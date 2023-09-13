في سياق تطوير موقع الويب، يشير مصطلح "جانب الخادم" إلى العمليات والعمليات والوظائف التي تحدث على خادم الويب بدلاً من جهاز العميل أو المتصفح. تلعب المكونات من جانب الخادم دورًا حاسمًا في تقديم محتوى وخدمات الويب، حيث إنها مسؤولة عن معالجة الطلبات الواردة من العملاء، والتفاعل مع قواعد البيانات، وتنفيذ منطق الأعمال، وفي النهاية إعادة الاستجابة المناسبة إلى جانب العميل. يوفر هذا الأسلوب العديد من المزايا، بما في ذلك تحسين الأمان وإدارة البيانات المبسطة ودعم الميزات والتطبيقات المعقدة وغيرها.

جوهر التطوير من جانب الخادم هو استخدام لغات البرمجة والأطر والتقنيات من جانب الخادم. تتضمن بعض لغات البرمجة الشائعة من جانب الخادم Go (التي يستخدمها AppMaster)، وPHP، وPython، وRuby، وJava. تسمح هذه اللغات للمطورين بإنشاء نصوص برمجية من جانب الخادم، والتي يتم تنفيذها على خادم الويب وتحديد استجابة الخادم لطلبات العميل. بالإضافة إلى ذلك، توفر أطر العمل من جانب الخادم، مثل Django وRails وExpress.js، أدوات ومكتبات تعمل على تبسيط عملية التطوير وتسريعها.

أحد الجوانب المهمة للمعالجة من جانب الخادم هو تخزين البيانات واسترجاعها. في معظم تطبيقات الويب، غالبًا ما يتم تخزين البيانات في قواعد بيانات، مثل PostgreSQL أو MySQL أو MongoDB. تتيح البرامج النصية من جانب الخادم التفاعل مع قواعد البيانات هذه لتنفيذ عمليات مثل إنشاء السجلات وقراءتها وتحديثها وحذفها (عمليات CRUD). يقوم AppMaster ، على سبيل المثال، بإنشاء تطبيقات يمكنها العمل بسلاسة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر بيانات أساسي. وهذا يضمن قابلية التوسع والمتانة وإدارة البيانات بكفاءة للتطبيقات التي تم تطويرها باستخدام النظام الأساسي.

جانب أساسي آخر للتطوير من جانب الخادم هو تنفيذ منطق الأعمال. يشير منطق الأعمال إلى مجموعة القواعد والخوارزميات والعمليات التي تحكم كيفية عمل تطبيق الويب، وتوفير الوظائف الحيوية والحفاظ على سلامة النظام. يقدم AppMaster مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP) الذي يسمح للمطورين بإنشاء منطق الأعمال بشكل مرئي دون كتابة أي تعليمات برمجية. تم تصميم تطبيقات الواجهة الخلفية المستندة إلى Go لتنفيذ عمليات معقدة، مما يجعل تطبيقات AppMaster مناسبة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي.

يشمل التطوير من جانب الخادم أيضًا إنشاء وإدارة واجهات برمجة التطبيقات (واجهات برمجة التطبيقات). تسمح واجهات برمجة التطبيقات للتطبيقات المختلفة بالتواصل وتبادل البيانات مع بعضها البعض. فهي ضرورية لبناء أنظمة متكاملة، وتمكين عمليات تكامل الجهات الخارجية، وإنشاء تطبيقات معيارية. باستخدام AppMaster ، يقوم كل مشروع تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم، مما يضمن التطوير السلس وتكامل واجهات برمجة التطبيقات مع الخدمات الأخرى.

تعد مصادقة المستخدم الآمنة والسلسة جانبًا مهمًا للمعالجة من جانب الخادم لأنها تساعد في حماية البيانات والموارد الحساسة. يضمن تنفيذ آليات المصادقة عبر البرامج النصية من جانب الخادم عدم تمكن المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى المحتوى المقيد أو تنفيذ إجراءات مميزة داخل التطبيق. غالبًا ما تتضمن المصادقة من جانب الخادم تقنيات مثل المصادقة المستندة إلى الرمز المميز وOAuth والدخول الموحد (SSO).

علاوة على ذلك، يساهم التخزين المؤقت على جانب الخادم بشكل كبير في تحسين الأداء العام وكفاءة تطبيقات الويب. من خلال تخزين البيانات المحسوبة أو المستردة وإعادة استخدامها، يعمل التخزين المؤقت على جانب الخادم على تقليل المهام المتكررة والمستهلكة للموارد، وبالتالي تقليل وقت المعالجة وتحميل الخادم. وينتج عن ذلك استجابات أسرع وزيادة رضا المستخدمين وتمكين مواقع الويب من التعامل مع حجم أكبر من حركة المرور دون المساس بالأداء.

يتضمن AppMaster نهجًا عالي الكفاءة يعتمد على الخادم لتطوير التطبيقات. وهذا لا يمكّن العملاء فقط من تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market، ولكنه يسمح أيضًا للنظام الأساسي بإنشاء التطبيقات بسرعة. وبالتالي، تعمل منصة AppMaster على تقليل الديون التقنية بشكل كبير، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من المستخدمين.

باختصار، يلعب التطوير من جانب الخادم دورًا لا غنى عنه في تطوير موقع الويب، مما يتيح الوظائف المهمة وإدارة البيانات بكفاءة وتحسين الأداء. لا تعمل منصة AppMaster القوية no-code على تبسيط التطوير من جانب الخادم فحسب، بل توفر أيضًا حلولًا مبتكرة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بتطوير الويب التقليدي، مما يوفر نتائج أسرع وأكثر قابلية للتطوير وفعالة من حيث التكلفة.