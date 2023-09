Uma zona de implantação refere-se a um ambiente ou local específico onde os aplicativos ou componentes de software são instalados, configurados e disponibilizados para acesso e uso dos usuários finais. No contexto de desenvolvimento e implantação de software, este termo abrange uma ampla gama de ambientes, incluindo desenvolvimento, teste, preparação e produção. Cada um desses ambientes é projetado para suportar diferentes estágios do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC), permitindo que desenvolvedores, engenheiros de garantia de qualidade e outras partes interessadas trabalhem com eficiência em diversas tarefas, como codificação, teste, depuração e configuração de aplicativos.

De acordo com um relatório recente da DevOps Research and Assessment (DORA), as organizações de alto desempenho implementam as suas aplicações 208 vezes mais frequentemente do que as de baixo desempenho. Isso ilustra a importância de ter zonas de implantação bem definidas e gerenciadas adequadamente para garantir a entrega tranquila de aplicativos e minimizar riscos potenciais. Uma estratégia de implantação eficaz, juntamente com zonas de implantação claramente estabelecidas, pode levar a ciclos de lançamento mais rápidos, software de maior qualidade e maior satisfação do usuário.

A plataforma no-code AppMaster é uma ferramenta poderosa que permite aos usuários criar, implantar e gerenciar com eficiência aplicativos da web, móveis e back-end. Ele fornece um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente projetado para acelerar o processo de desenvolvimento, tornando-o 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais econômico para uma ampla gama de clientes, de pequenas empresas a empresas. A abordagem da AppMaster elimina dívidas técnicas regenerando aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados, garantindo que até mesmo um único desenvolvedor cidadão possa criar uma solução de software completa e escalável, completa com back-end de servidor, site, portal do cliente e aplicativos móveis nativos.

As zonas de implantação podem ser categorizadas em vários tipos, incluindo:

Zona de desenvolvimento: é onde os desenvolvedores escrevem, revisam e atualizam o código do aplicativo. Eles funcionam em um ambiente dedicado onde alterações podem ser feitas sem afetar a funcionalidade ou a estabilidade do aplicativo ativo. Ferramentas de Integração Contínua (CI), como Jenkins, podem ser usadas para construir e compilar automaticamente o aplicativo sempre que um novo código for confirmado no repositório. Zona de Teste: Após o código ter sido desenvolvido e integrado, ele passa para o ambiente de testes onde as equipes de Garantia de Qualidade (QA) realizam vários tipos de testes, como testes unitários, de integração e funcionais, garantindo que a aplicação atenda a todos os requisitos e especificações. Esta zona de implantação é essencial para identificar e corrigir bugs, vulnerabilidades e outros problemas antes que o software chegue aos usuários finais. Zona de teste: Este é um ambiente que se assemelha muito ao ambiente de produção, onde são realizados os testes e validações finais. A zona de implantação de teste permite que as equipes identifiquem e resolvam possíveis problemas que possam surgir quando o aplicativo for implantado no ambiente de produção, garantindo uma transição perfeita entre as duas zonas. Zona de Produção: Este é o ambiente ativo onde o aplicativo é disponibilizado aos usuários finais. A zona de implantação de produção é crítica porque quaisquer problemas ou paralisações neste ambiente podem afetar diretamente os usuários, causando insatisfação e potencial perda de receita. Portanto, o monitoramento, a escalabilidade e a confiabilidade adequados devem ser garantidos.

A plataforma AppMaster suporta perfeitamente todas essas zonas de implantação, permitindo transições suaves entre elas. Quando um cliente pressiona o botão ‘Publicar’ na plataforma, AppMaster pega todos os projetos e gera o código-fonte dos aplicativos, compila-os, realiza testes, empacota-os em contêineres Docker (apenas back-end) e os implanta na nuvem. Os aplicativos gerados são criados usando Go (Golang) para backends, framework Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS para aplicativos móveis. Conseqüentemente, a arquitetura orientada por servidor do AppMaster permite que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API dos aplicativos móveis sem enviar novas versões para a App Store e o Play Market.

Além disso, a plataforma AppMaster gera automaticamente documentação Swagger (Open API) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. A cada alteração nos blueprints, os clientes podem gerar um novo conjunto de aplicações em menos de 30 segundos, garantindo que não haja débitos técnicos. Os aplicativos AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário e, devido ao uso de aplicativos de backend sem estado compilados gerados com Go, eles podem demonstrar excelente escalabilidade para casos de uso corporativos e de alta carga.

Concluindo, uma zona de implantação é um componente crucial do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Ele oferece uma maneira estruturada e eficiente de gerenciar diferentes ambientes, como desenvolvimento, teste, preparação e produção. Compreender e gerenciar zonas de implantação é essencial para a implantação eficaz de aplicativos e a entrega de aplicativos de software escaláveis ​​e de alta qualidade. A plataforma no-code AppMaster fornece uma solução poderosa e abrangente para gerenciar zonas de implantação, acelerando o processo de desenvolvimento e capacitando as organizações a construir e implantar aplicativos de forma mais rápida e econômica.