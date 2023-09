Angular to dynamiczna i rozszerzalna platforma aplikacji internetowych o otwartym kodzie źródłowym, utrzymywana i rozwijana głównie przez Google. Jest szeroko stosowany w branży tworzenia stron internetowych do tworzenia solidnych, wydajnych i wydajnych aplikacji jednostronicowych (SPA). Angular jest zbudowany na TypeScript, statycznie typowanym nadzbiorze JavaScript, który zapewnia ścisłą kontrolę typu i lepszą jakość kodu. Angular zawiera potężną składnię opartą na szablonach, programowanie deklaratywne i dwukierunkowe wiązanie w celu tworzenia złożonych i reaktywnych interfejsów użytkownika.

Angular został po raz pierwszy wprowadzony jako AngularJS w 2010 roku. Framework zyskał znaczną popularność dzięki łatwej integracji z innymi narzędziami i bibliotekami, rozbudowanym wbudowanym funkcjom i wyjątkowemu wsparciu społeczności. Jednak z biegiem czasu stało się jasne, że AngularJS ma poważne ograniczenia w zakresie wydajności i optymalizacji. W rezultacie Google zdecydował się całkowicie przebudować framework, co zaowocowało wydaniem Angular 2+ we wrześniu 2016 r. Angular 2+ to całkowita przeróbka AngularJS, usuwająca wiele początkowych błędów i wprowadzająca obszerne ulepszenia. Dzięki okresowym aktualizacjom Angular stał się popularnym wyborem w przypadku aplikacji na dużą skalę na poziomie przedsiębiorstwa.

Jedną z kluczowych zalet Angulara jest niezwykły system wstrzykiwania zależności (DI). Oddziela różne komponenty, umożliwiając lepszą integrację i możliwość ponownego użycia, co ostatecznie prowadzi do lepszej testowalności i łatwości konserwacji. Co więcej, Angular wykorzystuje RxJS (Reactive Extensions for JavaScript), aby zastosować reaktywne wzorce programowania. Dzięki temu aplikacje Angular mogą obsługiwać zdarzenia asynchroniczne, strumienie danych i bardziej złożone scenariusze manipulacji danymi, które są kluczowe w budowaniu responsywnych i wydajnych SPA.

Angular wykorzystuje architekturę modułową z podejściem opartym na komponentach, co zachęca do jasnego oddzielenia problemów w strukturze aplikacji. Ten wzorzec projektowy ułatwia zarządzanie, skalowanie i rozwijanie aplikacji, a także refaktoryzację lub migrację poszczególnych części programu. Angular jest również wyposażony w bardzo elastyczny mechanizm routingu, umożliwiający programistom tworzenie płynnej nawigacji i łatwe manipulowanie historią przeglądarki

Jako kompleksowe środowisko Angular oferuje wiele wbudowanych dyrektyw, potoków i funkcji sprawdzania poprawności formularzy, które upraszczają typowe zadania związane z tworzeniem interfejsu użytkownika. Dzięki Angular CLI (interfejs wiersza poleceń) programiści mogą usprawnić przepływ pracy, tworząc nowe projekty, generując komponenty oraz szybciej i wydajniej budując lub testując aplikacje. Co więcej, Angular zapewnia szerokie wsparcie dla renderowania po stronie serwera (SSR) za pośrednictwem Angular Universal, co poprawia ogólną wydajność witryny, optymalizację wyszukiwarek (SEO) i możliwości udostępniania w mediach społecznościowych.

Jeśli chodzi o integrację Angulara z platformą AppMaster, powstałe aplikacje mogą płynnie współdziałać z wygenerowanym backendem zbudowanym przy użyciu Golanga. Jest to dodatkowa zaleta dla klientów AppMaster, którzy wymagają płynnej integracji pomiędzy komponentami front-end i back-end swoich aplikacji internetowych. Zgodność Angulara z usługami RESTful API zapewnia bezproblemową komunikację z serwerem w celu pobierania, przechowywania i przetwarzania danych.

Podejście AppMaster do tworzenia aplikacji no-code może znacząco zyskać na włączeniu Angulara jako frontonu platformy internetowej, ponieważ oferuje szeroką gamę potężnych narzędzi i możliwości. Integrując Angular z zestawem narzędzi AppMaster, programiści mogą szybko tworzyć oszałamiające wizualnie i bogate w funkcje aplikacje internetowe, zachowując jednocześnie jakość i wydajność oczekiwaną od profesjonalnych rozwiązań programowych.

Warto zauważyć, że Angular może poszczycić się dużą i aktywną społecznością programistów, która pomaga zapewnić jego ciągłe doskonalenie, dostosowywanie do nowoczesnych praktyk tworzenia stron internetowych oraz łatwo dostępne zasoby, takie jak dokumentacja, samouczki i wsparcie społeczności. O jego popularności wśród społeczności programistów świadczą duże korporacje, takie jak Microsoft, Autodesk i McDonald's, używające Angulara w swoich witrynach i aplikacjach.

Podsumowując, Angular to wysoce wszechstronny, skalowalny i bogaty w funkcje framework aplikacji internetowych, który dobrze pasuje do podejścia AppMaster do tworzenia stron internetowych no-code. Wykorzystując niezawodne i innowacyjne funkcje Angulara, klienci AppMaster mogą tworzyć światowej klasy aplikacje szybciej, wydajniej i przy minimalnym zadłużeniu technicznym. Ponieważ Angular odgrywa integralną rolę w rozwoju front-endu, platforma AppMaster staje się jeszcze potężniejszym i kompleksowym rozwiązaniem dla firm, programistów obywatelskich i przedsiębiorstw.