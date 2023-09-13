SSR (العرض من جانب الخادم)

يشير العرض من جانب الخادم (SSR) إلى تقنية عرض صفحات الويب على الخادم قبل إرسالها إلى متصفح العميل. يتيح ذلك تحسين تطبيقات الويب للحصول على أداء أفضل وأوقات تحميل أولية وفعالية تحسين محركات البحث (SEO). في نهج SSR، يتعامل الخادم مع كل من عملية العرض وتسليم محتوى HTML كامل التكوين إلى متصفح العميل، مما يحسن تجربة المستخدم عن طريق تقليل الوقت الذي يستغرقه العميل لعرض الصفحة وعرضها.

بالنظر إلى أهمية تجربة المستخدم وتحسين محركات البحث (SEO) في المشهد الرقمي اليوم، أصبح SSR جانبًا حاسمًا في تطوير مواقع الويب. وينطبق هذا بشكل خاص على تطبيقات الويب التي تتطلب معالجة مكثفة لجافا سكريبت من جانب العميل، حيث يمكن لـ SSR تقليل عبء العمل على جهاز المستخدم بشكل كبير، وتسريع وقت التحميل الأولي والتأكد من أن محركات البحث يمكنها الزحف بسهولة إلى محتوى الموقع وفهرسته.

في AppMaster ، ندرك أهمية SSR في تحسين تطبيقات الويب، وتقوم منصتنا بدمج تقنيات SSR بسلاسة لتحسين أداء المنتجات النهائية. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (نسميه العمليات التجارية) بشكل مرئي عبر BP Designer وREST API وWSS Endpoints، مما يؤدي إلى إنشاء تطبيقات ويب ديناميكية وتفاعلية. يضمن نهج SSR الفعال الخاص بنا أن يتمكن المستخدمون من إنشاء تطبيقات سريعة وفعالة وفعالة للغاية في تحسين محركات البحث.

إحدى المزايا الأساسية لاستخدام SSR هي أنه يعمل على تحسين مقياس TTFB (الوقت المستغرق للبايت الأول)، وهو مقياس للوقت الذي يستغرقه متصفح المستخدم لتلقي البايت الأول من البيانات من الخادم. وهذا بدوره يؤثر بشكل إيجابي على سرعة العرض الأولية للموقع والأداء العام. علاوة على ذلك، يلغي SSR الحاجة إلى العرض من جانب العميل بواسطة المتصفح، مما يعني أن المستخدمين ذوي الأجهزة الأبطأ واتصالات الإنترنت لا يزال بإمكانهم الاستمتاع بتجربة سريعة الاستجابة. يساعد هذا التحسين على تعزيز مشاركة المستخدم ورضاه بشكل عام، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ وتحسين نتائج الأعمال.

في حين أن SSR غالبًا ما يكون أكثر استهلاكًا للموارد بالنسبة للخادم، فإن ممارسات التطوير الحديثة والتقنيات الفعالة من جانب الخادم (مثل Go) تتيح التزامن العالي وأوقات الاستجابة الممتازة. يؤدي هذا إلى التخلص من الاختناقات المحتملة ويضمن قدرة الخادم على التعامل مع عدد كبير من الطلبات المتزامنة مع الاستمرار في عرض المحتوى وتسليمه في الوقت المناسب. ونتيجة لذلك، تُظهر التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster قابلية توسع مذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي.

بالإضافة إلى تحسين الأداء وتجربة المستخدم، يعد SSR مفيدًا أيضًا من منظور تحسين محركات البحث (SEO). تعتمد محركات البحث مثل Google على القدرة على الزحف إلى محتوى مواقع الويب وفهرسته لتحديد تصنيفات نتائج البحث الخاصة بها. ومن خلال عرض جانب خادم صفحة الويب وتقديم محتوى HTML كامل التكوين، يضمن SSR إمكانية تحليل محركات البحث وفهم بنية موقع الويب ومحتواه بسهولة. يؤدي هذا في النهاية إلى تصنيفات أفضل لصفحة نتائج محرك البحث (SERP)، وزيادة حركة المرور العضوية، وتحسين الرؤية العامة للتطبيق.

يمكن أن يكون دمج SSR في تطبيق ويب موجود عملية معقدة؛ ومع ذلك، تعمل منصة AppMaster على تبسيط عملية التكامل من خلال بيئة التطوير المرئية الشاملة الخاصة بها. تعمل العمليات الآلية لـ AppMaster على إنشاء البنية الأساسية للواجهة الخلفية والواجهة الأمامية وواجهة برمجة التطبيقات اللازمة لدمج SSR بسلاسة في التطبيق النهائي. يتيح ذلك للمطورين التركيز على صياغة تجربة المستخدم المثالية دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة من جانب الخادم.

علاوة على ذلك، فإن قدرة AppMaster على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر تقضي على أي دين فني مرتبط بتنفيذ SSR. وهذا يعني أنه مع إجراء تغييرات على متطلبات التطبيق أو ظهور تقنيات جديدة، يمكن دمج SSR وتحديثه بسلاسة للحفاظ على تحسين أداء التطبيق وأدائه.

في الختام، يعد العرض من جانب الخادم (SSR) جانبًا حيويًا لتطوير مواقع الويب الحديثة والذي يضمن الأداء الأمثل وتجربة المستخدم وتحسين محرك البحث. باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين دمج تقنيات SSR في تطبيقات الويب الخاصة بهم بسهولة، مما يضمن تجربة سلسة ومحسنة لمستخدميهم وتحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بهم. مع وجود AppMaster تحت تصرفهم، يمكن للمطورين إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير تحتضن بشكل كامل فوائد SSR، مما يمنح تطبيقاتهم الميزة اللازمة للتفوق في المشهد الرقمي التنافسي اليوم.