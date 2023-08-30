تشير منطقة النشر إلى بيئة أو موقع محدد حيث يتم تثبيت تطبيقات أو مكونات البرامج وتكوينها وإتاحتها للمستخدمين النهائيين للوصول إليها واستخدامها. في سياق تطوير البرمجيات ونشرها، يشمل هذا المصطلح مجموعة واسعة من البيئات، بما في ذلك التطوير والاختبار والتدريج والإنتاج. تم تصميم كل بيئة من هذه البيئات لدعم مراحل مختلفة من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، مما يسمح للمطورين ومهندسي ضمان الجودة وأصحاب المصلحة الآخرين بالعمل بكفاءة في مهام مختلفة، مثل البرمجة والاختبار وتصحيح الأخطاء وتكوين التطبيقات.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن DevOps Research and Assessment (DORA)، تقوم المؤسسات عالية الأداء بنشر تطبيقاتها بشكل متكرر بمعدل 208 مرات أكثر من المؤسسات ذات الأداء المنخفض. وهذا يوضح أهمية وجود مناطق نشر محددة جيدًا ومُدارة بشكل صحيح لضمان تسليم التطبيقات بسلاسة وتقليل المخاطر المحتملة. يمكن أن تؤدي استراتيجية النشر الفعالة، إلى جانب مناطق النشر المحددة بوضوح، إلى دورات إصدار أسرع وبرامج ذات جودة أعلى وتحسين رضا المستخدم.

تعد منصة AppMaster no-code أداة قوية تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية ونشرها وإدارتها بكفاءة. فهو يوفر بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE) مصممة لتسريع عملية التطوير، مما يجعلها أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات لمجموعة واسعة من العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات. يعمل نهج AppMaster على التخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يضمن أنه حتى مطور مواطن واحد يمكنه إنشاء حل برمجي كامل وقابل للتطوير، مكتمل بواجهة خلفية للخادم، وموقع ويب، وبوابة العميل، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

يمكن تصنيف مناطق النشر إلى أنواع مختلفة، بما في ذلك:

منطقة التطوير: حيث يقوم المطورون بكتابة كود التطبيق ومراجعته وتحديثه. إنهم يعملون في بيئة مخصصة حيث يمكن إجراء التغييرات دون التأثير على وظيفة التطبيق المباشر أو استقراره. يمكن استخدام أدوات التكامل المستمر (CI)، مثل Jenkins، لإنشاء التطبيق وتجميعه تلقائيًا عندما يتم الالتزام بتعليمات برمجية جديدة في المستودع. منطقة الاختبار: بعد تطوير الكود ودمجه، ينتقل إلى بيئة الاختبار حيث تقوم فرق ضمان الجودة (QA) بإجراء أنواع مختلفة من الاختبارات، مثل الوحدة والتكامل والاختبار الوظيفي، والتأكد من أن التطبيق يلبي جميع المتطلبات و تحديد. تعد منطقة النشر هذه ضرورية لتحديد الأخطاء ونقاط الضعف والمشكلات الأخرى وإصلاحها قبل وصول البرنامج إلى المستخدمين النهائيين. منطقة التدريج: هذه بيئة تشبه إلى حد كبير بيئة الإنتاج، حيث يتم إجراء الاختبار النهائي والتحقق من الصحة. تتيح منطقة النشر المرحلي للفرق إمكانية تحديد وحل المشكلات المحتملة التي قد تنشأ عند نشر التطبيق في بيئة الإنتاج، مما يضمن الانتقال السلس بين المنطقتين. منطقة الإنتاج: هذه هي البيئة المباشرة التي يتم فيها إتاحة التطبيق للمستخدمين النهائيين. تعد منطقة نشر الإنتاج أمرًا بالغ الأهمية لأن أي مشكلات أو فترات توقف في هذه البيئة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المستخدمين، مما يتسبب في عدم الرضا واحتمال خسارة الإيرادات. لذلك، ينبغي ضمان المراقبة المناسبة وقابلية التوسع والموثوقية.

تدعم منصة AppMaster جميع مناطق النشر هذه بسلاسة، مما يتيح الانتقال السلس بينها. عندما يضغط العميل على زر "نشر" على النظام الأساسي، يأخذ AppMaster جميع المخططات وينشئ كود المصدر للتطبيقات، ويجمعها، ويجري الاختبارات، ويحزمها في حاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط) وينشرها على السحابة. يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Go (Golang) للواجهات الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول. وبالتالي، تسمح بنية AppMaster المستندة إلى الخادم للعملاء بتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

علاوة على ذلك، يقوم نظام AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. ومع كل تغيير في المخططات، يمكن للعملاء إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، مما يضمن عدم وجود أي ديون فنية. يمكن أن تعمل تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، ونظرًا لاستخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، يمكنها إثبات قابلية التوسع الممتازة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

في الختام، تعد منطقة النشر عنصرًا حاسمًا في دورة حياة تطوير البرمجيات. فهو يوفر طريقة منظمة وفعالة لإدارة بيئات مختلفة، مثل التطوير والاختبار والتدريج والإنتاج. يعد فهم مناطق النشر وإدارتها أمرًا ضروريًا للنشر الفعال للتطبيقات وتقديم تطبيقات برمجية عالية الجودة وقابلة للتطوير. توفر منصة AppMaster no-code حلاً قويًا وشاملاً لإدارة مناطق النشر، وتسريع عملية التطوير، وتمكين المؤسسات من إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.