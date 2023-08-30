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Зона развертывания

30, авг. 2023

Зона развертывания — это определенная среда или место, где программные приложения или компоненты устанавливаются, настраиваются и предоставляются конечным пользователям для доступа и использования. В контексте разработки и развертывания программного обеспечения этот термин охватывает широкий спектр сред, включая разработку, тестирование, подготовку и производство. Каждая из этих сред предназначена для поддержки различных этапов жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC), что позволяет разработчикам, инженерам по обеспечению качества и другим заинтересованным сторонам эффективно работать над различными задачами, такими как кодирование, тестирование, отладка и настройка приложений.

Согласно недавнему отчету DevOps Research and Assessment (DORA), высокопроизводительные организации развертывают свои приложения в 208 раз чаще, чем менее производительные. Это иллюстрирует важность наличия четко определенных и правильно управляемых зон развертывания для обеспечения бесперебойной доставки приложений и минимизации потенциальных рисков. Эффективная стратегия развертывания вместе с четко установленными зонами развертывания может привести к ускорению циклов выпуска, более высокому качеству программного обеспечения и повышению удовлетворенности пользователей.

Платформа AppMaster no-code — это мощный инструмент, который позволяет пользователям эффективно создавать, развертывать и управлять веб-приложениями, мобильными и серверными приложениями. Он предоставляет комплексную интегрированную среду разработки (IDE), предназначенную для ускорения процесса разработки, делая его в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее для широкого круга клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий. Подход AppMaster устраняет техническую задолженность за счет восстановления приложений с нуля при каждом изменении требований, гарантируя, что даже один разработчик может создать полное и масштабируемое программное решение, включающее серверную часть, веб-сайт, портал для клиентов и собственные мобильные приложения.

Зоны развертывания можно разделить на различные типы, в том числе:

  1. Зона разработки: здесь разработчики пишут, проверяют и обновляют код приложения. Они работают в выделенной среде, где можно вносить изменения, не влияя на функциональность или стабильность работающего приложения. Инструменты непрерывной интеграции (CI), такие как Jenkins, можно использовать для автоматической сборки и компиляции приложения всякий раз, когда новый код фиксируется в репозитории.
  2. Зона тестирования: после разработки и интеграции кода он перемещается в среду тестирования, где команды обеспечения качества (QA) выполняют различные типы тестов, такие как модульное, интеграционное и функциональное тестирование, проверяя, что приложение соответствует всем требованиям и Характеристики. Эта зона развертывания необходима для выявления и устранения ошибок, уязвимостей и других проблем до того, как программное обеспечение достигнет конечных пользователей.
  3. Промежуточная зона: это среда, очень похожая на производственную среду, в которой выполняются окончательное тестирование и проверка. Зона промежуточного развертывания позволяет командам выявлять и решать потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при развертывании приложения в производственной среде, обеспечивая плавный переход между двумя зонами.
  4. Производственная зона: это рабочая среда, в которой приложение доступно конечным пользователям. Зона производственного развертывания имеет решающее значение, поскольку любые проблемы или простои в этой среде могут напрямую повлиять на пользователей, вызывая недовольство и потенциальную потерю дохода. Поэтому необходимо обеспечить надлежащий мониторинг, масштабируемость и надежность.

Платформа AppMaster полностью поддерживает все эти зоны развертывания, обеспечивая плавный переход между ними. Когда клиент нажимает кнопку «Опубликовать» на платформе, AppMaster берет все чертежи и генерирует исходный код для приложений, компилирует их, выполняет тесты, упаковывает их в контейнеры Docker (только серверная часть) и развертывает в облаке. Сгенерированные приложения создаются с использованием Go (Golang) для серверных частей, платформы Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS для мобильных приложений. Следовательно, серверная архитектура AppMaster позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без отправки новых версий в App Store и Play Market.

Кроме того, платформа AppMaster автоматически генерирует документацию Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных. При каждом изменении в проектах клиенты могут создавать новый набор приложений менее чем за 30 секунд, гарантируя отсутствие технического долга. Приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, а благодаря использованию скомпилированных серверных приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go, они могут демонстрировать отличную масштабируемость для корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой.

В заключение отметим, что зона развертывания является важнейшим компонентом жизненного цикла разработки программного обеспечения. Он предлагает структурированный и эффективный способ управления различными средами, такими как разработка, тестирование, подготовка и производство. Понимание зон развертывания и управление ими имеет важное значение для эффективного развертывания приложений и предоставления высококачественных масштабируемых программных приложений. Платформа AppMaster no-code предоставляет мощное и комплексное решение для управления зонами развертывания, ускоряет процесс разработки и дает организациям возможность создавать и развертывать приложения более быстро и с меньшими затратами.

Изучите больше терминов:
Возможности развертывания Конфигурация развертывания Обзор развертывания Операции по развертыванию Оптимизация развертывания Оркестровка развертывания Платформа развертывания Проверка работоспособности развертывания Проверка развертывания Рекомендации по развертыванию Скорость развертывания Согласованность развертывания Среда развертывания Статус развертывания Этап развертывания Эффективность развертывания

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