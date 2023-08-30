في سياق النشر، تشير "حاوية النشر" إلى وحدة معزولة وخفيفة الوزن ومحمولة تقوم بتغليف مكونات التطبيق وتبعياته، مما يسمح بالنشر المتسق والفعال عبر بيئات وأنظمة مختلفة. لقد أصبح هذا المفهوم جانبًا حيويًا لممارسات تطوير البرمجيات الحديثة، حيث أنه يعالج العديد من التحديات المرتبطة بنشر التطبيقات وتوسيع نطاقها وإدارتها. ينصب تركيز هذا التعريف على مناقشة الفوائد والمكونات والتقنيات الأساسية المرتبطة بحاويات النشر، بالإضافة إلى آثارها على عملية تطوير التطبيق.

أحد العوامل الحاسمة التي تدفع إلى اعتماد حاويات النشر على نطاق واسع هو قدرتها على تبسيط نشر التطبيقات وتنفيذها من خلال تجميع التطبيق وبيئته المطلوبة في وحدة موحدة واحدة. يعمل هذا على تبسيط النشر عن طريق إزالة التناقضات بين بيئات التطوير والتجهيز والإنتاج، والتي تؤدي تقليديًا إلى زيادة الوقت والجهود في تكوين المشكلات وتصحيح الأخطاء أثناء النشر. علاوة على ذلك، تمكّن الحاويات المطورين من إنشاء التطبيقات وصيانتها ونشرها بسرعة أكبر، مما يدعم التكامل المستمر وخطوط النشر المستمر (CI/CD). وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF) لعام 2020، أفاد 92% من المشاركين باستخدام الحاويات في الإنتاج، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه التكنولوجيا.

تتكون حاويات النشر من طبقات مختلفة، حيث تمثل كل طبقة مكونًا أو تكوينًا يساهم في بيئة تشغيل التطبيق. تتضمن الطبقة السفلية عادة نظام التشغيل الأساسي، تليها طبقات تبعيات التطبيق والمكتبات وأخيرًا رمز التطبيق نفسه. يتم دمج هذه الطبقات في صورة حاوية غير قابلة للتغيير، والتي يمكن نشرها وتنفيذها على أي نظام يدعم وقت تشغيل الحاوية، مما يضمن سلوكًا متسقًا عبر الأنظمة الأساسية المختلفة.

إحدى الخصائص الرئيسية لحاويات النشر هي طبيعتها المعزولة، والتي تضمن فصل التطبيق وتبعياته عن النظام المضيف والحاويات الأخرى التي تعمل على نفس المضيف. يتم تحقيق هذا العزل من خلال استخدام مساحات الأسماء ومجموعات التحكم، وهما ميزتان من ميزات Linux kernel التي توفر عزل العملية والموارد، على التوالي. من خلال عزل بيئة التطبيق، تمكن الحاويات تطبيقات متعددة ذات متطلبات متضاربة من التعايش على نفس المضيف، مما يزيد من استخدام الموارد إلى الحد الأقصى مع تقليل فرص التعارضات أو المشكلات الناشئة عن التداخل مع النظام المضيف أو التطبيقات الأخرى.

لقد سهلت تقنيات الحاويات مثل Docker وأدوات تنسيق الحاويات مثل Kubernetes اعتماد حاويات النشر على نطاق واسع. تعمل Docker، وهي منصة حاويات مفتوحة المصدر مستخدمة على نطاق واسع، على تبسيط عملية إنشاء الحاويات وإدارتها من خلال مكونات Dockerfile وDocker Images وDocker Container. ومن ناحية أخرى، يركز Kubernetes على أتمتة نشر التطبيقات المعبأة في حاويات وتوسيع نطاقها وإدارتها، مما يساعد المؤسسات على التغلب على تحديات نشر وإدارة التطبيقات واسعة النطاق في الإنتاج.

يمثل النظام الأساسي AppMaster no-code الاستخدام الفعال لحاويات النشر لتسريع تطوير التطبيقات ونشرها. من خلال الاستفادة من قوة الحاويات، يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسلاسة، وتقديم ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حتى التعليمات البرمجية المصدر للاستضافة المحلية. من خلال تغليف التطبيقات في حاويات Docker، يضمن AppMaster السلوك المتسق وكفاءة الموارد عبر البيئات، وتبسيط النشر وتقليل الديون الفنية من خلال إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات.

علاوة على ذلك، فإن استخدام AppMaster للحاويات، جنبًا إلى جنب مع دعم النظام الأساسي لتطبيقات الواجهة الخلفية بدون خادم والمكتوبة بلغة Go، يسمح بقابلية تطوير رائعة لتلبية متطلبات المؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل. تستخدم المنصة نهجًا يعتمد على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يسمح بتحديث واجهة المستخدم (UI) والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون الحاجة إلى إعادة تقديمها إلى App Store أو Play Market، مما يجعل عملية النشر أكثر سلاسة للعملاء.

في الختام، تعد حاويات النشر جانبًا مهمًا في تطوير البرامج الحديثة وممارسات النشر، مما يمثل نقلة نوعية في طريقة إنشاء التطبيقات وتعبئتها ونشرها. إنها توفر فوائد عديدة، مثل زيادة قابلية النقل والعزل وقابلية التوسع، مع معالجة التحديات المرتبطة بأساليب النشر التقليدية. أدوات مثل Docker وKubernetes، ومنصات مثل AppMaster ، تجسد بشكل أكبر فوائد حاويات النشر، وتمكين المؤسسات من تطوير ونشر التطبيقات بسرعة وكفاءة واتساق أكبر عبر مجموعة متنوعة من البيئات والأنظمة.