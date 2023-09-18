نقطة الحفظ

في سياق قواعد البيانات العلائقية، تعتبر Savepoint بمثابة معلم وسيط يسمح للمطور بتقسيم المعاملة إلى أجزاء أصغر. وهذا يوفر قدرًا أكبر من التحكم والمرونة أثناء عمليات قاعدة البيانات، خاصة عند العمل مع المعاملات المعقدة التي تتضمن بيانات متعددة لمعالجة البيانات. من خلال إنشاء نقاط حفظ ضمن معاملة ما، يمكن للمطورين التراجع بشكل انتقائي أو الالتزام بالتغييرات التي تم إجراؤها بعد نقطة حفظ معينة دون التأثير على المعاملة بأكملها.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام نقاط الحفظ هي قدرتها على التعامل مع الأخطاء والاستثناءات التي قد تحدث أثناء تنفيذ عملية قاعدة البيانات. على سبيل المثال، عند إجراء عمليات إدراج أو تحديث أو حذف متعددة في معاملة واحدة، هناك احتمال أن تفشل إحدى هذه العمليات بسبب عوامل مثل البيانات غير الصحيحة أو القيود المخالفة. مع وجود نقاط الحفظ في مكانها الصحيح، يمكن للمطورين التعافي بسهولة من مثل هذه الأخطاء عن طريق الرجوع إلى نقطة حفظ سابقة ثم إعادة محاولة العملية الفاشلة بعد حل المشكلة.

تعد نقاط الحفظ مفيدة بشكل خاص في الأنظمة الأكبر حجمًا والأكثر تعقيدًا حيث يمكن إجراء معاملات متعددة في وقت واحد، ويعد ضمان اتساق البيانات أمرًا بالغ الأهمية. من خلال إنشاء نقاط حفظ في نقاط استراتيجية أثناء المعاملة، يصبح من الأسهل الحفاظ على سلامة البيانات واتساقها، حتى في المواقف التي قد تنشأ فيها أخطاء أو تعارضات محتملة.

تجدر الإشارة إلى أن نقاط الحفظ ليست بديلاً عن المعاملات، بل هي امتداد لآلية المعاملات في أنظمة قواعد البيانات العلائقية. وهي تدعم نفس خصائص الذرية والاتساق والعزل والمتانة (ACID) التي تقوم بها المعاملات، مع ميزة إضافية تتمثل في توفير مستوى أفضل من التحكم في العمليات الفردية داخل المعاملة.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تقدم مجموعة واسعة من الميزات لتسهيل عمليات قاعدة البيانات القوية. ومن بين هذه الميزات، يدعم AppMaster استخدام نقاط الحفظ في المعاملات، مما يسمح للمطورين بإدارة العمليات المعقدة بسهولة والحفاظ على سلامة البيانات. وهذا مهم بشكل خاص لمستخدمي AppMaster الذين يقومون بتطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات حيث يكون اتساق البيانات أمرًا بالغ الأهمية.

في سيناريو عملي، فكر في تطبيق ويب تم تطويره باستخدام AppMaster والذي يتعامل مع طلبات العملاء لموقع ويب للتجارة الإلكترونية. يتضمن التطبيق عمليات قاعدة بيانات متعددة، مثل إنشاء سجل الطلب، وتحديث المخزون، وتسجيل مدفوعات العملاء. باستخدام نقاط الحفظ، يمكن للمطور إنشاء معالم بعد كل من هذه العمليات، مما يسمح بمعالجة الأخطاء بشكل أسهل في حالة فشل أي من هذه الخطوات. على سبيل المثال، إذا واجهت عملية الدفع مشكلة، فيمكن إرجاع المعاملة مرة أخرى إلى نقطة الحفظ قبل عملية الدفع، مما يسمح للنظام بإعادة محاولة العملية أو إخطار المستخدم بالمشكلة دون التأثير على العمليات السابقة الملتزمة بالفعل بقاعدة البيانات.

لتوضيح المفهوم بشكل أكبر، يوضح الكود المستعار التالي كيف يمكن تنفيذ نقاط الحفظ في عملية قاعدة بيانات افتراضية:

بدء المعاملة؛ أدخل في الأوامر (...) القيم (...)؛ SAVEPOINT order_created؛ تحديث مجموعة المخزون (...) حيث (...)؛ SAVEPOINT مخزون_محدث؛ أدخل في المدفوعات (...) القيم (...)؛ إذا حدث خطأ بعد ذلك العودة إلى SAVEPOINT مخزون_تحديث؛ آخر يقترف؛ إنهاء إذا؛ إنهاء المعاملة؛

في هذا المثال، يتم إنشاء نقطتي حفظ، واحدة بعد إدراج سجل طلب جديد والأخرى بعد تحديث المخزون. في حالة حدوث خطأ أثناء عملية الدفع، يمكن إرجاع المعاملة مرة أخرى إلى نقطة الحفظ "inventory_updated"، مما يسمح للنظام بمعالجة الخطأ بأمان دون التأثير على المعاملة الإجمالية.

في الختام، تعتبر نقاط الحفظ أداة لا تقدر بثمن في مجال قواعد البيانات العلائقية، مما يوفر مستوى أفضل من التحكم في المعاملات وتحسين قدرات معالجة الأخطاء. من خلال الاستفادة من نقاط الحفظ داخل منصة AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير تتعامل مع عمليات قاعدة البيانات المعقدة بسهولة، مما يضمن اتساق البيانات وتكاملها في كل مرحلة من مراحل عملية التطوير.