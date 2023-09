Angular ist ein Open-Source-, dynamisches und erweiterbares Front-End-Webanwendungs-Framework, das hauptsächlich von Google gepflegt und entwickelt wird. Es wird in der Webentwicklungsbranche häufig zur Erstellung robuster, effizienter und leistungsstarker Single-Page-Anwendungen (SPAs) verwendet. Angular basiert auf TypeScript, einer statisch typisierten Obermenge von JavaScript, die eine strenge Typprüfung und eine bessere Codequalität gewährleistet. Angular umfasst leistungsstarke vorlagengesteuerte Syntax, deklarative Programmierung und bidirektionale Bindung, um komplexe und reaktive Benutzeroberflächen zu erstellen.

Angular wurde erstmals 2010 als AngularJS eingeführt. Das Framework erfreute sich aufgrund seiner einfachen Integration mit anderen Tools und Bibliotheken, seiner umfangreichen integrierten Funktionen und der hervorragenden Community-Unterstützung großer Beliebtheit. Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass AngularJS erhebliche Leistungs- und Optimierungseinschränkungen aufwies. Infolgedessen beschloss Google, das Framework komplett zu überarbeiten, was im September 2016 zur Veröffentlichung von Angular 2+ führte. Angular 2+ ist eine komplette Neufassung von AngularJS, die viele der anfänglichen Mängel behebt und umfangreiche Verbesserungen einführt. Mit regelmäßigen Updates hat sich Angular seitdem zu einer bevorzugten Wahl für umfangreiche Anwendungen auf Unternehmensebene entwickelt.

Einer der Hauptvorteile von Angular liegt in seinem bemerkenswerten Dependency-Injection-System (DI). Es entkoppelt verschiedene Komponenten und ermöglicht so eine bessere Integration und Wiederverwendbarkeit, was letztendlich zu einer verbesserten Testbarkeit und Wartbarkeit führt. Darüber hinaus nutzt Angular RxJS (Reactive Extensions for JavaScript), um reaktive Programmiermuster einzusetzen. Dadurch können Angular-Anwendungen asynchrone Ereignisse, Datenströme und komplexere Datenmanipulationsszenarien verarbeiten, die für den Aufbau reaktionsfähiger und leistungsstarker SPAs von entscheidender Bedeutung sind.

Angular verwendet eine modulare Architektur mit einem komponentenbasierten Ansatz und fördert so eine klare Trennung der Belange innerhalb der Anwendungsstruktur. Dieses Entwurfsmuster erleichtert die Verwaltung, Skalierung und Entwicklung von Anwendungen sowie die Umgestaltung oder Migration einzelner Programmteile. Angular verfügt außerdem über einen äußerst flexiblen Routing-Mechanismus, der es Entwicklern ermöglicht, nahtlose Navigationserlebnisse zu erstellen und den Browserverlauf einfach zu manipulieren

Als umfassendes Framework bietet Angular zahlreiche integrierte Direktiven, Pipes und Formularvalidierungsfunktionen, die allgemeine UI-Entwicklungsaufgaben vereinfachen. Mit der Angular CLI (Command-Line Interface) können Entwickler ihren Entwicklungsworkflow optimieren, indem sie neue Projekte aufbauen, Komponenten generieren und Anwendungen schneller und effizienter erstellen oder testen. Darüber hinaus bietet Angular umfassende Unterstützung für serverseitiges Rendering (SSR) über Angular Universal, was die Gesamtleistung der Website, die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die Sharing-Funktionen in sozialen Medien verbessert.

Wenn es um die Integration von Angular in die AppMaster Plattform geht, können die resultierenden Anwendungen nahtlos mit dem mit Golang erstellten generierten Backend interagieren. Dies ist ein zusätzlicher Vorteil für AppMaster Kunden, die eine reibungslose Integration zwischen den Front-End- und Back-End-Komponenten ihrer Webanwendungen benötigen. Die Kompatibilität von Angular mit RESTful-API-Diensten gewährleistet eine mühelose Kommunikation mit dem Server zum Abrufen, Speichern und Verarbeiten von Daten.

Der no-code Ansatz von AppMaster zur Anwendungsentwicklung kann erheblich von der Einbeziehung von Angular als Front-End-Web-Framework profitieren, da es eine breite Palette leistungsstarker Tools und Funktionen bietet. Durch die Integration von Angular in das AppMaster Toolset können Entwickler schnell visuell beeindruckende und funktionsreiche Webanwendungen erstellen und dabei die von professionellen Softwarelösungen erwartete Qualität und Leistung beibehalten.

Insbesondere verfügt Angular über eine große und aktive Entwicklergemeinschaft, die dazu beiträgt, die kontinuierliche Verbesserung, Anpassung an moderne Webentwicklungspraktiken und leicht verfügbare Ressourcen wie Dokumentation, Tutorials und Community-gesteuerten Support sicherzustellen. Seine Beliebtheit in der Entwicklergemeinschaft zeigt sich darin, dass große Unternehmen wie Microsoft, Autodesk und McDonald's Angular für ihre Websites und Anwendungen verwenden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Angular ein äußerst vielseitiges, skalierbares und funktionsreiches Webanwendungs-Framework ist, das sich gut für no-code Ansatz von AppMaster bei der Webentwicklung eignet. Durch die Nutzung der robusten und innovativen Funktionen von Angular können AppMaster Kunden erstklassige Anwendungen schneller, effizienter und mit minimalem technischen Aufwand erstellen. Da Angular eine integrale Rolle in der Front-End-Entwicklung spielt, wird die AppMaster Plattform zu einer noch leistungsfähigeren und umfassenderen Lösung für Unternehmen, Bürgerentwickler und Unternehmen gleichermaßen.