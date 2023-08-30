تشير مرحلة النشر في سياق تطوير البرمجيات إلى عملية إتاحة الوصول إلى تطبيق برمجي وتشغيله في بيئة محددة، والتي يمكن أن تكون بيئة اختبار أو مرحلة أو إنتاج. تأتي هذه المرحلة بعد الانتهاء بنجاح من مراحل التطوير والاختبار وهي جزء مهم من دورة حياة تطوير البرمجيات الشاملة (SDLC). أثناء مرحلة النشر، يعمل المطورون ومتخصصو DevOps وفرق تكنولوجيا المعلومات معًا بشكل وثيق للتأكد من أن البرنامج يلبي معايير الأداء والأمان والتوافر المطلوبة، فضلاً عن توفير تجربة مستخدم سلسة.

خلال مرحلة النشر، يتم تنفيذ العديد من المهام الأساسية. تتضمن هذه المهام تكوين البيئة، وحزم التطبيق، ونشر التطبيق على النظام الأساسي المستهدف، وإجراء فحوصات التحقق النهائية للتأكد من أن التطبيق يعمل على النحو المنشود. اعتمادًا على مدى تعقيد البرنامج وحجمه، قد تتضمن عملية النشر تكرارات ومراحل متعددة. على سبيل المثال، يمكن نقل التطبيق عبر بيئات مختلفة (على سبيل المثال، التطوير والاختبار والتجهيز والإنتاج) للخضوع للاختبار والتحقق من الصحة بشكل متسلسل. يساعد هذا النهج التدريجي في تقليل المشكلات والمخاطر غير المتوقعة التي قد تنشأ أثناء النشر على نطاق واسع.

ومن الجدير بالذكر أن مرحلة النشر لا تخلو من التحديات. يمكن أن يكون النشر عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً مع وجود العديد من المتغيرات لإدارتها، بما في ذلك توفير البنية التحتية وإدارة التعليمات البرمجية والتبعية وإجراء التحديثات دون المساس بتجربة المستخدم. لقد أدى إدخال منهجيات وأدوات وممارسات النشر الحديثة (مثل التكامل المستمر والنشر المستمر أو CI/CD) إلى إحداث ثورة في عملية النشر. تتيح مثل هذه الممارسات عمليات نشر أكثر كفاءة وأتمتتها، مما يقلل زمن الوصول بين مرحلتي التطوير والإنتاج، ويوفر موثوقية واستقرارًا وقابلية صيانة أفضل.

يعمل AppMaster ، وهو نظام no-code ، على تبسيط عملية النشر لمستخدميه إلى حد كبير. بنقرة واحدة على زر "نشر"، يمكن للمستخدمين تجميع تطبيقاتهم في ثنائيات قابلة للتنفيذ أو كود مصدر للأنظمة الأساسية للواجهة الخلفية والويب والمحمول. يعتني AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتجميع التطبيقات واختبارها وتعبئتها في حاويات Docker (للواجهة الخلفية) ونشرها على السحابة. تتيح هذه العملية المبسطة نشرًا أسرع مع ضمان قابلية التوسع والحد الأدنى من الديون الفنية.

تعد مرحلة النشر جانبًا أساسيًا في تطوير البرمجيات، خاصة في المؤسسات الكبيرة أو حالات الاستخدام ذات التحميل العالي. أظهرت الأبحاث أن ممارسات النشر المستمرة يمكن أن تؤدي إلى معدل نشر أسرع للتعليمات البرمجية بمقدار 208 مرات، وحل أسرع للحوادث بمقدار 106 مرات، وفترات زمنية أقصر بمقدار 2555 مرة من تنفيذ التغييرات إلى نشرها في الإنتاج. لقد جعلت ممارسات النشر المستمر هذه الشركات أكثر مرونة ومرونة وقدرة على التكيف مع بيئة الأعمال سريعة التغير.

يمكن رؤية مثال على كيفية لعب مرحلة النشر دورًا محوريًا في تطوير البرمجيات في عالم التجارة الإلكترونية. لنأخذ بائع تجزئة عبر الإنترنت على وشك طرح ميزة جديدة تتيح للعملاء إنشاء قوائم أمنيات على نظامهم الأساسي. أثناء مرحلة النشر، يقوم فريق تكنولوجيا المعلومات بإعداد البنية التحتية المطلوبة، بما في ذلك خوادم الويب وخوادم قواعد البيانات وخوادم التطبيقات. يتم بعد ذلك تجميع التطبيق ونشره باستخدام البرامج النصية والأدوات الآلية، ويتم مراقبة أداء ميزة قائمة الرغبات المضافة حديثًا عن كثب. واستنادًا إلى نتائج ما بعد النشر في بيئة الإنتاج، تتم معالجة أي مشكلات يتم اكتشافها بسرعة، ويمكن إجراء تعديلات إضافية أو خطوات التراجع حسب الحاجة. يساعد التخطيط والتنفيذ والإدارة الصحيحة للنشر على ضمان دمج الميزة الجديدة بشكل صحيح في منصة التجارة الإلكترونية، مما يوفر تجربة سلسة للمستخدمين.

في الختام، تعد مرحلة النشر جزءًا مهمًا من دورة حياة تطوير البرامج الشاملة، وتنظيم عملية نقل التطبيقات من مرحلة التطوير إلى البيئات الحية. توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster أسلوبًا فعالاً لتبسيط عملية النشر وتسهيلها، مما يتيح تسليم البرامج بشكل أسرع وأكثر موثوقية. أدى استخدام الممارسات والأدوات الحديثة، مثل التكامل المستمر والنشر، إلى تحسين مشهد نشر البرامج بشكل كبير، مما يوفر للشركات مرونة واستجابة معززة في عالم اليوم دائم التطور.