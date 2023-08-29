إعدادات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير إعدادات Low-code ، في سياق تطوير البرامج وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة no-code مثل AppMaster ، إلى خيارات التكوين والتخصيص المتاحة للمطورين عند إنشاء تطبيقات باستخدام منصات تطوير low-code. تعمل منصات التطوير Low-code على تسهيل التصميم السريع للتطبيقات البرمجية وتطويرها ونشرها مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي. وهي تعتمد على أدوات النمذجة المرئية والقوالب المحددة مسبقًا والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام لتمكين المطورين، بما في ذلك المطورين المواطنين ذوي الخبرة القليلة في البرمجة، من تصميم وبناء تطبيقات قابلة للتطوير من خلال تكوين الإعدادات وفقًا لمتطلبات العمل المحددة.

تشمل إعدادات Low-code نطاقًا واسعًا من الخيارات التي يمكن للمطورين ضبطها لتلبية الوظائف والمظهر والأداء المطلوب للتطبيق. يمكن أن تتضمن هذه الإعدادات عناصر مرئية مثل التخطيطات والأنماط والموضوعات، بالإضافة إلى endpoints الوظيفية مثل نماذج البيانات ومنطق الأعمال ونقاط نهاية API (واجهة برمجة التطبيقات). من خلال الاستفادة من إعدادات low-code ، يمكن للمطورين تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنشاء تطبيقات معقدة بشكل كبير، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

على سبيل المثال، باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية عن طريق التحديد المرئي لنماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP). يعمل هذا الأسلوب على تبسيط عملية تطوير التطبيق ويضمن أن يكون التطبيق الناتج قابلاً للتطوير بشكل كبير ومُحسّنًا للأداء. وبالمثل، يمكن للمطورين استخدام ميزات drag-and-drop لتصميم واجهات المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول وإنشاء منطق عمل لكل مكون في مصممي الويب وBP للجوال.

بالإضافة إلى فوائد السرعة والكفاءة، تسمح إعدادات low-code بتعاون أكبر بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين في عملية تطوير البرامج. يمكن لمستخدمي الأعمال، الذين قد يكون لديهم خبرة محدودة في البرمجة ولكن لديهم معرفة عميقة بالمجال، أن يلعبوا دورًا أكثر نشاطًا في تشكيل الوظائف والنتائج المطلوبة للتطبيق من خلال التفاعل المباشر مع النظام الأساسي low-code وضبط الإعدادات لتلبية احتياجاتهم الخاصة. يقلل هذا النهج التعاوني من سوء الفهم وسوء التواصل بين أصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى توافق أفضل بين ميزات التطبيق وأهداف العمل.

تتيح إعدادات Low-code أيضًا للمطورين إمكانية تعديل التطبيقات وتحديثها بسهولة مع تغير متطلبات العمل أو الحاجة إلى وظائف جديدة. من خلال إجراء تغييرات على إعدادات التكوين في النظام الأساسي low-code ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات محدثة بسرعة دون الحاجة إلى الترميز والاختبار اليدوي الذي يستغرق وقتًا طويلاً. ونتيجة لذلك، أصبحت التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات low-code البرمجية مجهزة بشكل أفضل للاستجابة للاحتياجات المتغيرة وبيئات الأعمال المتطورة.

علاوة على ذلك، تساهم إعدادات low-code في تقليل مخاطر الديون الفنية. يشير الدين الفني إلى أعمال التطوير الإضافية التي تنشأ عندما يتخذ المطورون طرقًا مختصرة أو ينفذون حلولًا دون المستوى الأمثل من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية أو غيرها من القيود. في عملية تطوير البرمجيات التقليدية، يمكن أن تتراكم الديون التقنية بمرور الوقت، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة وانخفاض القدرة على الابتكار. ومع ذلك، مع منصات التطوير low-code مثل AppMaster ، يتم إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يؤدي إلى التخلص من الديون الفنية وضمان بقاء البرنامج الناتج قابلاً للصيانة والأداء.

أدت القوة والمرونة التي توفرها إعدادات low-code إلى نمو كبير في سوق تطوير low-code. وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة جارتنر، من المتوقع أن ينمو سوق تطوير low-code في جميع أنحاء العالم بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 23٪ خلال الفترة من 2021 إلى 2026، ليصل إلى حجم إجمالي للسوق يبلغ 13.8 مليار دولار. ويعود هذا النمو إلى حاجة الشركات إلى تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة ضمن بيئات سوق سريعة الخطى وتنافسية بشكل متزايد.

في الختام، تلعب إعدادات low-code دورًا حيويًا في عملية تطوير low-code ، مما يمكّن المطورين والمطورين المواطنين من إنشاء التطبيقات وتعديلها وتحديثها بسرعة وبتكلفة معقولة. أدت المرونة والقدرة على التكيف التي توفرها إعدادات low-code إلى نشوء سوق متنامية لمنصات التطوير ذات low-code وزيادة الاهتمام من جانب الشركات التي تتطلع إلى تسريع جهود التحول الرقمي الخاصة بها والبقاء قادرة على المنافسة في السوق العالمية. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من قوة إعدادات low-code لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وعالية الأداء تلبي احتياجات العمل الفريدة الخاصة بها.