مكدس النشر

تشير حزمة النشر، في سياق نشر البرامج، إلى بنية شاملة ومتعددة الطبقات تتكون من مكونات وتقنيات وأدوات مختلفة متكاملة وتعمل معًا لضمان النشر الناجح لتطبيقات البرامج وصيانتها وتوسيع نطاقها. غالبًا ما تكون حزمة النشر عبارة عن مزيج من أنظمة التشغيل وبيئات التشغيل والخوادم وقواعد البيانات وأطر التطبيقات والمكتبات ومكونات البرامج الأخرى التي تدعم بشكل جماعي تنفيذ التطبيق ووظيفته. في تطوير البرمجيات المعاصرة، تشتمل حزم النشر عادةً على مجموعة من التقنيات سواء داخل الشركة أو في السحابة، مما يسمح للمطورين بالاستفادة من مزايا قابلية التوسع والموثوقية والأداء التي توفرها منصات الحوسبة السحابية.

عادةً ما تحتوي مكدسات النشر على مستوى من التجريد يفصل بين المكونات والطبقات المختلفة داخل البنية. تتضمن هذه الطبقات عادةً العرض التقديمي للواجهة الأمامية، ومعالجة الواجهة الخلفية، وتخزين البيانات، والبنية التحتية للشبكات. يسمح هذا الفصل بين الاهتمامات للمطورين باختيار أفضل الأدوات والتقنيات لكل طبقة، بالإضافة إلى الحفاظ على النمطية والمرونة طوال عملية التطوير. يمكن أن يؤثر اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة لكل طبقة من المكدس على وقت التنفيذ، واستخدام الموارد، والكفاءة الإجمالية للتطبيق. لذلك، من الضروري اتخاذ خيارات مستنيرة بناءً على حالات الاستخدام المحددة وقابلية التوسع ومتطلبات الصيانة الخاصة بالتطبيق.

مع ظهور DevOps ومنهجيات النشر المتقدمة، أصبحت مجموعات النشر معقدة ومتطورة بشكل متزايد. لإدارة هذا التعقيد، ظهرت العديد من أدوات النظام الأساسي كخدمة (PaaS) وأدوات تنسيق الحاويات، والتي تعمل على أتمتة عملية توفير مكونات التطبيق وإدارتها وتوسيع نطاقها. تتضمن أمثلة هذه الأدوات Kubernetes وDocker وOpenShift، والتي غالبًا ما يتم دمجها في مجموعات النشر الحديثة. علاوة على ذلك، أصبحت خطوط أنابيب التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) جزءًا مهمًا من حزمة النشر، مما يسمح للمطورين بأتمتة التكامل والاختبار والنشر. أصبحت أدوات مثل Jenkins وGitLab وTravis CI مكونات شائعة في مجموعات النشر المعاصرة، مما يضمن إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها بكفاءة عالية وبأقل قدر من التدخل اليدوي.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، تعد حزمة النشر عبارة عن مجموعة شاملة وقابلة للتكوين بدرجة عالية من التقنيات المصممة لدعم دورة حياة التطبيق بأكملها، بدءًا من التطوير وحتى النشر والتوسع. تسمح منصة AppMaster للمطورين بإنشاء نماذج بيانات وتطبيقات الواجهة الخلفية وتطبيقات الواجهة الأمامية بشكل مرئي، باستخدام مجموعة من مكونات واجهة المستخدم drag-and-drop وأدوات تصميم عمليات الأعمال المرئية. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام التعليمات البرمجية المصدرية بلغات مختلفة، مثل Go وTypeScript وKotlin، ويقوم بتجميع هذه التطبيقات في ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حاويات إرساء، والتي يمكن استضافتها محليًا أو في السحابة.

بالنسبة لتطبيقات الواجهة الخلفية، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات قائمة على Go يتم تجميعها وعديمة الحالة ويمكن تعبئتها بسلاسة في حاويات Docker. يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن بيانات أساسي، مما يسمح بالتكامل السلس مع البنى التحتية الحالية. بالنسبة لتطبيقات الواجهة الأمامية، تقوم منصة AppMaster بإنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل Android وiOS، باستخدام Kotlin و Jetpack Compose أو SwiftUI ، على التوالي. علاوة على ذلك، تستخدم المنصة نهجًا قائمًا على الخادم يتيح إجراء تحديثات لمفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى متجر التطبيقات أو متجر Google Play.

إحدى المزايا الهامة لاستخدام AppMaster كجزء من حزمة النشر هي قدرته على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. يضمن هذا النهج أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها دائمًا محدثة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير دون تدخل يدوي. يوفر النظام الأساسي للمطورين أدوات تلقائية، مثل وثائق Swagger (OpenAPI) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسمح لهم بتتبع التغييرات في المخططات بكفاءة.

باعتبارها بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE)، تتيح AppMaster إمكانية تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، سواء للشركات الصغيرة أو المؤسسات الكبيرة. من خلال توفير حزمة نشر قابلة للتكوين وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة، تعمل AppMaster على تمكين المطورين والمؤسسات من إنشاء ونشر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بدرجة عالية من الكفاءة والحد الأدنى من الديون التقنية.