات من أنظمة المصدر، وتحويلها إلى التنسيق المطلوب، وتحميلها إلى Data Mart. أمن البيانات والتحكم في الوصول : نظرًا للطبيعة الحساسة للكثير من البيانات التنظيمية، فإن تنفيذ آليات قوية لأمن البيانات والتحكم في الوصول داخل Data Mart يعد أمرًا ضروريًا لحماية أصول المعلومات القيمة. مراقبة الأداء وتحسينه : إن المراقبة المستمرة لأداء Data Mart واتخاذ تدابير التحسين حسب الحاجة تضمن كفاءتها وفعاليتها على المدى الطويل.

في الختام، تعد Data Marts أمرًا بالغ الأهمية في عالم اليوم الذي يعتمد على البيانات، حيث تعمل على تبسيط الوصول إلى مجموعات فرعية من البيانات المستهدفة والمتخصصة لمختلف وحدات الأعمال والإدارات ومجالات المواضيع. من خلال توفير الوصول السريع والدقيق والفعال إلى البيانات، تعمل Data Marts في نهاية المطاف على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين عملياتها والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق. في سياق منصة AppMaster ، لا تعمل Data Marts على تحسين عملية بناء وإدارة تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية فحسب، ولكنها تساهم أيضًا في بيئة التطوير المتكاملة القوية والشاملة المقدمة، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ، والقضاء على الديون الفنية.