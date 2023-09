Benchmarks de ROI de baixo código

Benchmarks de ROI Low-code, ou benchmarks de retorno sobre o investimento para plataformas de desenvolvimento low-code, referem-se aos principais indicadores de desempenho usados ​​para avaliar a eficiência, relação custo-benefício e produtividade derivada do uso de plataformas de desenvolvimento low-code como AppMaster. Esses benchmarks ajudam as organizações a avaliar o valor obtido no processo de desenvolvimento, como maior agilidade, escalabilidade e interoperabilidade de suas soluções de software. Ao analisar benchmarks de ROI low-code, as empresas podem tomar decisões informadas sobre a adoção de uma abordagem low-code e podem comparar estrategicamente plataformas low-code para selecionar a mais adequada para suas necessidades específicas.

De acordo com um estudo realizado pela Forrester Research, as organizações que adotaram a abordagem low-code experimentaram uma redução de até 80% no tempo de desenvolvimento, uma redução de 79% nos tempos de atualização de aplicativos e uma redução de 50% no número de defeitos de aplicativos. Essas melhorias podem gerar um impacto positivo significativo no ROI geral alcançado por meio do processo de desenvolvimento low-code. Para compreender melhor os benchmarks de ROI low-code, é essencial examinar várias dimensões principais, incluindo tempo, custo, qualidade e recursos.

Tempo: a economia de tempo é um dos benefícios mais importantes que as plataformas low-code oferecem. A adoção do desenvolvimento low-code acelera a entrega de aplicativos, permitindo prototipagem, testes e implantação rápidos. Com plataformas low-code como AppMaster, o tempo para criar e atualizar aplicativos é significativamente reduzido em comparação com métodos de codificação tradicionais. Por exemplo, o tempo necessário para desenvolver um produto mínimo viável (MVP) usando AppMaster pode ser de apenas duas semanas, um forte contraste com os vários meses frequentemente necessários para abordagens de desenvolvimento tradicionais. Esse tempo de entrega reduzido se traduz em tempo de lançamento no mercado mais rápido, realização mais rápida do valor do negócio e maior vantagem competitiva.

Custo: A eficiência de custos é outra referência crítica para avaliação de ROI low-code. Ao reduzir a necessidade de recursos de TI especializados e conjuntos de habilidades, as plataformas low-code podem diminuir significativamente os custos de desenvolvimento. Segundo pesquisa do Gartner, usar uma plataforma low-code pode reduzir o custo de desenvolvimento de aplicações em até 50%. Com uma plataforma como AppMaster, até mesmo um não programador pode criar aplicativos totalmente funcionais, levando a custos de mão de obra mais baixos e a uma menor dependência de terceirização dispendiosa de desenvolvimento de software ou contratação de desenvolvedores internos. Além disso, as plataformas low-code podem aliviar a carga de manutenção e atualizações de aplicativos por meio de sua inerente facilidade de uso e flexibilidade.

Qualidade: A qualidade dos aplicativos desenvolvidos em plataformas low-code é outra referência crucial para avaliar o ROI. Plataformas Low-code como AppMaster ajudam a melhorar a qualidade do software, gerando código consistente e confiável com oportunidades mínimas de erro humano, garantindo melhor desempenho, segurança e facilidade de manutenção. Além disso, ao simplificar o processo de desenvolvimento, as plataformas low-code permitem que os desenvolvedores se concentrem no aperfeiçoamento da funcionalidade e da experiência do usuário do aplicativo, aumentando, em última análise, a satisfação do usuário final e as taxas de adoção.

Recursos: a otimização de recursos é um aspecto essencial dos benchmarks de ROI low-code. Ao permitir rápido desenvolvimento e implantação, as plataformas low-code permitem que as equipes de TI aloquem recursos de forma mais eficaz e se concentrem em projetos de alta prioridade, impulsionando assim a eficiência operacional geral. O uso de plataformas low-code como AppMaster pode minimizar a necessidade de treinamento extensivo e desenvolvimento de habilidades, já que até mesmo pessoal não técnico pode contribuir para o processo de desenvolvimento de aplicativos. Esta democratização da tecnologia permite às empresas maximizar a sua força de trabalho existente e reduzir a procura global de profissionais de TI altamente qualificados.

Concluindo, os benchmarks de ROI low-code ajudam as organizações a avaliar os benefícios e riscos associados à adoção de plataformas de desenvolvimento low-code. Através da comparação de indicadores-chave de desempenho, como economia de tempo, eficiência de custos, qualidade de aplicativos e otimização de recursos, as empresas podem determinar o valor obtido com a implementação de uma abordagem de desenvolvimento low-code e selecionar a plataforma mais adequada para suas necessidades. AppMaster é um excelente exemplo de plataforma no-code que enfatiza esses benchmarks, fornecendo uma solução fácil de usar e econômica para desenvolvimento rápido de software sem comprometer a qualidade ou escalabilidade. Ao adotar uma plataforma low-code como AppMaster, as organizações podem experimentar melhorias significativas em seu processo de desenvolvimento de aplicativos, impulsionando, em última análise, o crescimento e a competitividade de seus negócios em um mundo cada vez mais digital.