في سياق تطوير مواقع الويب، يعد Yarn مدير حزم شائعًا وعالي الأداء لتطبيقات JavaScript. تم تطويره بالتعاون بين مهندسين من شركات التكنولوجيا الرائدة، بما في ذلك Facebook وExponent وTilde وGoogle، بهدف أساسي هو معالجة أوجه القصور في Node Package Manager (npm) وتحسين كفاءته العامة.

تم إصدار Yarn في عام 2016 وسرعان ما اكتسب قوة جذب داخل مجتمع المطورين. واليوم، يتم استخدامه من قبل مؤسسات رفيعة المستوى عبر قطاعات صناعية متنوعة لتبسيط عمليات تطوير الويب. يدير Yarn التبعيات بكفاءة، مما يضمن اتساق وتوافق المكونات المختلفة داخل المشروع، ويسرع مراحل التطوير والاختبار والنشر لتطبيقات الويب.

وتشمل ميزاته البارزة ما يلي:

السرعة والأداء: يقوم Yarn بتخزين كل حزمة يقوم بتنزيلها مؤقتًا، مما يلغي الحاجة إلى تنزيل نفس الحزمة أكثر من مرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعمل على زيادة استخدام الموارد إلى الحد الأقصى من خلال معالجة تبعيات متعددة في وقت واحد، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، مما يضمن عمليات تثبيت أسرع وتقليل وقت الإنشاء.

الأمان المعزز: تم تصميم الغزل مع التركيز القوي على الأمان، وضمان التثبيت الآمن للحزم من خلال حساب المجموع الاختباري وضمان سلامة الحزم المثبتة عن طريق مقارنة المجاميع الاختبارية. تساعد هذه الميزة على منع الحزم غير المصرح بها أو التي تم التلاعب بها من التسلل إلى قاعدة التعليمات البرمجية للتطبيق.

الحتمية: يقوم Yarn بإنشاء ملف قفل يسجل الإصدار الدقيق لكل تبعية مثبتة بواسطة المستخدم، مما يضمن تثبيت إصدارات الحزمة نفسها بشكل متسق عبر بيئات مختلفة. وهذا يقلل من التناقضات التي قد تنشأ نتيجة لإصدارات الحزمة غير المتطابقة، وبالتالي ضمان بنيات حتمية.

دعم مساحة العمل: يمكّن Yarn المطورين من العمل على عدة مشاريع مترابطة في وقت واحد من خلال تنظيمها في مساحة عمل monorepo. وهذا يسمح بقاعدة تعليمات برمجية نظيفة، حيث يمكن مشاركة التبعيات أو عزلها عبر مشاريع مختلفة حسب الحاجة، وتبسيط إدارة المشروع والتعاون.

يتم استخدام Yarn في منصة AppMaster لإدارة وتثبيت التبعيات للمشاريع، وتبسيط عملية التطوير والمساهمة في إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل موثوق وفعال. بمساعدة Yarn، يضمن AppMaster عملية تطوير سلسة وفعالة لمستخدميه مع الحفاظ على جودة وأداء وسلامة التطبيقات التي ينشئها.

في إعداد نموذجي لتطوير الويب، غالبًا ما يُطلب من المطورين إدارة مكتبات أو حزم متعددة عبر مشاريع مختلفة. يمكن أن تؤدي هذه التبعيات إلى العديد من التعقيدات ونقاط الفشل المحتملة. تعالج Yarn هذه التحديات من خلال توفير نهج قوي ومنهجي لإدارة تثبيت الحزم وتحديثاتها وتأمينها وتحسينها، مما يؤدي إلى تحسين سير عمل التطوير بشكل كبير.

علاوة على ذلك، فإن قابلية التشغيل البيني الممتازة لـ Yarn مع سجلات الحزم المختلفة - بما في ذلك مستودعات npm وGitHub وBower/public - تمكن المطورين من استخدام مستودع الحزم المفضل لديهم ودمجه بسلاسة في سير عمل إدارة الحزم في Yarn.

الجانب الآخر الذي يميز Yarn هو اعتمادها على نهج قائم على المجتمع، والذي اجتذب مساهمات من مئات المطورين في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، يتم ضمان التطوير والتحسين المستمر، ويمكن للمطورين الاعتماد على التزام Yarn المستمر بأداء وأمان وتوافق ومرونة أفضل لاحتياجات تطوير الويب الخاصة بهم.

باختصار، Yarn هي أداة قوية وفعالة لإدارة الحزم والتي توفر أساسًا لا غنى عنه لمشاريع تطوير الويب بجميع أحجامها، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. من خلال التخفيف من التعقيدات والتحديات المرتبطة بإدارة التبعية، تعمل Yarn على تسريع تطوير التطبيقات ودعم إنشاء تطبيقات عالية الجودة وآمنة ويمكن الاعتماد عليها ضمن منصة AppMaster no-code.