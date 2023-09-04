تشير بيئة النشر، في سياق تطوير البرمجيات، إلى نظام شامل ومنظم حيث يتم نشر التطبيقات واختبارها وتنفيذها في مراحل مختلفة. الغرض من بيئة النشر هو تمكين المطورين من التحقق من أداء برامجهم واستقرارها وتوافقها والتحقق منها قبل إتاحتها للاستخدام من قبل المستخدمين النهائيين أو العملاء. نظرًا لأن عمليات التطوير تتضمن سلسلة من المراحل، فإن استخدام بيئات النشر المناسبة يسمح بالإدارة والتنسيق الفعالين لإصدارات البرامج، بالإضافة إلى تحديد المشكلات وحلها قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين.

تتكون بيئات النشر بشكل عام من عدة مراحل، ولكل منها أهداف وغايات محددة. وتشمل المراحل النموذجية بيئات التطوير والاختبار والتدريج والإنتاج. في بيئة التطوير، يقوم المهندسون ببناء التطبيق وتصميم وظائفه وكتابة التعليمات البرمجية الخاصة به. يتم بعد ذلك استخدام بيئات الاختبار للتحقق من صحة البرنامج والتحقق منه، مما يضمن أن الكود المطور يعمل كما هو متوقع. قد يتضمن ذلك اختبارًا وظيفيًا واختبارًا للأداء واختبارًا أمنيًا واختبارات أخرى متنوعة وفقًا لمتطلبات التطبيق. يتم استخدام بيئات التدريج للاختبار النهائي والتحقق من الصحة في ظروف تشبه إلى حد كبير بيئة الإنتاج. وأخيرًا، بيئة الإنتاج هي المكان الذي يتم فيه نشر التطبيق وإتاحته للمستخدمين النهائيين.

على منصة AppMaster ، يتم إنشاء بيئات النشر وإدارتها بسهولة. يمكن للمطورين العمل بشكل تعاوني على تطوير التطبيقات والعمليات التجارية ومكونات التطبيق باستخدام أداة قوية no-code. ونتيجة لذلك، يمكنهم تصميم بيئات النشر الخاصة بهم وفقًا لمتطلباتهم وقيودهم باستخدام نهج مرئي، مثل واجهات المستخدم drag-and-drop والمصممين المخصصين لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية.

من أجل ضمان النشر السلس للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster ، تم تجهيز النظام الأساسي بميزات متقدمة تولد تلقائيًا تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نهج يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS. تتيح هذه الميزات للمستخدمين نشر تطبيقاتهم بسرعة وكفاءة، بأقل جهد ممكن وتقليل فرص الخطأ.

يعزز AppMaster أيضًا التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، مما يضمن دمج كل تغيير يتم إجراؤه على مخططات التطبيق واختباره ونشره تلقائيًا. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت والتكاليف والمخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات النشر اليدوية. مع AppMaster ، تكون التطبيقات التي يتم إنشاؤها دائمًا محدثة وخالية من الديون الفنية. وذلك لأن النظام الأساسي يقوم بإنشاء تطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يضمن تكامل أي وظائف مضافة حديثًا مع الوظائف الحالية بسهولة.

ونتيجة لهذا الأساس المتين وميزاته الشاملة، يعد AppMaster منصة مثالية لتطوير التطبيقات التي تستهدف مجموعة واسعة من المستخدمين والصناعات. من خلال تسهيل سير العمل المبسط عبر بيئات النشر المختلفة، يجعل AppMaster عملية التطوير أسرع وأكثر كفاءة وأكثر فعالية من حيث التكلفة للشركات من أي حجم. علاوة على ذلك، فإن دعم AppMaster لقواعد بيانات متعددة، ولا سيما قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL باعتبارها قاعدة البيانات الأساسية، يمكّن النظام الأساسي من التعامل مع نطاق واسع من حالات الاستخدام واستيعاب الاحتياجات المحددة للتطبيقات ذات حركة المرور العالية والتطبيقات على مستوى المؤسسة.

علاوة على ذلك، يضمن AppMaster أن البرامج التي يتم تطويرها موثقة جيدًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وتلتزم بمعايير الصناعة. على سبيل المثال، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء وثائق OpenAPI (التباهي) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات والحفاظ عليها تلقائيًا. وهذا يبسط عملية الفهم والتكامل مع التطبيقات التي تم إنشاؤها مع تشجيع اعتماد أفضل الممارسات في تطوير البرمجيات.

للتلخيص، تعد بيئة النشر عنصرًا حاسمًا في دورة حياة تطوير البرامج التي تسمح للمطورين بإدارة تطبيقاتهم واختبارها ونشرها بكفاءة. توفر منصة AppMaster القوية no-code مجموعة من الميزات التي تعمل على تبسيط بيئات النشر وتجعل إدارتها أسهل، وبالتالي تمكين المطورين من إنشاء ونشر تطبيقات قوية وقابلة للتطوير بسرعة وبأقل جهد. من خلال أتمتة الجوانب الرئيسية لعملية النشر وتسهيل اتباع نهج رشيق لتطوير التطبيقات، يعمل AppMaster كبيئة تطوير متكاملة شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتطورة لفرق تطوير البرامج الحديثة.