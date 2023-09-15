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المصادقة

Sep 15, 2023

تشير المصادقة، في سياق تطوير موقع الويب، إلى عملية التحقق من هوية المستخدم أو الجهاز أو النظام الذي يحاول الوصول إلى مورد أو خدمة محمية. وهو جانب أساسي لضمان أمن وسلامة تطبيقات الويب، لأنه يمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة ويحمي من الهجمات الإلكترونية المختلفة. تتعامل المصادقة مع تأكيد الهوية المزعومة للمستخدم، والتحقق من صحة بيانات الاعتماد مثل أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو الرموز المميزة.

في مجال تطوير الويب، يمكن استخدام طرق مصادقة مختلفة لتوفير تحقق آمن وموثوق للمستخدمين أو الأجهزة أو الأنظمة التي تتفاعل مع تطبيق الويب. تتضمن بعض منهجيات المصادقة الشائعة ما يلي: المصادقة التقليدية باستخدام مزيج من اسم المستخدم وكلمة المرور، والمصادقة المستندة إلى الرمز المميز مثل JSON Web Tokens (JWT)، وتسجيلات الدخول الاجتماعية (OAuth)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA).

تتضمن المصادقة التقليدية قيام المستخدم بتوفير معرف فريد، مثل اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور السرية. عندما يحاول المستخدم تسجيل الدخول، يقوم النظام بالتحقق من صحة بيانات الاعتماد المقدمة مقابل معلومات المستخدم المخزنة في قاعدة بيانات لتحديد ما إذا كان المستخدم مخولاً بالوصول إلى المورد المطلوب. على الرغم من سهولة تنفيذ هذه الطريقة واستخدامها على نطاق واسع، إلا أنها قد تكون عرضة لهجمات القرصنة مثل القوة الغاشمة وحشو بيانات الاعتماد وهجمات القاموس إذا لم يتم دمجها مع إجراءات أمنية إضافية.

من ناحية أخرى، تعد المصادقة المستندة إلى الرمز المميز أسلوبًا أكثر حداثة يتضمن عادةً قيام المستخدم بإرسال رمز مميز فريد إلى الخادم، والذي يتحقق من صلاحية الرمز المميز قبل السماح بالوصول إلى الموارد المحمية. تعد JSON Web Tokens (JWT) إحدى هذه الطرق، مما يتيح المصادقة عديمة الحالة ويضمن أن الخادم لا يحتاج إلى الاحتفاظ بمعلومات الجلسة لكل مستخدم. وهذا يعزز قابلية التوسع ويبسط عملية المصادقة. يمكن أن تتضمن JWTs أيضًا معلومات إضافية حول المستخدم، مما يقلل الحاجة إلى استعلامات خادم إضافية ويحسن الأداء.

تعتمد تسجيلات الدخول الاجتماعية على بروتوكولات OAuth المعمول بها، مما يسمح للمستخدمين بالمصادقة باستخدام حسابات الوسائط الاجتماعية الحالية، مثل Facebook أو Google أو Twitter. ومن خلال الاستفادة من هؤلاء المزودين المعتمدين، يمكن لتطبيقات الويب تفريغ عملية المصادقة إلى طرف ثالث موثوق به وتقليل العبء الواقع على المستخدمين لتذكر أسماء مستخدمين وكلمات مرور متعددة. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية التسجيل وتسجيل الدخول، مما قد يؤدي إلى زيادة تفاعل المستخدم مع موقع الويب أو التطبيق.

تقدم المصادقة متعددة العوامل (MFA) طبقة إضافية من الأمان لعملية المصادقة من خلال مطالبة المستخدمين بتقديم نموذجين منفصلين أو أكثر لتحديد الهوية. قد يتضمن ذلك مجموعة من كلمات المرور أو الرمز لمرة واحدة أو البيانات البيومترية أو الرمز المادي. من خلال اشتراط عاملين للتحقق على الأقل، يقلل MFA بشكل كبير من خطر الوصول غير المصرح به، حتى لو حصل المهاجم على أحد عوامل المصادقة.

تطبق منصة AppMaster no-code إجراءات أمنية قوية تعمل على تبسيط عملية المصادقة لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال وREST API endpoints WSS للتطبيقات الخلفية بشكل مرئي، مع توفير وظيفة drag-and-drop البديهية لإنشاء واجهة مستخدم احترافية وسريعة الاستجابة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. تضمن المنصة دمج الإجراءات الأمنية من جانب الخادم والعميل في التطبيقات التي تم إنشاؤها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ومعايير الصناعة.

يوفر AppMaster بيئة تطوير شاملة ومتكاملة لتسريع وتحسين عملية إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. من خلال أتمتة عملية المصادقة والاعتبارات الأمنية الأخرى، يمكّن AppMaster المطورين من التركيز على تقديم تطبيقات ويب عالية الجودة وغنية بالميزات دون القلق بشأن تعقيدات الحفاظ على آليات المصادقة الآمنة. تعمل المنصة على تقليل وقت التطوير وتكاليفه بشكل كبير، مما يجعلها حلاً مثاليًا للشركات بجميع أحجامها، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

في الختام، تلعب المصادقة دورًا حاسمًا في تطوير موقع الويب، مما يضمن أن المستخدمين أو الأجهزة أو الأنظمة المصرح لها فقط هي التي يمكنها الوصول إلى الموارد أو الخدمات المحمية. من خلال دمج آليات مصادقة قوية، يمكن لتطبيقات الويب حماية المعلومات الحساسة وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين. تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط تنفيذ عمليات المصادقة الآمنة، مما يسمح للمطورين بالتركيز على إنشاء تطبيقات ويب عالية الجودة وسريعة الاستجابة تلبي احتياجات جمهورهم المستهدف.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
AJAX (جافا سكريبت وXML غير المتزامنين) CRUD (إنشاء، قراءة، تحديث، حذف) DNS (نظام اسم المجال) NPM (مدير حزم العقدة) PaaS (النظام الأساسي كخدمة) الرمز المفضل المصادقة انتشار DNS تلميح الأداة جيت خادم الويب رأس مثبت روبي أون ريلز غزل فتات الخبز كثافة البكسل

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