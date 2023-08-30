Зона развертывания — это определенная среда или место, где программные приложения или компоненты устанавливаются, настраиваются и предоставляются конечным пользователям для доступа и использования. В контексте разработки и развертывания программного обеспечения этот термин охватывает широкий спектр сред, включая разработку, тестирование, подготовку и производство. Каждая из этих сред предназначена для поддержки различных этапов жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC), что позволяет разработчикам, инженерам по обеспечению качества и другим заинтересованным сторонам эффективно работать над различными задачами, такими как кодирование, тестирование, отладка и настройка приложений.

Согласно недавнему отчету DevOps Research and Assessment (DORA), высокопроизводительные организации развертывают свои приложения в 208 раз чаще, чем менее производительные. Это иллюстрирует важность наличия четко определенных и правильно управляемых зон развертывания для обеспечения бесперебойной доставки приложений и минимизации потенциальных рисков. Эффективная стратегия развертывания вместе с четко установленными зонами развертывания может привести к ускорению циклов выпуска, более высокому качеству программного обеспечения и повышению удовлетворенности пользователей.

Платформа AppMaster no-code — это мощный инструмент, который позволяет пользователям эффективно создавать, развертывать и управлять веб-приложениями, мобильными и серверными приложениями. Он предоставляет комплексную интегрированную среду разработки (IDE), предназначенную для ускорения процесса разработки, делая его в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее для широкого круга клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий. Подход AppMaster устраняет техническую задолженность за счет восстановления приложений с нуля при каждом изменении требований, гарантируя, что даже один разработчик может создать полное и масштабируемое программное решение, включающее серверную часть, веб-сайт, портал для клиентов и собственные мобильные приложения.

Зоны развертывания можно разделить на различные типы, в том числе:

Зона разработки: здесь разработчики пишут, проверяют и обновляют код приложения. Они работают в выделенной среде, где можно вносить изменения, не влияя на функциональность или стабильность работающего приложения. Инструменты непрерывной интеграции (CI), такие как Jenkins, можно использовать для автоматической сборки и компиляции приложения всякий раз, когда новый код фиксируется в репозитории. Зона тестирования: после разработки и интеграции кода он перемещается в среду тестирования, где команды обеспечения качества (QA) выполняют различные типы тестов, такие как модульное, интеграционное и функциональное тестирование, проверяя, что приложение соответствует всем требованиям и Характеристики. Эта зона развертывания необходима для выявления и устранения ошибок, уязвимостей и других проблем до того, как программное обеспечение достигнет конечных пользователей. Промежуточная зона: это среда, очень похожая на производственную среду, в которой выполняются окончательное тестирование и проверка. Зона промежуточного развертывания позволяет командам выявлять и решать потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при развертывании приложения в производственной среде, обеспечивая плавный переход между двумя зонами. Производственная зона: это рабочая среда, в которой приложение доступно конечным пользователям. Зона производственного развертывания имеет решающее значение, поскольку любые проблемы или простои в этой среде могут напрямую повлиять на пользователей, вызывая недовольство и потенциальную потерю дохода. Поэтому необходимо обеспечить надлежащий мониторинг, масштабируемость и надежность.

Платформа AppMaster полностью поддерживает все эти зоны развертывания, обеспечивая плавный переход между ними. Когда клиент нажимает кнопку «Опубликовать» на платформе, AppMaster берет все чертежи и генерирует исходный код для приложений, компилирует их, выполняет тесты, упаковывает их в контейнеры Docker (только серверная часть) и развертывает в облаке. Сгенерированные приложения создаются с использованием Go (Golang) для серверных частей, платформы Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS для мобильных приложений. Следовательно, серверная архитектура AppMaster позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без отправки новых версий в App Store и Play Market.

Кроме того, платформа AppMaster автоматически генерирует документацию Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных. При каждом изменении в проектах клиенты могут создавать новый набор приложений менее чем за 30 секунд, гарантируя отсутствие технического долга. Приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, а благодаря использованию скомпилированных серверных приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go, они могут демонстрировать отличную масштабируемость для корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой.

В заключение отметим, что зона развертывания является важнейшим компонентом жизненного цикла разработки программного обеспечения. Он предлагает структурированный и эффективный способ управления различными средами, такими как разработка, тестирование, подготовка и производство. Понимание зон развертывания и управление ими имеет важное значение для эффективного развертывания приложений и предоставления высококачественных масштабируемых программных приложений. Платформа AppMaster no-code предоставляет мощное и комплексное решение для управления зонами развертывания, ускоряет процесс разработки и дает организациям возможность создавать и развертывать приложения более быстро и с меньшими затратами.