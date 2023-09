Eine Bereitstellungszone bezieht sich auf eine bestimmte Umgebung oder einen bestimmten Ort, an dem Softwareanwendungen oder -komponenten installiert, konfiguriert und Endbenutzern zum Zugriff und zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Im Kontext der Softwareentwicklung und -bereitstellung umfasst dieser Begriff ein breites Spektrum von Umgebungen, einschließlich Entwicklung, Test, Staging und Produktion. Jede dieser Umgebungen ist darauf ausgelegt, verschiedene Phasen des Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) zu unterstützen und es Entwicklern, Qualitätssicherungsingenieuren und anderen Beteiligten zu ermöglichen, effizient an verschiedenen Aufgaben wie Codierung, Tests, Debugging und Konfiguration von Anwendungen zu arbeiten.

Laut einem aktuellen Bericht von DevOps Research and Assessment (DORA) stellen leistungsstarke Organisationen ihre Anwendungen 208-mal häufiger bereit als leistungsschwache Organisationen. Dies verdeutlicht, wie wichtig gut definierte und ordnungsgemäß verwaltete Bereitstellungszonen sind, um eine reibungslose Anwendungsbereitstellung zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Eine effektive Bereitstellungsstrategie kann zusammen mit klar festgelegten Bereitstellungszonen zu schnelleren Release-Zyklen, höherer Softwarequalität und höherer Benutzerzufriedenheit führen.

Die no-code Plattform AppMaster ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Benutzer Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen effizient erstellen, bereitstellen und verwalten können. Es bietet eine umfassende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die darauf ausgelegt ist, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und ihn für ein breites Kundenspektrum, von kleinen Unternehmen bis hin zu Konzernen, zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger zu machen. Der Ansatz von AppMaster eliminiert technische Schulden, indem Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert werden. So wird sichergestellt, dass selbst ein einzelner Bürgerentwickler eine vollständige und skalierbare Softwarelösung erstellen kann, komplett mit einem Server-Backend, einer Website, einem Kundenportal und nativen mobilen Anwendungen.

Bereitstellungszonen können in verschiedene Typen eingeteilt werden, darunter:

Entwicklungszone: Hier schreiben, überprüfen und aktualisieren Entwickler den Anwendungscode. Sie arbeiten in einer speziellen Umgebung, in der Änderungen vorgenommen werden können, ohne die Funktionalität oder Stabilität der Live-Anwendung zu beeinträchtigen. Tools für die kontinuierliche Integration (CI) wie Jenkins können verwendet werden, um die Anwendung automatisch zu erstellen und zu kompilieren, wenn neuer Code in das Repository übertragen wird. Testzone: Nachdem der Code entwickelt und integriert wurde, wird er in die Testumgebung verschoben, wo Qualitätssicherungsteams (QA) verschiedene Arten von Tests durchführen, wie z. B. Unit-, Integrations- und Funktionstests, um sicherzustellen, dass die Anwendung alle Anforderungen erfüllt Spezifikationen. Diese Bereitstellungszone ist wichtig, um Fehler, Schwachstellen und andere Probleme zu identifizieren und zu beheben, bevor die Software die Endbenutzer erreicht. Staging-Zone: Dies ist eine Umgebung, die der Produktionsumgebung sehr ähnelt und in der abschließende Tests und Validierungen durchgeführt werden. Die Staging-Bereitstellungszone ermöglicht es Teams, potenzielle Probleme zu identifizieren und zu lösen, die bei der Bereitstellung der Anwendung in der Produktionsumgebung auftreten könnten, und sorgt so für einen nahtlosen Übergang zwischen den beiden Zonen. Produktionszone: Dies ist die Live-Umgebung, in der die Anwendung Endbenutzern zur Verfügung gestellt wird. Die Produktionsbereitstellungszone ist von entscheidender Bedeutung, da sich alle Probleme oder Ausfallzeiten in dieser Umgebung direkt auf die Benutzer auswirken und zu Unzufriedenheit und potenziellen Umsatzeinbußen führen können. Daher sollte eine ordnungsgemäße Überwachung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet sein.

Die AppMaster Plattform unterstützt nahtlos alle diese Bereitstellungszonen und ermöglicht reibungslose Übergänge zwischen ihnen. Wenn ein Kunde auf der Plattform auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klickt, generiert AppMaster alle Blaupausen und generiert Quellcode für die Anwendungen, kompiliert sie, führt Tests durch, packt sie in Docker-Container (nur Backend) und stellt sie in der Cloud bereit. Die generierten Anwendungen werden mit Go (Golang) für Backends, dem Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS für mobile Anwendungen erstellt. Folglich ermöglicht die servergesteuerte Architektur von AppMaster Kunden, die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen im App Store und Play Market einzureichen.

Darüber hinaus generiert die AppMaster Plattform automatisch Swagger-Dokumentation (Open API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Mit jeder Änderung der Blaupausen können Kunden in weniger als 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen generieren, sodass keine technischen Schulden entstehen. AppMaster Anwendungen können mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank arbeiten und aufgrund der Verwendung kompilierter, zustandsloser Backend-Anwendungen, die mit Go generiert wurden, können sie eine hervorragende Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Bereitstellungszone ein entscheidender Bestandteil des Softwareentwicklungslebenszyklus ist. Es bietet eine strukturierte und effiziente Möglichkeit, verschiedene Umgebungen wie Entwicklung, Tests, Staging und Produktion zu verwalten. Das Verstehen und Verwalten von Bereitstellungszonen ist für eine effektive Anwendungsbereitstellung und die Bereitstellung hochwertiger, skalierbarer Softwareanwendungen von entscheidender Bedeutung. Die AppMaster no-code Plattform bietet eine leistungsstarke und umfassende Lösung für die Verwaltung von Bereitstellungszonen, die Beschleunigung des Entwicklungsprozesses und die Möglichkeit für Unternehmen, Anwendungen schneller und kostengünstiger zu erstellen und bereitzustellen.