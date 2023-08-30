تشير مقاييس النشر، في سياق تطوير البرمجيات وخاصة في مجال النظام no-code لـ AppMaster ، إلى المقاييس الكمية ومؤشرات الأداء التي تساعد في تقييم مرحلة نشر التطبيق وتحسينها. تلتقط هذه المقاييس جوانب مختلفة من النشر، مثل التكرار والمدة والكفاءة والجودة والوظيفة وتجربة المستخدم، مما يوفر رؤى قيمة للمطورين وأصحاب المصلحة لاتخاذ قرارات مستنيرة، ووضع المعايير، والتحسين المستمر لعملية نشر التطبيق.

في عصر التحول الرقمي السريع، يصبح النشر الكفء والفعال للتطبيقات عامل نجاح حاسم، ويصبح دور مقاييس النشر القوية أكثر أهمية. ومن خلال مراقبة هذه المقاييس وتحليلها عن كثب، يمكن للمطورين والشركات تحديد فرص التحسين وتخفيف المخاطر وإنشاء أفضل الممارسات التي تعزز سرعات النشر وتزيد من سرعة الحركة وتحسين الموارد.

تتضمن بعض مقاييس النشر الأكثر أهمية والأكثر استخدامًا ما يلي:

1. تكرار النشر: يشير هذا المقياس إلى عدد عمليات النشر التي تم إجراؤها خلال إطار زمني محدد (على سبيل المثال، يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا). يمكن أن يشير تكرار النشر المتزايد إلى دورات تطوير أقصر، وتحسين سرعة الحركة، واستجابة أفضل للمتطلبات المتغيرة. ومع ذلك، فإن التكرار العالي لا يعني دائمًا النجاح؛ فمن الضروري الحفاظ على مستويات الجودة المثلى وتجنب عمليات النشر غير الضرورية.

2. مهلة النشر: تقيس مهلة النشر المدة المستغرقة من بداية التطوير إلى النشر الفعلي في بيئة الإنتاج، وتتضمن جميع الخطوات والمراحل المتضمنة في العملية. يساعد هذا المقياس في تحديد الاختناقات وأوجه القصور والتأخير في مسار النشر ويمكنه توجيه فرق التطوير نحو تخصيص أفضل للموارد وتحسين العمليات وإدارة المخاطر.

3. معدل نجاح النشر: يقوم هذا المقياس بتقييم النسبة المئوية لعمليات النشر الناجحة مقارنة بإجمالي عدد عمليات النشر التي تمت محاولة تنفيذها. يشير معدل النجاح المرتفع إلى أن عملية النشر مستقرة ومبسطة وفعالة، مما يقلل من فرص الفشل أو التراجع. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي معدل النجاح المرتفع باستمرار إلى زيادة الثقة بين المطورين وأصحاب المصلحة والعملاء، مما يعزز ثقافة التحسين المستمر.

4. معدل فشل النشر: يمثل معدل فشل النشر النسبة المئوية لعمليات النشر الفاشلة خلال فترة محددة. يعد هذا المقياس ضروريًا لتحديد الأنماط والاتجاهات في حالات فشل النشر، مما يسمح لفرق التطوير بالتحقيق في الأسباب الجذرية ومعالجتها وتقليل المشكلات المتكررة.

5. متوسط ​​الوقت اللازم للاسترداد (MTTR): يقيس MTTR متوسط ​​الوقت اللازم للتعافي من حالات فشل النشر واستعادة الخدمات إلى عملها الطبيعي. ويشير MTTR الأقصر إلى استجابة أفضل وقدرة على التكيف لفريق التطوير، مما يقلل من تأثير حالات الفشل على المستخدمين النهائيين وتجربة المستخدم الشاملة.

6. معدل التراجع عن النشر: يركز هذا المقياس على النسبة المئوية لعمليات النشر التي تم عكسها أو إعادتها إلى إصدار مستقر سابق بسبب المشكلات التي تنشأ أثناء النشر أو بعده. يمكن أن يشير معدل التراجع المرتفع في النشر إلى مخاوف تتعلق بالجودة، أو عدم كفاءة العمليات، أو عدم كفاية عمليات الاختبار، مما يعني الحاجة إلى مراقبة واختبار وتحليل أفضل.

7. مقاييس اعتماد المستخدم واستخدامه: بعد النشر، من المهم قياس كيفية اعتماد العملاء للتطبيق واستخدامهم له. تتضمن مقاييس الاستخدام هذه مشاركة المستخدم ورضا المستخدم ومعدلات الاحتفاظ بالمستخدمين والمؤشرات الأخرى ذات الصلة التي تساعد في تقييم أداء التطبيق من منظور المستخدم النهائي. توفر المقاييس التي تركز على المستخدم رؤى قيمة لتحسين تجربة المستخدم، وتحديد أولويات الميزات والتحسينات، والتأكد من أن التطبيق يلبي أهداف العمل المقصودة.

تتيح منصة AppMaster no-code للعملاء إنشاء ونشر التطبيقات بشكل أسرع بـ 10 مرات وبتكلفة أكثر 3 مرات، مما يوفر قيمة للشركات بجميع أحجامها. ومن خلال تتبع مقاييس النشر والاستفادة من إمكانات النظام الأساسي، يمكن للمؤسسات تحقيق النشر السريع للتطبيقات دون المساس بالجودة أو قابلية التوسع أو تجربة المستخدم. يمكّن هذا النهج المبني على البيانات المطورين من تحسين عملية النشر بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تطبيقات محسنة تتماشى مع أهداف العمل وتوقعات المستخدم النهائي.

بشكل عام، تعمل مقاييس النشر كأداة أساسية لقياس فعالية وكفاءة نشر التطبيقات، وتمكين فرق التطوير والشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين العمليات، وتعزيز تجربة المستخدم، وتحقيق نتائج أفضل.