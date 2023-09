Angular é uma estrutura de aplicativo da web front-end de código aberto, dinâmica e extensível, mantida e desenvolvida principalmente pelo Google. É amplamente utilizado na indústria de desenvolvimento web para a criação de aplicativos de página única (SPAs) robustos, eficientes e de alto desempenho. Angular é construído em TypeScript, um superconjunto de JavaScript digitado estaticamente, que garante verificação de tipo rigorosa e melhor qualidade de código. Angular incorpora sintaxe poderosa baseada em modelo, programação declarativa e ligação bidirecional para criar interfaces de usuário complexas e reativas.

Angular foi introduzido pela primeira vez como AngularJS em 2010. A estrutura ganhou popularidade significativa devido à sua fácil integração com outras ferramentas e bibliotecas, seus extensos recursos integrados e excelente suporte da comunidade. No entanto, com o tempo, tornou-se evidente que o AngularJS tinha graves limitações de desempenho e otimização. Consequentemente, o Google decidiu renovar completamente a estrutura, resultando no lançamento do Angular 2+ em setembro de 2016. Angular 2+ é uma reescrita completa do AngularJS, abordando muitas das falhas iniciais e introduzindo melhorias extensas. Com atualizações periódicas, o Angular se tornou uma escolha importante para aplicações de grande escala em nível empresarial.

Uma das principais vantagens do Angular reside em seu notável sistema de injeção de dependência (DI). Ele desacopla vários componentes, permitindo melhor integração e reutilização, o que, em última análise, leva a uma melhor capacidade de teste e manutenção. Além disso, Angular aproveita RxJS (Extensões Reativas para JavaScript) para empregar padrões de programação reativos. Isso permite que aplicativos Angular lidem com eventos assíncronos, fluxos de dados e cenários de manipulação de dados mais complexos, que são cruciais para a construção de SPAs responsivos e de alto desempenho.

Angular emprega uma arquitetura modular com uma abordagem baseada em componentes, incentivando uma separação clara de preocupações dentro da estrutura do aplicativo. Esse padrão de design simplifica o gerenciamento, a escala e o desenvolvimento de aplicativos, bem como a refatoração ou a migração de partes individuais do programa. Angular também vem com um mecanismo de roteamento altamente flexível, permitindo aos desenvolvedores criar experiências de navegação perfeitas e manipular facilmente o histórico do navegador.

Como uma estrutura abrangente, Angular oferece inúmeras diretivas integradas, canais e recursos de validação de formulário que simplificam tarefas comuns de desenvolvimento de UI. Com o Angular CLI (Command-Line Interface), os desenvolvedores podem agilizar seu fluxo de trabalho de desenvolvimento criando novos projetos, gerando componentes e construindo ou testando aplicativos de forma mais rápida e eficiente. Além disso, o Angular fornece amplo suporte para renderização do lado do servidor (SSR) por meio do Angular Universal, o que melhora o desempenho geral do site, a otimização do mecanismo de pesquisa (SEO) e os recursos de compartilhamento de mídia social.

Quando se trata de integrar Angular à plataforma AppMaster, os aplicativos resultantes podem interagir perfeitamente com o backend gerado construído usando Golang. É uma vantagem adicional para clientes AppMaster que exigem uma integração suave entre os componentes front-end e back-end de seus aplicativos web. A compatibilidade do Angular com serviços de API RESTful garante comunicação fácil com o servidor para buscar, armazenar e processar dados.

A abordagem no-code do AppMaster para o desenvolvimento de aplicativos pode se beneficiar significativamente com a inclusão do Angular como uma estrutura web front-end, pois oferece uma ampla gama de ferramentas e recursos poderosos. Ao integrar o Angular ao conjunto de ferramentas AppMaster, os desenvolvedores podem criar rapidamente aplicativos da Web visualmente impressionantes e ricos em recursos, mantendo a qualidade e o desempenho esperados de soluções de software profissionais.

Notavelmente, Angular possui uma comunidade grande e ativa de desenvolvedores, o que ajuda a garantir sua melhoria contínua, adaptação às práticas modernas de desenvolvimento web e recursos prontamente disponíveis, como documentação, tutoriais e suporte orientado pela comunidade. Sua popularidade entre a comunidade de desenvolvedores é evidenciada por grandes corporações como Microsoft, Autodesk e McDonald's que usam Angular em seus sites e aplicativos.

Concluindo, Angular é uma estrutura de aplicativo da web altamente versátil, escalonável e rica em recursos, adequada para a abordagem no-code do AppMaster para desenvolvimento da web. Ao aproveitar os recursos robustos e inovadores do Angular, os clientes AppMaster podem criar aplicativos de classe mundial com mais rapidez, eficiência e com o mínimo de dívida técnica. Com o Angular desempenhando um papel integral no desenvolvimento front-end, a plataforma AppMaster se torna uma solução ainda mais poderosa e abrangente para empresas, desenvolvedores cidadãos e empresas.