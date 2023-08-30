تشير قابلية التوسع للنشر، وهي جانب حاسم في تطوير البرمجيات ونشرها، إلى قدرة النظام على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة ومستوى القدرة على التكيف في استيعاب نمو النظام. إنها سمة أساسية لكل من الحلول البرمجية القائمة على no-code وبدون تعليمات برمجية، مما يسمح للمطورين بتوسيع نطاق منتجات البرامج بكفاءة بما يتماشى مع متطلبات المستخدم ومتطلبات العمل. مع تزايد اعتماد الشركات على التكنولوجيا والرقمنة، زادت أهمية قابلية التوسع بشكل كبير وأصبحت عاملاً حاسماً في اختيار البرامج واعتمادها.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، تلعب قابلية التوسع للنشر دورًا حيويًا في تطوير ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. تحقق المنصة هذا العمل الفذ من خلال إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وإجراء الاختبارات، وتعبئتها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، ونشرها على السحابة. وتضمن هذه العملية أن تكون التطبيقات قابلة للتطوير بشكل كبير، لمواكبة الاحتياجات المتطورة للشركات والمستخدمين. علاوة على ذلك، فإن النهج القائم على الخادم الذي تتبناه AppMaster لتطبيقات الهاتف المحمول يسمح للمطورين بتحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، مما يعزز قابلية التوسع والقدرة على التكيف للنظام.

لقد تطور مشهد no-code بشكل ملحوظ على مر السنين، مع تزايد انتشار منصات مثل AppMaster في الصناعة. وفقًا لشركة Gartner، بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات. تشير هذه الزيادة في اعتماد الأنظمة الأساسية التي no-code low-code إلى حاجة الصناعة إلى حلول برمجية قابلة للتطوير يمكنها مواكبة متطلبات الأعمال المتغيرة بسرعة. تعد القدرة على توسيع نطاق التطبيق رأسيًا وأفقيًا دون تكبد ديون فنية أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات التي تهدف إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في العصر الرقمي.

تشير قابلية التوسع الرأسي، وهي أحد جوانب قابلية التوسع للنشر، إلى قدرة النظام على إضافة المزيد من الموارد إلى جهاز واحد لاستيعاب أعباء العمل المتزايدة. ويتم تحقيق ذلك عن طريق ترقية مكونات الأجهزة الأساسية، مثل وحدة المعالجة المركزية أو ذاكرة الوصول العشوائي أو وحدة التخزين. قد يكون هذا النوع من قابلية التوسع أكثر ملاءمة للأنظمة المتجانسة حيث تكون المكونات مقترنة بإحكام وتكون عملية الارتقاء محدودة بقدرة جهاز واحد. ومع ذلك، مع ظهور بنية الخدمات الصغيرة والاعتماد المتزايد للحلول السحابية الأصلية، اكتسبت قابلية التوسع الأفقي قوة جذب وأصبحت عامل تمكين رئيسي لعمليات النشر القابلة للتطوير.

تشير قابلية التوسع الأفقي إلى قدرة النظام على توسيع قدرته عن طريق إضافة أجهزة أو مثيلات جديدة للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة. يمكن لأنظمة القياس الأفقي توزيع عبء العمل عبر عقد متعددة، مما يضمن احتفاظ التطبيق بالأداء والتوافر حتى في ظل الحمل الثقيل. في حالة التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، فإن استخدام لغة البرمجة Go (Golang) لتطوير التطبيقات الخلفية يتيح إنشاء تطبيقات عالية الأداء ومترجمة وعديمة الحالة. يتيح ذلك إمكانية التوسع الأفقي بشكل ملحوظ، مما يلبي حالات الاستخدام عالية التحميل على مستوى المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، أحدثت تقنيات النقل بالحاويات، مثل Docker، ثورة في قابلية التوسع في النشر من خلال السماح للمطورين بإنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها بسلاسة عبر بيئات مختلفة. من خلال تعبئة التطبيقات بكل التبعيات المطلوبة، تضمن الحاويات تشغيل التطبيقات بشكل متسق عبر بيئات التطوير والتجهيز والإنتاج، مما يجعل عملية التوسع أكثر قابلية للتنبؤ بها وأكثر كفاءة. تستفيد AppMaster من قوة النقل بالحاويات لتطبيقاتها الخلفية، مما يعزز التزامها بتقديم حلول برمجية قابلة للتطوير بدرجة كبيرة.

تعد قابلية التوسع لقاعدة البيانات عاملاً مهمًا آخر في قابلية التوسع للنشر. تتوافق تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يضمن سهولة قياس بيانات التطبيق حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، مع كل تغيير في مخططات النظام، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، مما يضمن قدرة النظام الأساسي على التعامل مع متطلبات التوسع دون أي ديون فنية.

في الختام، تعد قابلية التوسع للنشر جانبًا مهمًا في تطوير البرامج ونشرها والتي تحدد القدرة على التكيف وإمكانات النمو للحلول البرمجية. تمثل منصة AppMaster no-code هذه السمة المهمة من خلال توفير نظام قابل للتطوير وقابل للتكيف وفعال للغاية لتطوير ونشر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والاعتماد المتزايد للمنصات no-code لتطوير البرمجيات، ستظل قابلية التوسع في النشر أحد الاعتبارات الرئيسية للمؤسسات التي تتطلع إلى تحقيق قدر أكبر من المرونة والأداء والقدرة التنافسية في العصر الرقمي.