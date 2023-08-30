في سياق نشر البرامج، تعد "نقطة نهاية النشر" مفهومًا بالغ الأهمية يشير إلى نقطة وصول محددة أو عنوان URL حيث يصبح التطبيق أو الخدمة متاحًا للعملاء أو الشركاء أو أصحاب المصلحة الآخرين. وهذا يتيح لهم التفاعل مع التطبيق وميزاته، مما يوفر تجربة سلسة للمستخدمين. تعد endpoint عنصرًا حاسمًا في أي بنية تطبيق نظرًا لأنها تعمل كجسر اتصال بين الأنظمة المختلفة. فهو يضمن التبادل السلس للبيانات ويسهل التفاعل السلس بين المكونات المختلفة للتطبيق المنشور.

تشتهر AppMaster بمنصتها القوية التي no-code والتي تمكن من إنشاء ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى معرفة معقدة بالبرمجة. ومن خلال استخدام مجموعة أدوات AppMaster الشاملة، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وعملية لاستخدام أعمالهم بسهولة.

endpoints النشر ضرورية لمنصة AppMaster. إنها تتيح للعملاء إنشاء تطبيقات غنية بالميزات يمكن للمستخدمين النهائيين الوصول إليها على الفور. تتضمن عملية إنشاء endpoints النشر عدة خطوات، مثل نمذجة البيانات، وتصميم عمليات الأعمال، وإنشاء endpoints REST API وWSS للواجهة الخلفية، وتصميم واجهة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. واجهة AppMaster البديهية، التي تستخدم تقنيات drag and drop لتسريع إنشاء عناصر واجهة المستخدم، تتيح للعملاء إنشاء تطبيقات مخصصة حسب احتياجاتهم مع ضمان الكفاءة المثلى.

بشكل عام، يمكن فصل endpoints النشر إلى فئات رئيسية متعددة بناءً على أدوارها في بنية التطبيق، مثل نقاط نهاية الواجهة الخلفية/واجهة برمجة التطبيقات، ونقاط نهاية تطبيق الويب، ونقاط نهاية تطبيقات الهاتف المحمول.

نقاط نهاية الواجهة الخلفية/واجهة برمجة التطبيقات: endpoints هذه مسؤولة عن توصيل مكونات التطبيق من جانب الخادم التي تدير تخزين البيانات واسترجاعها، إلى جانب تنفيذ منطق الأعمال. يمكن أن تكون endpoints الواجهة الخلفية/واجهة برمجة التطبيقات (API) عبارة عن RESTful أو WebSocket APIs، وهي توفر واجهة للويب والهاتف المحمول وتطبيقات الطرف الثالث الأخرى للتفاعل مع التطبيق من جانب الخادم. تتيح منصة AppMaster إنشاء نقاط نهاية شاملة للواجهة الخلفية/ endpoints برمجة التطبيقات (API) باستخدام Go (golang) كلغة برمجة.

نقاط نهاية تطبيق الويب: تشمل endpoints هذه عناوين URL التي يمكن للمستخدمين النهائيين من خلالها الوصول إلى واجهة مستخدم تطبيق الويب ووظائفه. يتم استخدام endpoints تطبيقات الويب، التي تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، لتأسيس الاتصال بين العميل (المتصفح) والخادم من خلال بروتوكولات HTTP/HTTPS. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب سريعة الاستجابة وتفاعلية للغاية على منصة AppMaster ، والتي يتم تنفيذها بسلاسة داخل متصفحهم.

نقاط نهاية تطبيقات الهاتف المحمول: تعمل endpoints تطبيقات الهاتف المحمول على تسهيل التفاعل بين واجهة مستخدم الهاتف المحمول والتطبيق من جانب الخادم. يستخدم AppMaster نهجًا فريدًا يعتمد على الخادم، حيث يستخدم Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، لتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الإرسال إلى App Store وPlay Market لواجهة المستخدم والتحديثات المنطقية ومفاتيح API.

يضمن AppMaster نشرًا موثوقًا وفعالًا للتطبيقات على السحابة، مع الاهتمام بمهام مختلفة مثل إنشاء التعليمات البرمجية وتجميعها واختبارها وإنشاء حاوية الإرساء. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة AppMaster وثائق Swagger (Open API) التي تم إنشاؤها تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل قاعدة البيانات، مما يسهل على المطورين فهم سير عمل التطبيق والحفاظ عليه.

تلعب endpoints النشر دورًا حيويًا في ضمان الاتصال السلس بين مكونات البرامج المختلفة عبر مجموعة التطبيقات الكاملة. فهي جزء لا يتجزأ من نجاح أي تطبيق برمجي، ولا يمكن المبالغة في أهميتها. ومن خلال دمج الاستخدام الفعال endpoints النشر في النظام الأساسي الخاص بهم، يمكّن AppMaster العملاء من تطوير تطبيقات قابلة للتطوير وعملية وآمنة.

في الختام، تعد نقطة نهاية النشر مفهومًا أساسيًا في مجال تطوير البرامج ونشرها في سياق منصة AppMaster القوية التي no-code. ويشير إلى نقطة وصول محددة أو عنوان URL حيث يتم توفير التطبيقات للمستخدمين، مما يسهل التفاعلات السلسة. تعمل منصة AppMaster على تبسيط عملية إنشاء endpoints النهاية للنشر، وبالتالي تمكين تطوير تطبيقات قابلة للتطوير وغنية بالميزات لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. من خلال الاستفادة من endpoints النشر، يمكن لعملاء AppMaster إنشاء تطبيقات قوية سريعة وفعالة من حيث التكلفة ولا تولد أي ديون فنية.