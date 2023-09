Une zone de déploiement fait référence à un environnement ou à un emplacement spécifique où les applications ou composants logiciels sont installés, configurés et mis à la disposition des utilisateurs finaux pour qu'ils puissent y accéder et les utiliser. Dans le contexte du développement et du déploiement de logiciels, ce terme englobe un large éventail d'environnements, notamment le développement, les tests, la préparation et la production. Chacun de ces environnements est conçu pour prendre en charge différentes étapes du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), permettant aux développeurs, ingénieurs d'assurance qualité et autres parties prenantes de travailler efficacement sur diverses tâches, telles que le codage, les tests, le débogage et la configuration des applications.

Selon un récent rapport du DevOps Research and Assessment (DORA), les organisations très performantes déploient leurs applications 208 fois plus fréquemment que les organisations peu performantes. Cela illustre l’importance de disposer de zones de déploiement bien définies et correctement gérées pour garantir une livraison fluide des applications et minimiser les risques potentiels. Une stratégie de déploiement efficace, ainsi que des zones de déploiement clairement établies, peuvent conduire à des cycles de publication plus rapides, à des logiciels de meilleure qualité et à une meilleure satisfaction des utilisateurs.

La plateforme no-code AppMaster est un outil puissant qui permet aux utilisateurs de créer, déployer et gérer efficacement des applications Web, mobiles et backend. Il fournit un environnement de développement intégré (IDE) complet conçu pour accélérer le processus de développement, le rendant 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable pour un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises. L'approche d' AppMaster élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, garantissant ainsi que même un seul développeur citoyen peut créer une solution logicielle complète et évolutive, dotée d'un serveur principal, d'un site Web, d'un portail client et d'applications mobiles natives.

Les zones de déploiement peuvent être classées en différents types, notamment :

Zone de développement : c'est ici que les développeurs écrivent, révisent et mettent à jour le code de l'application. Ils travaillent dans un environnement dédié où des modifications peuvent être apportées sans affecter la fonctionnalité ou la stabilité de l'application en direct. Les outils d'intégration continue (CI), tels que Jenkins, peuvent être utilisés pour créer et compiler automatiquement l'application chaque fois qu'un nouveau code est validé dans le référentiel. Zone de test : une fois le code développé et intégré, il est transféré dans l'environnement de test où les équipes d'assurance qualité (AQ) effectuent différents types de tests, tels que des tests unitaires, d'intégration et fonctionnels, en s'assurant que l'application répond à toutes les exigences et Caractéristiques. Cette zone de déploiement est essentielle pour identifier et corriger les bugs, vulnérabilités et autres problèmes avant que le logiciel n'atteigne les utilisateurs finaux. Zone de préparation : il s'agit d'un environnement qui ressemble beaucoup à l'environnement de production, où les tests finaux et la validation sont effectués. La zone de déploiement intermédiaire permet aux équipes d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels pouvant survenir lors du déploiement de l'application dans l'environnement de production, garantissant ainsi une transition transparente entre les deux zones. Zone de production : il s'agit de l'environnement réel dans lequel l'application est mise à la disposition des utilisateurs finaux. La zone de déploiement de production est critique car tout problème ou temps d'arrêt dans cet environnement peut affecter directement les utilisateurs, provoquant une insatisfaction et une perte potentielle de revenus. Par conséquent, une surveillance, une évolutivité et une fiabilité appropriées doivent être garanties.

La plateforme AppMaster prend en charge de manière transparente toutes ces zones de déploiement, permettant des transitions fluides entre elles. Lorsqu'un client appuie sur le bouton « Publier » sur la plate-forme, AppMaster prend tous les plans et génère le code source des applications, les compile, effectue des tests, les regroupe dans des conteneurs Docker (backend uniquement) et les déploie dans le cloud. Les applications générées sont créées à l'aide de Go (Golang) pour les backends, du framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que de Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS pour les applications mobiles. Par conséquent, l'architecture basée sur serveur d' AppMaster permet aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market.

De plus, la plateforme AppMaster génère automatiquement la documentation Swagger (Open API) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. À chaque modification des plans, les clients peuvent générer un nouvel ensemble d'applications en moins de 30 secondes, garantissant ainsi l'absence de dette technique. Les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme base de données principale, et grâce à l'utilisation d'applications backend sans état compilées générées avec Go, elles peuvent démontrer une excellente évolutivité pour les cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge.

En conclusion, une zone de déploiement est un élément crucial du cycle de vie du développement logiciel. Il offre un moyen structuré et efficace de gérer différents environnements, tels que le développement, les tests, la préparation et la production. Comprendre et gérer les zones de déploiement est essentiel pour un déploiement efficace des applications et la fourniture d'applications logicielles évolutives de haute qualité. La plateforme no-code AppMaster fournit une solution puissante et complète pour gérer les zones de déploiement, accélérer le processus de développement et permettre aux organisations de créer et de déployer des applications plus rapidement et de manière plus rentable.