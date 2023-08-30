Dağıtım bölgesi, yazılım uygulamalarının veya bileşenlerinin yüklendiği, yapılandırıldığı ve son kullanıcıların erişimine ve kullanımına sunulduğu belirli bir ortamı veya konumu ifade eder. Yazılım geliştirme ve devreye alma bağlamında bu terim, geliştirme, test etme, hazırlama ve üretim dahil olmak üzere çok çeşitli ortamları kapsar. Bu ortamların her biri, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) farklı aşamalarını desteklemek üzere tasarlanmış olup geliştiricilerin, kalite güvence mühendislerinin ve diğer paydaşların uygulamaları kodlama, test etme, hata ayıklama ve yapılandırma gibi çeşitli görevler üzerinde verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

DevOps Araştırma ve Değerlendirme (DORA) tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapora göre, yüksek performanslı kuruluşlar, uygulamalarını düşük performanslı kuruluşlara göre 208 kat daha sık dağıtıyor. Bu, sorunsuz uygulama teslimatı sağlamak ve potansiyel riskleri en aza indirmek için iyi tanımlanmış ve uygun şekilde yönetilen dağıtım bölgelerine sahip olmanın önemini göstermektedir. Etkili bir dağıtım stratejisi, açıkça belirlenmiş dağıtım bölgeleriyle birlikte daha hızlı sürüm döngülerine, daha yüksek kaliteli yazılıma ve daha iyi kullanıcı memnuniyetine yol açabilir.

AppMaster no-code platform, kullanıcıların web, mobil ve arka uç uygulamalarını verimli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Geliştirme sürecini hızlandırmak için tasarlanmış kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı (IDE) sağlayarak, küçük işletmelerden kuruluşlara kadar geniş bir müşteri yelpazesi için süreci 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir. AppMaster yaklaşımı, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve tek bir vatandaş geliştiricinin bile bir sunucu arka ucu, web sitesi, müşteri portalı ve yerel mobil uygulamalarla tamamlanan eksiksiz ve ölçeklenebilir bir yazılım çözümü oluşturabilmesini sağlar.

Dağıtım bölgeleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli türlere ayrılabilir:

Geliştirme Bölgesi: Burası geliştiricilerin uygulama kodunu yazdığı, incelediği ve güncellediği yerdir. Canlı uygulamanın işlevselliğini veya kararlılığını etkilemeden değişikliklerin yapılabileceği özel bir ortamda çalışırlar. Jenkins gibi Sürekli Entegrasyon (CI) araçları, depoya yeni kod eklendiğinde uygulamayı otomatik olarak oluşturmak ve derlemek için kullanılabilir. Test Bölgesi: Kod geliştirilip entegre edildikten sonra, Kalite Güvence (QA) ekiplerinin birim, entegrasyon ve fonksiyonel testler gibi çeşitli test türlerini gerçekleştirdiği ve uygulamanın tüm gereksinimleri karşıladığından emin olunduğu test ortamına geçer. özellikler. Bu dağıtım bölgesi, yazılım son kullanıcılara ulaşmadan önce hataları, güvenlik açıklarını ve diğer sorunları tespit etmek ve düzeltmek için gereklidir. Aşama Bölgesi: Bu, son testlerin ve doğrulamanın gerçekleştirildiği, üretim ortamına çok benzeyen bir ortamdır. Aşama dağıtım bölgesi, ekiplerin uygulama üretim ortamına dağıtıldığında ortaya çıkabilecek olası sorunları belirlemesine ve çözmesine olanak tanıyarak iki bölge arasında kesintisiz bir geçiş sağlar. Üretim Bölgesi: Uygulamanın son kullanıcılara sunulduğu canlı ortamdır. Üretim dağıtım bölgesi kritik öneme sahiptir çünkü bu ortamdaki herhangi bir sorun veya kesinti süresi kullanıcıları doğrudan etkileyerek memnuniyetsizliğe ve olası gelir kaybına neden olabilir. Bu nedenle uygun izleme, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik sağlanmalıdır.

AppMaster platformu tüm bu dağıtım bölgelerini sorunsuz bir şekilde destekleyerek aralarında sorunsuz geçişler sağlar. Bir müşteri platformdaki 'Yayınla' düğmesine bastığında, AppMaster tüm planları alır ve uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler gerçekleştirir, Docker konteynerlerine (yalnızca arka uç) paketler ve bunları buluta dağıtır. Oluşturulan uygulamalar, arka uçlar için Go (Golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS, mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanılarak oluşturulur. Sonuç olarak, AppMaster sunucu odaklı mimarisi, müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanır.

Ayrıca AppMaster platformu, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger (Açık API) belgeleri oluşturur. Planlardaki her değişiklikle müşteriler 30 saniyeden kısa sürede yeni bir uygulama seti oluşturabiliyor ve böylece teknik borç oluşmaması sağlanıyor. AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilir ve Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının kullanımı nedeniyle, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için mükemmel ölçeklenebilirlik sergileyebilirler.

Sonuç olarak, dağıtım bölgesi yazılım geliştirme yaşam döngüsünün çok önemli bir bileşenidir. Geliştirme, test etme, hazırlama ve üretim gibi farklı ortamları yönetmek için yapılandırılmış ve etkili bir yol sunar. Dağıtım bölgelerini anlamak ve yönetmek, etkili uygulama dağıtımı ve yüksek kaliteli, ölçeklenebilir yazılım uygulamalarının sunulması için çok önemlidir. AppMaster no-code platform, dağıtım bölgelerini yönetmek, geliştirme sürecini hızlandırmak ve kuruluşların uygulamaları daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde oluşturup dağıtmalarını sağlamak için güçlü ve kapsamlı bir çözüm sağlar.