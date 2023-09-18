الاستعلام الفرعي، المعروف أيضًا باسم الاستعلام المتداخل أو الاستعلام الداخلي، هو استعلام SQL مضمن ضمن استعلام آخر أكبر في سياق قواعد البيانات العلائقية. تسهل الاستعلامات الفرعية عمليات استرجاع البيانات المعقدة وتسمح بمرونة أكبر في الاستعلام عن البيانات وتصفيتها وفرزها من خلال الاستفادة من نتائج الاستعلامات الأخرى. يتم وضع الاستعلامات الفرعية بين قوسين ويمكن أن تظهر في أجزاء مختلفة من استعلام SQL أكبر، بما في ذلك عبارات SELECT وFROM وWHERE وHAVING.

يتم استخدام الاستعلامات الفرعية بشكل شائع في السيناريوهات التي يكون فيها من الضروري إجراء حسابات وسيطة أو تصفية البيانات بناءً على نتائج استعلام آخر. في مجال قواعد البيانات العلائقية، غالبًا ما تكون الاستعلامات الفرعية ضرورية للوصول إلى البيانات المنتشرة عبر جداول متعددة، خاصة عندما تخضع هذه البيانات لعلاقات وقيود مختلفة.

هناك عدة أنواع من الاستعلامات الفرعية التي يمكن استخدامها وفقًا للمتطلبات المحددة لسيناريو معين. وتشمل هذه:

استعلام فرعي عددي: يُرجع قيمة واحدة.

استعلام فرعي للعمود: يُرجع عمودًا واحدًا من القيم.

الاستعلام الفرعي للصف: إرجاع صف واحد من البيانات.

استعلام فرعي للجدول: يقوم بإرجاع جدول بيانات كامل.

يمكن تقسيم الاستعلامات الفرعية إلى فئتين بناءً على سلوكها:

استعلام فرعي مترابط: استعلام فرعي يعتمد على قيمة من الاستعلام الخارجي، ويتم تنفيذه مرة واحدة لكل صف في الاستعلام الخارجي.

استعلام فرعي غير مرتبط: استعلام فرعي يمكن تشغيله بشكل مستقل عن الاستعلام الخارجي، ويعرض نتيجة واحدة يمكن استخدامها بواسطة الاستعلام الخارجي.

عند استخدام الاستعلامات الفرعية، من الضروري مراعاة الآثار المترتبة على الأداء، حيث يمكن أن تؤدي مجموعات البيانات الكبيرة والعلاقات المعقدة إلى زيادة الحمل الحسابي وبطء أداء الاستعلام. لتحسين الاستعلامات الفرعية، يمكن للمطورين الاستفادة من الفهارس واستخدام تلميحات الاستعلام واستخدام تقنيات ضبط الأداء الأخرى مثل التخزين المؤقت وترقيم الصفحات. يمكن أن يؤدي الاستخدام السليم للاستعلامات الفرعية إلى تحسين مرونة استعلامات SQL وتعبيرها بشكل كبير، مما يسمح للمطورين ببناء تطبيقات أكثر كفاءة وتطورًا.

في AppMaster ، النظام الأساسي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، يتم التعرف على أهمية الاستعلامات الفرعية في قواعد البيانات العلائقية ودمجها في عملية التصميم. من خلال الاستفادة من نموذج البيانات المرئية ومصممي عمليات الأعمال AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء استعلامات SQL معقدة تتضمن استعلامات فرعية دون عناء، وضبط تطبيقاتهم لاسترداد البيانات ومعالجتها بأكثر الطرق كفاءة ممكنة.

على سبيل المثال، فكر في سيناريو حيث يريد المستخدم استرداد قائمة العملاء الذين قاموا بتقديم طلب واحد على الأقل خلال الشهر الماضي. باستخدام الاستعلامات الفرعية، يمكن للمطور بسهولة إنشاء استعلام SQL يقوم أولاً باسترداد جميع الطلبات المقدمة خلال الشهر الماضي، ثم يستخدم هذه النتيجة كمرشح للحصول على بيانات العميل ذات الصلة.

يختار * من العملاء أين المعرف ( حدد معرف_الزبون من الطلبات حيث order_date >= DATEADD(month, -1, GETDATE()) );

يوضح هذا الاستعلام قوة الاستعلامات الفرعية في تمكين عمليات استرداد البيانات المعقدة وتحسين عملية الاستعلام. من خلال الاستفادة من الاستعلامات الفرعية، يمكن للمطورين تصميم التطبيقات التي تلبي متطلبات المستخدمين بشكل أكثر فعالية، وتلتزم بقواعد العمل، وتتفاعل بكفاءة مع قاعدة البيانات العلائقية الأساسية.

في الختام، تعد الاستعلامات الفرعية جانبًا رئيسيًا لاستعلام SQL في سياق قواعد البيانات العلائقية، مما يسمح للمطورين ببناء تطبيقات أكثر كفاءة ومرونة. باستخدام نظام no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية الخاصة بهم بشكل مرئي مع إنشاء تطبيقات تلقائيًا تستفيد بشكل كامل من إمكانيات الاستعلامات الفرعية في عمليات استرجاع البيانات ومعالجتها. من خلال إتقان الاستعلامات الفرعية، يمكن للمطورين إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقواعد البيانات العلائقية، وتقديم حلول برمجية فعالة وقابلة للتطوير ومتطورة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائهم.