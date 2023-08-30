تشير صورة النشر ، في سياق نشر البرنامج، إلى وحدة برامج قائمة بذاتها ومكونة مسبقًا والتي يتم تجميعها وتعبئتها للنشر على الأنظمة أو البنية التحتية المستهدفة. تتضمن الصورة عادةً جميع البيانات والملفات والمكتبات وإعدادات البيئة والتبعيات اللازمة لتشغيل التطبيق بطريقة متسقة عبر الأنظمة الأساسية أو البيئات المختلفة. تضمن هذه الوحدة المجمعة تشغيل التطبيق بسلاسة دون أي مشكلات في التبعية أو تعارضات في التكوين، وبالتالي تبسيط عملية النشر وتقليل الأخطاء أو حالات الفشل غير المتوقعة.

تلعب صور النشر دورًا حاسمًا في ممارسات تطوير البرامج الحديثة، مثل التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD)، حيث إنها تمكن المطورين من نشر تطبيقاتهم بسرعة وباستمرار عبر بيئات متعددة. أصبح استخدام صور النشر شائعًا بشكل متزايد بسبب الاعتماد الواسع النطاق لتقنيات النقل بالحاويات، مثل Docker وKubernetes، والتي تعتمد بشكل كبير على نشر التطبيقات باستخدام صور الحاويات.

يتضمن إنشاء صورة نشر عادةً سلسلة من الخطوات، بدءًا من اختيار الصورة الأساسية المناسبة، والتي تتضمن عادةً نظام التشغيل وبيئات التشغيل ذات الصلة التي يحتاجها التطبيق. على سبيل المثال، في منصة AppMaster no-code ، يتم إنشاء التطبيقات الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go، ويتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام التشغيل iOS. ولذلك، فإن الصورة الأساسية لتطبيق الواجهة الخلفية لـ AppMaster ستتضمن المكونات والمكتبات الضرورية الخاصة بلغة Go وبيئة التشغيل.

بعد ذلك، تتم إضافة الكود المصدري للتطبيق والمكتبات وأي ملفات إضافية مطلوبة أثناء وقت التشغيل إلى الصورة الأساسية، متبوعًا بتحديد إعدادات البيئة الضرورية والتكوينات المطلوبة لكي يعمل التطبيق بشكل صحيح. والنتيجة هي صورة كاملة ومكتفية ذاتيًا للتطبيق يمكن نشرها لاستهداف الأنظمة أو البنية التحتية بأقل قدر من المتاعب.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام صور النشر في عملية نشر البرامج هي مفهوم الثبات. تضمن الثبات أنه بمجرد إنشاء صورة النشر، فإنها لا تتغير خلال دورة حياتها، مما يزيل مخاطر الانجرافات البيئية ويقلل التناقضات بين البيئات أو الأنظمة الأساسية المختلفة. يؤدي هذا إلى إنشاء عملية نشر يمكن التنبؤ بها ويضمن نشر الإصدار نفسه من التطبيق دائمًا عبر مثيلات مختلفة.

علاوة على ذلك، تعمل صور النشر أيضًا على تعزيز قابلية التوسع والتوافر العالي للتطبيقات. باستخدام أنظمة تنسيق الحاويات مثل Kubernetes، يمكن تحجيم صور النشر تلقائيًا لتتوافق مع متطلبات التطبيق دون أي تدخل يدوي. وهذا مفيد بشكل خاص في سيناريوهات التحميل العالي، لأنه يضمن بقاء التطبيق سريع الاستجابة وفعالاً، حتى في ظل الأحمال الثقيلة.

تحتضن منصة AppMaster no-code مفهوم صورة النشر، حيث يتم تجميع تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker عند قيام العميل بالضغط على زر "نشر". يتيح ذلك لعملاء AppMaster نشر تطبيقاتهم بسلاسة في البيئات السحابية أو حتى البنية التحتية المحلية عند الحاجة. نظرًا لأن صورة النشر تحتوي على جميع المكونات والمكتبات والتكوينات الضرورية، يمكن للمستخدمين الاطمئنان إلى أن تطبيقاتهم ستعمل بشكل متسق وموثوق عبر أهداف النشر الخاصة بهم.

علاوة على ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، كل ذلك بفضل استخدام صور النشر وخصائصها. ثبات.

في الختام، تعد صورة النشر جانبًا أساسيًا لممارسات نشر البرامج الحديثة التي تضمن نشر التطبيقات بشكل متسق وموثوق وقابل للتطوير عبر بيئات ومنصات مختلفة. يتيح احتضان صور النشر في الأنظمة الأساسية مثل AppMaster للمطورين تبسيط عمليات النشر الخاصة بهم وتقليل الأخطاء غير المتوقعة وضمان تشغيل تطبيقاتهم بسلاسة وكفاءة، بغض النظر عن هدف النشر.