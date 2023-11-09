在无服务器计算领域，Firestore 是一项值得注意的技术，并且越来越受欢迎。 Firestore 是 Google Firebase 平台的一部分，是一个完全托管、灵活、可扩展、安全且无服务器的 NoSQL 云数据库，使开发人员能够构建和部署应用程序，而无需后端基础设施。它专门针对在线游戏、物联网、消息传递等用例实时存储和同步数据。

Firestore 利用基于文档和集合的 NoSQL 数据库的优点，提供直观的数据建模，从而简化应用程序开发。例如，开发人员可以将数据构建为直观的嵌套对象，这些对象映射到可以组织到集合中的灵活的无服务器文档。 Firestore 数据模型类似于树结构，使数据组织和导航变得非常简单和易于理解。

除了强大的数据建模功能外，Firestore 还旨在支持高效、稳健的数据检索。由于其架构和设计，该数据库能够从世界任何地方提供对数据的低延迟访问（读取和写入操作）。这种全球可访问性是通过谷歌云平台的先进网络系统和数据复制机制实现的。再加上Firestore现成的多区域部署能力，这可以确保应用程序始终为全球用户提供一致、快速的性能。

Firestore 的主要优势之一是其强大的实时同步功能，允许应用程序维护最新信息，并与后端实时同步。这意味着当数据库中的数据更新时，更改会自动推送到所有连接的客户端，而无需手动刷新操作或轮询。这消除了复杂的请求-响应往返的需要，并有助于提供卓越且更身临其境的用户体验。

安全性是任何现代应用程序的重中之重，Firestore 也不例外。它提供了一套全面且易于配置的安全规则，可确保数据保护和基于角色的访问控制。这些规则可以应用于各个级别，例如文档、字段或集合，以微调数据的访问和操作。此外，Firestore 与 Firebase 身份验证完全集成，提供无缝、安全的多提供商身份验证解决方案。

AppMaster提供了一个强大的no-code平台，可以轻松创建后端、Web 和移动应用程序。通过利用 Firestore 的功能， AppMaster用户可以设计、开发和部署实时、全局可扩展且高性能的应用程序，而无需任何后端基础设施管理。借助 Firestore 的数据建模、实时同步和安全功能， AppMaster使客户能够构建不仅经济高效，而且速度提高 10 倍、效率提高 3 倍的应用程序。

Firestore 和AppMaster之间的集成允许使用 Go (golang) 为后端应用程序生成源代码和可执行二进制文件。 Web 应用程序是使用 Vue3 框架和 JavaScript/TypeScript 生成的，而移动应用程序是使用AppMaster服务器驱动框架构建的，该框架基于 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）。因此，即使是公民开发人员也可以创建和部署满足其业务和用户需求的最先进的应用程序。

每次需求发生变化时， AppMaster从头开始​​无缝生成应用程序，从而消除任何技术债务。它同时提供了在 30 秒内自动生成数据库架构迁移脚本、服务器endpoint文档（使用 Swagger 开放 API）和一组新应用程序的功能。 AppMaster应用程序可以使用任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为其主数据库，为各种企业和高负载用例提供惊人的可扩展性。

总之，Firestore 在无服务器计算环境中是一项非常宝贵的技术，因为它提供了灵活、安全且高性能的 NoSQL 云数据库解决方案。当与AppMaster等强大的no-code平台集成时，Firestore 使开发人员能够轻松创建卓越的实时应用程序，不仅确保更快、更具成本效益的开发过程，而且无需任何技术即可确保可扩展且面向未来的解决方案债务。