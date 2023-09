Benchmark ROI a basso codice

I benchmark ROI Low-code, o benchmark di ritorno sull'investimento per piattaforme di sviluppo low-code, si riferiscono agli indicatori chiave di prestazione utilizzati per valutare l'efficienza, il rapporto costo-efficacia e la produttività derivanti dall'utilizzo di piattaforme di sviluppo low-code come AppMaster. Questi benchmark aiutano le organizzazioni a valutare il valore acquisito nel processo di sviluppo, come maggiore agilità, scalabilità e interoperabilità delle loro soluzioni software. Analizzando i benchmark del ROI low-code, le aziende possono prendere decisioni informate sull'opportunità di adottare un approccio low-code e confrontare strategicamente le piattaforme low-code per selezionare quella più adatta alle loro esigenze specifiche.

Secondo uno studio condotto da Forrester Research, le organizzazioni che hanno adottato l'approccio low-code hanno riscontrato una riduzione fino all'80% dei tempi di sviluppo, una riduzione del 79% dei tempi di aggiornamento delle applicazioni e una diminuzione del 50% del numero di difetti delle applicazioni. Questi miglioramenti possono generare un impatto positivo significativo sul ROI complessivo ottenuto attraverso il processo di sviluppo low-code. Per comprendere meglio i benchmark del ROI low-code, è essenziale esaminare diverse dimensioni chiave, tra cui tempo, costi, qualità e risorse.

Tempo: il risparmio di tempo è uno dei vantaggi più importanti offerti dalle piattaforme low-code. L'adozione dello sviluppo low-code accelera la distribuzione delle applicazioni consentendo prototipazione, test e distribuzione rapidi. Con piattaforme low-code come AppMaster, il tempo per creare e aggiornare le applicazioni è notevolmente ridotto rispetto ai metodi di codifica tradizionali. Ad esempio, il tempo necessario per sviluppare un prodotto minimo vitale (MVP) utilizzando AppMaster può essere di sole due settimane, in netto contrasto con i diversi mesi spesso necessari per gli approcci di sviluppo tradizionali. Questa riduzione dei tempi di consegna si traduce in un time-to-market più rapido, nella realizzazione più rapida del valore aziendale e in un vantaggio competitivo migliorato.

Costo: l’efficienza dei costi è un altro punto di riferimento fondamentale per la valutazione del ROI low-code. Riducendo la necessità di risorse IT specializzate e set di competenze, le piattaforme low-code possono ridurre significativamente i costi di sviluppo. Secondo una ricerca di Gartner, l'utilizzo di una piattaforma low-code può ridurre i costi di sviluppo delle applicazioni fino al 50%. Con una piattaforma come AppMaster, anche un non programmatore può creare applicazioni completamente funzionali, con conseguente riduzione dei costi di manodopera e una minore dipendenza da costosi outsourcing per lo sviluppo di software o dall'assunzione di sviluppatori interni. Inoltre, le piattaforme low-code possono alleviare il peso della manutenzione e degli aggiornamenti delle applicazioni grazie alla loro intrinseca facilità d'uso e flessibilità.

Qualità: la qualità delle applicazioni sviluppate utilizzando piattaforme low-code è un altro punto di riferimento cruciale per valutare il ROI. Le piattaforme Low-code come AppMaster aiutano a migliorare la qualità del software generando codice coerente e affidabile con possibilità minime di errore umano, garantendo prestazioni, sicurezza e manutenibilità migliori. Inoltre, semplificando il processo di sviluppo, le piattaforme low-code consentono agli sviluppatori di concentrarsi sul perfezionamento delle funzionalità e dell'esperienza utente dell'applicazione, migliorando in definitiva la soddisfazione dell'utente finale e i tassi di adozione.

Risorse: l'ottimizzazione delle risorse è un aspetto essenziale dei benchmark ROI low-code. Consentendo uno sviluppo e un'implementazione rapidi, le piattaforme low-code consentono ai team IT di allocare le risorse in modo più efficace e concentrarsi su progetti ad alta priorità, favorendo così l'efficienza operativa complessiva. L'uso di piattaforme low-code come AppMaster può ridurre al minimo la necessità di formazione approfondita e sviluppo di competenze, poiché anche il personale non tecnico può contribuire al processo di sviluppo dell'applicazione. Questa democratizzazione della tecnologia consente alle aziende di massimizzare la forza lavoro esistente e di ridurre la domanda complessiva di professionisti IT altamente qualificati.

In conclusione, i benchmark del ROI low-code aiutano le organizzazioni a valutare i vantaggi e i rischi associati all’adozione di piattaforme di sviluppo low-code. Attraverso il confronto di indicatori chiave di prestazione come risparmio di tempo, efficienza dei costi, qualità delle applicazioni e ottimizzazione delle risorse, le aziende possono determinare il valore ottenuto dall'implementazione di un approccio di sviluppo low-code e selezionare la piattaforma più adatta alle proprie esigenze. AppMaster è un ottimo esempio di piattaforma no-code che enfatizza questi benchmark, fornendo una soluzione facile da usare ed economica per lo sviluppo rapido di software senza compromettere la qualità o la scalabilità. Adottando una piattaforma low-code come AppMaster, le organizzazioni possono sperimentare miglioramenti significativi nel processo di sviluppo delle applicazioni, guidando in definitiva la crescita e la competitività del proprio business in un mondo sempre più digitale.