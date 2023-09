Low-code ROI-benchmarks, of Return on Investment-benchmarks voor low-code ontwikkelingsplatforms, verwijzen naar de belangrijkste prestatie-indicatoren die worden gebruikt om de efficiëntie, kosteneffectiviteit en productiviteit te evalueren die voortkomen uit het gebruik van low-code ontwikkelingsplatforms zoals AppMaster. Deze benchmarks helpen organisaties bij het beoordelen van de waarde die wordt behaald in het ontwikkelingsproces, zoals verbeterde flexibiliteit, schaalbaarheid en interoperabiliteit van hun softwareoplossingen. Door low-code ROI-benchmarks te analyseren, kunnen bedrijven weloverwogen beslissingen nemen over het al dan niet adopteren van een low-code aanpak en kunnen ze low-code -platforms strategisch vergelijken om de meest geschikte voor hun specifieke behoeften te selecteren.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Forrester Research hebben organisaties die de low-code aanpak hebben aangenomen tot 80% kortere ontwikkeltijd, 79% kortere applicatie-updatetijden en een afname van 50% in het aantal applicatiedefecten ervaren. Deze verbeteringen kunnen een aanzienlijk positief effect hebben op de algehele ROI die wordt behaald via het low-code ontwikkelingsproces. Om de low-code ROI-benchmarks beter te begrijpen, is het essentieel om verschillende belangrijke dimensies te onderzoeken, waaronder tijd, kosten, kwaliteit en middelen.

Tijd: tijdsbesparing is een van de meest opvallende voordelen low-code platforms bieden. Het adopteren van low-code -ontwikkeling versnelt de levering van applicaties door snelle prototyping, testen en implementatie mogelijk te maken. Met low-code platforms zoals AppMaster wordt de tijd voor het maken en updaten van applicaties aanzienlijk verkort vergeleken met traditionele codeermethoden. De tijd die nodig is om een ​​minimaal levensvatbaar product (MVP) te ontwikkelen met behulp van AppMaster kan bijvoorbeeld slechts twee weken bedragen, een schril contrast met de verschillende maanden die vaak nodig zijn voor traditionele ontwikkelingsbenaderingen. Deze kortere levertijd vertaalt zich in een snellere time-to-market, snellere realisatie van bedrijfswaarde en verbeterd concurrentievoordeel.

Kosten: Kostenefficiëntie is een ander cruciaal criterium voor low-code ROI-evaluatie. Door de behoefte aan gespecialiseerde IT-middelen en vaardigheden te verminderen, kunnen low-code platforms de ontwikkelingskosten aanzienlijk verlagen. Volgens onderzoek van Gartner kan het gebruik van een low-code platform de kosten van applicatieontwikkeling met wel 50% verlagen. Met een platform als AppMaster kan zelfs een niet-programmeur volledig functionele applicaties creëren, wat leidt tot lagere arbeidskosten en een verminderde afhankelijkheid van dure uitbesteding van softwareontwikkeling of het inhuren van interne ontwikkelaars. Bovendien kunnen low-code platforms de last van het onderhoud en de updates van applicaties verlichten door hun inherente gebruiksgemak en flexibiliteit.

Kwaliteit: De kwaliteit van applicaties die zijn ontwikkeld met behulp van low-code platforms is een andere cruciale maatstaf voor het evalueren van de ROI. Low-code platforms zoals AppMaster helpen de softwarekwaliteit te verbeteren door consistente, betrouwbare code te genereren met minimale kansen op menselijke fouten, waardoor betere prestaties, beveiliging en onderhoudbaarheid worden gegarandeerd. Door het ontwikkelingsproces te stroomlijnen, stellen low-code platforms ontwikkelaars bovendien in staat zich te concentreren op het perfectioneren van de functionaliteit en gebruikerservaring van de applicatie, waardoor uiteindelijk de tevredenheid van de eindgebruiker en de acceptatiegraad worden verbeterd.

Resources: Resource-optimalisatie is een essentieel aspect van low-code ROI-benchmarks. Door snelle ontwikkeling en implementatie mogelijk te maken, stellen low-code platforms IT-teams in staat middelen effectiever toe te wijzen en zich te concentreren op projecten met hoge prioriteit, waardoor de algehele operationele efficiëntie wordt bevorderd. Het gebruik van low-code platforms zoals AppMaster kan de behoefte aan uitgebreide training en ontwikkeling van vaardigheden minimaliseren, omdat zelfs niet-technisch personeel kan bijdragen aan het applicatieontwikkelingsproces. Deze democratisering van technologie stelt bedrijven in staat hun bestaande personeelsbestand te maximaliseren en de algemene vraag naar hoogopgeleide IT-professionals terug te dringen.

Kortom, low-code ROI-benchmarks helpen organisaties bij het evalueren van de voordelen en risico's die gepaard gaan met het adopteren van low-code ontwikkelingsplatforms. Door het vergelijken van belangrijke prestatie-indicatoren zoals tijdbesparing, kostenefficiëntie, applicatiekwaliteit en resource-optimalisatie kunnen bedrijven de waarde bepalen die wordt behaald door de implementatie van een low-code ontwikkelingsaanpak en het meest geschikte platform voor hun behoeften selecteren. AppMaster is een goed voorbeeld van een no-code -platform dat deze benchmarks benadrukt en een gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve oplossing biedt voor snelle softwareontwikkeling zonder concessies te doen aan kwaliteit of schaalbaarheid. Door een low-code platform zoals AppMaster te adopteren, kunnen organisaties aanzienlijke verbeteringen ervaren in hun applicatieontwikkelingsproces, wat uiteindelijk de groei en concurrentiekracht van hun bedrijf in een steeds digitalere wereld zal stimuleren.