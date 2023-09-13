Angular, öncelikle Google tarafından sağlanan ve geliştirilen açık kaynaklı, dinamik ve genişletilebilir bir ön uç web uygulaması çerçevesidir. Sağlam, verimli ve yüksek performanslı tek sayfalı uygulamalar (SPA'lar) oluşturmak için web geliştirme endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Angular, sıkı tür denetimi ve daha iyi kod kalitesi sağlayan, JavaScript'in statik olarak yazılmış bir üst kümesi olan TypeScript üzerine kurulmuştur. Angular, karmaşık ve reaktif kullanıcı arayüzleri oluşturmak için güçlü şablon odaklı söz dizimi, bildirimsel programlama ve iki yönlü bağlama içerir.

Angular, ilk olarak 2010 yılında AngularJS olarak tanıtıldı. Çerçeve, diğer araçlarla ve kitaplıklarla kolay entegrasyonu, kapsamlı yerleşik özellikleri ve olağanüstü topluluk desteği nedeniyle önemli bir popülerlik kazandı. Ancak zamanla AngularJS'nin ciddi performans ve optimizasyon sınırlamalarına sahip olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak Google, çerçeveyi tamamen yenilemeye karar verdi ve bunun sonucunda Eylül 2016'da Angular 2+ piyasaya sürüldü. Angular 2+, AngularJS'nin tamamen yeniden yazılmış halidir ve başlangıçtaki birçok kusuru ele alır ve kapsamlı iyileştirmeler sunar. Periyodik güncellemelerle Angular, o zamandan beri büyük ölçekli, kurumsal düzeydeki uygulamalar için öne çıkan bir seçim haline geldi.

Angular'ın en önemli avantajlarından biri olağanüstü bağımlılık enjeksiyon (DI) sisteminde yatmaktadır. Çeşitli bileşenleri ayrıştırarak daha iyi entegrasyon ve yeniden kullanılabilirlik sağlar, bu da sonuçta gelişmiş test edilebilirlik ve sürdürülebilirliğe yol açar. Ayrıca Angular, reaktif programlama kalıplarını kullanmak için RxJS'den (JavaScript için Reaktif Uzantılar) yararlanır. Bu, Angular uygulamalarının, duyarlı ve yüksek performanslı SPA'lar oluşturmak için çok önemli olan eşzamansız olayları, veri akışlarını ve daha karmaşık veri işleme senaryolarını yönetmesine olanak tanır.

Angular, bileşen tabanlı bir yaklaşımla modüler bir mimari kullanır ve uygulama yapısı içindeki endişelerin net bir şekilde ayrılmasını teşvik eder. Bu tasarım modeli, uygulamaları yönetmeyi, ölçeklendirmeyi ve geliştirmenin yanı sıra programın ayrı ayrı bölümlerini yeniden düzenlemeyi veya taşımayı da kolaylaştırır. Angular aynı zamanda son derece esnek bir yönlendirme mekanizmasıyla birlikte gelir ve geliştiricilerin kesintisiz gezinme deneyimleri oluşturmasına ve tarayıcı geçmişini kolayca değiştirmesine olanak tanır.

Kapsamlı bir çerçeve olarak Angular, ortak kullanıcı arayüzü geliştirme görevlerini basitleştiren çok sayıda yerleşik yönerge, kanal ve form doğrulama özelliği sunar. Geliştiriciler, Angular CLI (Komut Satırı Arayüzü) ile yeni projeler oluşturarak, bileşenler oluşturarak ve uygulamaları daha hızlı ve verimli bir şekilde oluşturarak veya test ederek geliştirme iş akışlarını kolaylaştırabilirler. Ayrıca Angular, Angular Universal aracılığıyla sunucu tarafı oluşturma (SSR) için kapsamlı destek sağlar ve bu da sitenin genel performansını, arama motoru optimizasyonunu (SEO) ve sosyal medya paylaşım yeteneklerini geliştirir.

Angular'ın AppMaster platformuna entegrasyonu söz konusu olduğunda ortaya çıkan uygulamalar, Golang kullanılarak oluşturulan arka uçla sorunsuz bir şekilde etkileşime girebilir. Bu, web uygulamalarının ön uç ve arka uç bileşenleri arasında sorunsuz bir entegrasyona ihtiyaç duyan AppMaster müşterileri için ek bir avantajdır. Angular'ın RESTful API hizmetleriyle uyumluluğu, verileri almak, depolamak ve işlemek için sunucuyla zahmetsiz iletişim sağlar.

AppMaster uygulama geliştirmeye yönelik no-code yaklaşımı, çok çeşitli güçlü araçlar ve yetenekler sunduğundan Angular'ın ön uç web çerçevesi olarak dahil edilmesinden önemli ölçüde faydalanabilir. Geliştiriciler, Angular'ı AppMaster araç setine entegre ederek, profesyonel yazılım çözümlerinden beklenen kalite ve performansı korurken, görsel açıdan etkileyici ve zengin özelliklere sahip web uygulamalarını hızla oluşturabilirler.

Özellikle Angular, sürekli olarak iyileştirilmesine, modern web geliştirme uygulamalarına uyum sağlanmasına ve dokümantasyon, eğitimler ve topluluk odaklı destek gibi hazır kaynaklara uyum sağlanmasına yardımcı olan geniş ve aktif bir geliştirici topluluğuna sahiptir. Geliştirici topluluğu arasındaki popülaritesi, Microsoft, Autodesk ve McDonald's gibi büyük şirketlerin siteleri ve uygulamaları için Angular'ı kullanması ile kanıtlanmıştır.

Sonuç olarak Angular, AppMaster web geliştirmede no-code yaklaşımına çok uygun, çok yönlü, ölçeklenebilir ve zengin özelliklere sahip bir web uygulaması çerçevesidir. Angular'ın sağlam ve yenilikçi özelliklerinden yararlanan AppMaster müşterileri, birinci sınıf uygulamaları daha hızlı, daha verimli ve minimum teknik borçla oluşturabilirler. Angular'ın ön uç geliştirmede ayrılmaz bir rol oynamasıyla AppMaster platformu işletmeler, vatandaş geliştiriciler ve benzer kuruluşlar için daha güçlü ve kapsamlı bir çözüm haline geliyor.