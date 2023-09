Benchmarks de retour sur investissement low-code

Les références de retour sur investissement Low-code, ou références de retour sur investissement pour les plates-formes de développement low-code, font référence aux indicateurs de performance clés utilisés pour évaluer l'efficacité, la rentabilité et la productivité dérivées de l'utilisation de plates-formes de développement low-code telles que AppMaster. Ces références aident les organisations à évaluer la valeur acquise dans le processus de développement, telle qu'une agilité, une évolutivité et une interopérabilité améliorées de leurs solutions logicielles. En analysant les références de retour sur investissement low-code, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées quant à l'adoption ou non d'une approche low-code et comparer stratégiquement les plates-formes low-code pour sélectionner celle la plus adaptée à leurs besoins spécifiques.

Selon une étude menée par Forrester Research, les organisations qui ont adopté l'approche low-code ont connu jusqu'à 80 % de réduction du temps de développement, 79 % de réduction des temps de mise à jour des applications et une diminution de 50 % du nombre de défauts des applications. Ces améliorations peuvent générer un impact positif significatif sur le retour sur investissement global obtenu grâce au processus de développement low-code. Pour mieux comprendre les critères de retour sur investissement low-code, il est essentiel d'examiner plusieurs dimensions clés, notamment le temps, le coût, la qualité et les ressources.

Temps : le gain de temps est l’un des avantages les plus importants offerts par les plateformes low-code. L'adoption du développement low-code accélère la livraison des applications en permettant un prototypage, des tests et un déploiement rapides. Avec les plateformes low-code comme AppMaster, le temps de création et de mise à jour des applications est considérablement réduit par rapport aux méthodes de codage traditionnelles. Par exemple, le temps requis pour développer un produit minimum viable (MVP) à l'aide AppMaster peut être aussi court que deux semaines, ce qui contraste fortement avec les plusieurs mois souvent requis pour les approches de développement traditionnelles. Ce délai de livraison réduit se traduit par une mise sur le marché plus rapide, une réalisation plus rapide de la valeur commerciale et un avantage concurrentiel amélioré.

Coût : la rentabilité est une autre référence essentielle pour l’évaluation du retour sur investissement low-code. En réduisant le besoin de ressources et de compétences informatiques spécialisées, les plates-formes low-code peuvent réduire considérablement les coûts de développement. Selon une étude de Gartner, l’utilisation d’une plateforme low-code peut réduire le coût de développement d’applications jusqu’à 50 %. Avec une plate-forme comme AppMaster, même un non-programmeur peut créer des applications entièrement fonctionnelles, ce qui entraîne une réduction des coûts de main-d'œuvre et une dépendance réduite à l'externalisation coûteuse du développement de logiciels ou à l'embauche de développeurs internes. De plus, les plates-formes low-code peuvent alléger le fardeau de la maintenance et des mises à jour des applications grâce à leur facilité d'utilisation et leur flexibilité inhérentes.

Qualité : la qualité des applications développées à l’aide de plateformes low-code est une autre référence cruciale pour évaluer le retour sur investissement. Les plates-formes Low-code comme AppMaster contribuent à améliorer la qualité des logiciels en générant un code cohérent et fiable avec un minimum de risques d'erreur humaine, garantissant ainsi de meilleures performances, sécurité et maintenabilité. De plus, en rationalisant le processus de développement, les plates-formes low-code permettent aux développeurs de se concentrer sur le perfectionnement des fonctionnalités et de l'expérience utilisateur de l'application, améliorant ainsi la satisfaction des utilisateurs finaux et les taux d'adoption.

Ressources : l’optimisation des ressources est un aspect essentiel des benchmarks de retour sur investissement low-code. En permettant un développement et un déploiement rapides, les plates-formes low-code permettent aux équipes informatiques d'allouer les ressources plus efficacement et de se concentrer sur des projets hautement prioritaires, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale. L'utilisation de plates-formes low-code comme AppMaster peut minimiser le besoin de formation approfondie et de développement des compétences, car même le personnel non technique peut contribuer au processus de développement d'applications. Cette démocratisation de la technologie permet aux entreprises d'optimiser leur main-d'œuvre existante et de réduire la demande globale de professionnels informatiques hautement qualifiés.

En conclusion, les benchmarks de retour sur investissement low-code aident les organisations à évaluer les avantages et les risques associés à l'adoption de plateformes de développement low-code. Grâce à la comparaison d'indicateurs de performance clés tels que le gain de temps, la rentabilité, la qualité des applications et l'optimisation des ressources, les entreprises peuvent déterminer la valeur acquise grâce à la mise en œuvre d'une approche de développement low-code et sélectionner la plateforme la plus adaptée à leurs besoins. AppMaster est un excellent exemple de plate no-code qui met l'accent sur ces critères, offrant une solution facile à utiliser et rentable pour un développement logiciel rapide sans compromettre la qualité ou l'évolutivité. En adoptant une plateforme low-code comme AppMaster, les organisations peuvent bénéficier d'améliorations significatives dans leur processus de développement d'applications, stimulant ainsi leur croissance et leur compétitivité dans un monde de plus en plus numérique.