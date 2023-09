Low-code ROI-Benchmarks oder Return-on-Investment-Benchmarks für low-code Entwicklungsplattformen beziehen sich auf die wichtigsten Leistungsindikatoren, die zur Bewertung der Effizienz, Kosteneffizienz und Produktivität verwendet werden, die sich aus der Verwendung von low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster ergeben. Diese Benchmarks helfen Unternehmen dabei, den durch den Entwicklungsprozess gewonnenen Wert zu bewerten, wie z. B. verbesserte Agilität, Skalierbarkeit und Interoperabilität ihrer Softwarelösungen. Durch die Analyse von low-code ROI-Benchmarks können Unternehmen fundierte Entscheidungen über die Einführung eines low-code Ansatzes treffen und low-code Plattformen strategisch vergleichen, um die für ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignete auszuwählen.

Laut einer von Forrester Research durchgeführten Studie konnten Unternehmen, die den low-code Ansatz übernommen haben, eine Reduzierung der Entwicklungszeit um bis zu 80 %, eine Reduzierung der Anwendungsaktualisierungszeiten um 79 % und eine Reduzierung der Anzahl von Anwendungsfehlern um 50 % verzeichnen. Diese Verbesserungen können einen deutlich positiven Einfluss auf den Gesamt-ROI haben, der durch den low-code Entwicklungsprozess erzielt wird. Um die low-code ROI-Benchmarks besser zu verstehen, ist es wichtig, mehrere Schlüsseldimensionen zu untersuchen, darunter Zeit, Kosten, Qualität und Ressourcen.

Zeit: Zeitersparnis ist einer der größten Vorteile, low-code Plattformen bieten. Die Einführung low-code -Entwicklung beschleunigt die Anwendungsbereitstellung, indem sie ein schnelles Prototyping, Testen und Bereitstellen ermöglicht. Mit low-code Plattformen wie AppMaster wird die Zeit zum Erstellen und Aktualisieren von Anwendungen im Vergleich zu herkömmlichen Codierungsmethoden erheblich verkürzt. Beispielsweise kann die Entwicklung eines Minimum Viable Product (MVP) mit AppMaster nur zwei Wochen dauern, ein starker Gegensatz zu den mehreren Monaten, die bei herkömmlichen Entwicklungsansätzen oft erforderlich sind. Diese verkürzte Lieferzeit führt zu einer schnelleren Markteinführung, einer schnelleren Realisierung des Geschäftswerts und einem verbesserten Wettbewerbsvorteil.

Kosten: Kosteneffizienz ist ein weiterer wichtiger Maßstab für die ROI-Bewertung low-code. Durch die Reduzierung des Bedarfs an spezialisierten IT-Ressourcen und -Fähigkeiten können low-code -Plattformen die Entwicklungskosten erheblich senken. Laut einer Studie von Gartner können durch den Einsatz einer low-code -Plattform die Kosten für die Anwendungsentwicklung um bis zu 50 % gesenkt werden. Mit einer Plattform wie AppMaster kann sogar ein Nicht-Programmierer voll funktionsfähige Anwendungen erstellen, was zu geringeren Arbeitskosten und einer geringeren Abhängigkeit von teurem Outsourcing der Softwareentwicklung oder der Einstellung interner Entwickler führt. Darüber hinaus können low-code Plattformen durch ihre inhärente Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität den Aufwand für die Wartung und Aktualisierung von Anwendungen verringern.

Qualität: Die Qualität von Anwendungen, die auf low-code Plattformen entwickelt wurden, ist ein weiterer entscheidender Maßstab für die Bewertung des ROI. Low-code Plattformen wie AppMaster tragen zur Verbesserung der Softwarequalität bei, indem sie konsistenten, zuverlässigen Code mit minimalem Risiko für menschliches Versagen generieren und so eine bessere Leistung, Sicherheit und Wartbarkeit gewährleisten. Darüber hinaus ermöglichen low-code Plattformen den Entwicklern durch die Rationalisierung des Entwicklungsprozesses, sich auf die Perfektionierung der Funktionalität und des Benutzererlebnisses der Anwendung zu konzentrieren und so letztlich die Zufriedenheit der Endbenutzer und die Akzeptanzraten zu steigern.

Ressourcen: Ressourcenoptimierung ist ein wesentlicher Aspekt von low-code ROI-Benchmarks. Indem sie eine schnelle Entwicklung und Bereitstellung ermöglichen, ermöglichen low-code -Plattformen IT-Teams, Ressourcen effektiver zuzuteilen und sich auf Projekte mit hoher Priorität zu konzentrieren, wodurch die Gesamtbetriebseffizienz gesteigert wird. Durch den Einsatz von low-code Plattformen wie AppMaster kann der Bedarf an umfangreicher Schulung und Kompetenzentwicklung minimiert werden, da auch technisch nicht versierte Mitarbeiter zum Anwendungsentwicklungsprozess beitragen können. Diese Demokratisierung der Technologie ermöglicht es Unternehmen, ihre vorhandene Belegschaft zu maximieren und die Gesamtnachfrage nach hochqualifizierten IT-Fachkräften zu verringern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, low-code ROI-Benchmarks Unternehmen dabei helfen, die Vorteile und Risiken zu bewerten, die mit der Einführung von low-code Entwicklungsplattformen verbunden sind. Durch den Vergleich wichtiger Leistungsindikatoren wie Zeiteinsparungen, Kosteneffizienz, Anwendungsqualität und Ressourcenoptimierung können Unternehmen den Nutzen aus der Implementierung eines low-code Entwicklungsansatzes ermitteln und die für ihre Anforderungen am besten geeignete Plattform auswählen. AppMaster ist ein Paradebeispiel für eine no-code -Plattform, die diese Benchmarks hervorhebt und eine benutzerfreundliche und kostengünstige Lösung für die schnelle Softwareentwicklung ohne Kompromisse bei Qualität oder Skalierbarkeit bietet. Durch die Einführung einer low-code Plattform wie AppMaster können Unternehmen erhebliche Verbesserungen in ihrem Anwendungsentwicklungsprozess erzielen und so letztendlich ihr Geschäftswachstum und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalen Welt vorantreiben.