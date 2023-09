Angular is een open-source, dynamisch en uitbreidbaar front-end webapplicatieframework dat voornamelijk wordt onderhouden en ontwikkeld door Google. Het wordt veel gebruikt in de webontwikkelingsindustrie voor het creëren van robuuste, efficiënte en krachtige single-page applicaties (SPA's). Angular is gebouwd op TypeScript, een statisch getypeerde superset van JavaScript, die zorgt voor strikte typecontrole en een betere codekwaliteit. Angular bevat krachtige, op sjablonen gebaseerde syntaxis, declaratieve programmering en tweerichtingsbinding om complexe en reactieve gebruikersinterfaces te creëren.

Angular werd voor het eerst geïntroduceerd als AngularJS in 2010. Het raamwerk werd aanzienlijk populair dankzij de gemakkelijke integratie met andere tools en bibliotheken, de uitgebreide ingebouwde functies en uitstekende community-ondersteuning. Na verloop van tijd werd het echter duidelijk dat AngularJS ernstige prestatie- en optimalisatiebeperkingen had. Daarom besloot Google het raamwerk volledig te vernieuwen, wat resulteerde in de release van Angular 2+ in september 2016. Angular 2+ is een volledige herschrijving van AngularJS, waarbij veel van de initiële tekortkomingen worden aangepakt en uitgebreide verbeteringen worden geïntroduceerd. Met periodieke updates is Angular sindsdien een prominente keuze geworden voor grootschalige applicaties op ondernemingsniveau.

Een van de belangrijkste voordelen van Angular ligt in het opmerkelijke afhankelijkheidsinjectiesysteem (DI). Het ontkoppelt verschillende componenten, waardoor een betere integratie en herbruikbaarheid mogelijk wordt, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde testbaarheid en onderhoudbaarheid. Bovendien maakt Angular gebruik van RxJS (Reactive Extensions for JavaScript) om reactieve programmeerpatronen te gebruiken. Hierdoor kunnen Angular-applicaties asynchrone gebeurtenissen, datastromen en complexere datamanipulatiescenario's verwerken, die cruciaal zijn voor het bouwen van responsieve en krachtige SPA's.

Angular maakt gebruik van een modulaire architectuur met een op componenten gebaseerde aanpak, waardoor een duidelijke scheiding van aandachtspunten binnen de applicatiestructuur wordt bevorderd. Dit ontwerppatroon maakt het eenvoudig om applicaties te beheren, te schalen en te ontwikkelen, en om afzonderlijke delen van het programma te refactoren of te migreren. Angular wordt ook geleverd met een zeer flexibel routeringsmechanisme, waardoor ontwikkelaars naadloze navigatie-ervaringen kunnen creëren en de browsergeschiedenis eenvoudig kunnen manipuleren

Als alomvattend raamwerk biedt Angular talloze ingebouwde richtlijnen, pipelines en formuliervalidatiefuncties die algemene UI-ontwikkelingstaken vereenvoudigen. Met de Angular CLI (Command-Line Interface) kunnen ontwikkelaars hun ontwikkelingsworkflow stroomlijnen door nieuwe projecten te ondersteunen, componenten te genereren en applicaties sneller en efficiënter te bouwen of te testen. Bovendien biedt Angular uitgebreide ondersteuning voor server-side rendering (SSR) via Angular Universal, wat de algehele prestaties van de site, de zoekmachineoptimalisatie (SEO) en de mogelijkheden voor het delen van sociale media verbetert.

Als het gaat om de integratie van Angular in het AppMaster platform, kunnen de resulterende applicaties naadloos samenwerken met de gegenereerde backend die is gebouwd met Golang. Het is een bijkomend voordeel voor AppMaster klanten die een soepele integratie nodig hebben tussen de front-end- en back-end-componenten van hun webapplicaties. De compatibiliteit van Angular met RESTful API-services zorgt voor moeiteloze communicatie met de server om gegevens op te halen, op te slaan en te verwerken.

AppMaster 's no-code benadering van applicatieontwikkeling kan aanzienlijk profiteren van de opname van Angular als front-end webframework, omdat het een breed scala aan krachtige tools en mogelijkheden biedt. Door Angular te integreren in de AppMaster toolset kunnen ontwikkelaars snel visueel verbluffende en functierijke webapplicaties creëren, terwijl ze de kwaliteit en prestaties behouden die van professionele softwareoplossingen worden verwacht.

Angular beschikt met name over een grote en actieve gemeenschap van ontwikkelaars, die helpt bij het waarborgen van de voortdurende verbetering, aanpassing aan moderne webontwikkelingspraktijken en direct beschikbare bronnen zoals documentatie, tutorials en gemeenschapsgestuurde ondersteuning. De populariteit ervan onder de ontwikkelaarsgemeenschap blijkt uit het feit dat grote bedrijven zoals Microsoft, Autodesk en McDonald's Angular gebruiken voor hun sites en applicaties.

Kortom, Angular is een zeer veelzijdig, schaalbaar en functierijk webapplicatieframework dat zeer geschikt is voor AppMaster 's no-code aanpak van webontwikkeling. Door gebruik te maken van de robuuste en innovatieve functies van Angular kunnen AppMaster klanten sneller, efficiënter en met minimale technische schulden applicaties van wereldklasse creëren. Nu Angular een integrale rol speelt in front-end-ontwikkeling, wordt het AppMaster platform een ​​nog krachtigere en uitgebreidere oplossing voor zowel bedrijven, burgerontwikkelaars als ondernemingen.