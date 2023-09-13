hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Угловой

13, сент. 2023

Angular — это динамическая и расширяемая среда веб-приложений с открытым исходным кодом, которая в основном поддерживается и разрабатывается Google. Он широко используется в индустрии веб-разработки для создания надежных, эффективных и высокопроизводительных одностраничных приложений (SPA). Angular построен на TypeScript, статически типизированной расширенной версии JavaScript, которая обеспечивает строгую проверку типов и лучшее качество кода. Angular включает мощный синтаксис на основе шаблонов, декларативное программирование и двустороннюю привязку для создания сложных и реактивных пользовательских интерфейсов.

Angular был впервые представлен как AngularJS в 2010 году. Платформа приобрела значительную популярность благодаря простой интеграции с другими инструментами и библиотеками, обширным встроенным функциям и отличной поддержке сообщества. Однако со временем стало очевидно, что AngularJS имеет серьезные ограничения по производительности и оптимизации. В результате Google решил полностью обновить структуру, в результате чего в сентябре 2016 года был выпущен Angular 2+. Angular 2+ — это полная переработка AngularJS, в которой устранены многие первоначальные недостатки и внесены значительные улучшения. Благодаря периодическим обновлениям Angular с тех пор стал популярным выбором для крупномасштабных приложений корпоративного уровня.

Одно из ключевых преимуществ Angular заключается в его замечательной системе внедрения зависимостей (DI). Он отделяет различные компоненты, обеспечивая лучшую интеграцию и возможность повторного использования, что в конечном итоге приводит к улучшению тестируемости и удобства обслуживания. Кроме того, Angular использует RxJS (реактивные расширения для JavaScript) для использования шаблонов реактивного программирования. Это позволяет приложениям Angular обрабатывать асинхронные события, потоки данных и более сложные сценарии манипулирования данными, которые имеют решающее значение для создания адаптивных и высокопроизводительных SPA.

Angular использует модульную архитектуру с компонентным подходом, что способствует четкому разделению задач внутри структуры приложения. Этот шаблон проектирования упрощает управление, масштабирование и разработку приложений, а также рефакторинг или миграцию отдельных частей программы. Angular также поставляется с очень гибким механизмом маршрутизации, позволяющим разработчикам создавать плавную навигацию и легко манипулировать историей браузера.

В качестве комплексной платформы Angular предлагает множество встроенных директив, каналов и функций проверки форм, которые упрощают общие задачи разработки пользовательского интерфейса. С помощью Angular CLI (интерфейс командной строки) разработчики могут оптимизировать рабочий процесс разработки за счет создания новых проектов, создания компонентов, а также более быстрого и эффективного создания или тестирования приложений. Более того, Angular обеспечивает обширную поддержку серверного рендеринга (SSR) через Angular Universal, что улучшает общую производительность сайта, поисковую оптимизацию (SEO) и возможности обмена в социальных сетях.

Когда дело доходит до интеграции Angular в платформу AppMaster, полученные приложения могут беспрепятственно взаимодействовать с сгенерированным бэкэндом, созданным с использованием Golang. Это дополнительное преимущество для клиентов AppMaster, которым требуется плавная интеграция между интерфейсными и внутренними компонентами их веб-приложений. Совместимость Angular со службами RESTful API обеспечивает удобную связь с сервером для получения, хранения и обработки данных.

Подход AppMaster к разработке приложений no-code может значительно выиграть от включения Angular в качестве интерфейсной веб-инфраструктуры, поскольку он предлагает широкий спектр мощных инструментов и возможностей. Интегрируя Angular в набор инструментов AppMaster, разработчики могут быстро создавать потрясающие и многофункциональные веб-приложения, сохраняя при этом качество и производительность, ожидаемые от профессиональных программных решений.

Примечательно, что Angular может похвастаться большим и активным сообществом разработчиков, которое помогает обеспечить его постоянное совершенствование, адаптацию к современным практикам веб-разработки, а также легкодоступными ресурсами, такими как документация, учебные пособия и поддержка со стороны сообщества. О его популярности среди сообщества разработчиков свидетельствуют такие крупные корпорации, как Microsoft, Autodesk и McDonald's, использующие Angular для своих сайтов и приложений.

В заключение отметим, что Angular — это очень универсальная, масштабируемая и многофункциональная среда веб-приложений, которая хорошо подходит для подхода AppMaster к веб-разработке no-code. Используя надежные и инновационные функции Angular, клиенты AppMaster могут создавать приложения мирового класса быстрее, эффективнее и с минимальными техническими затратами. Поскольку Angular играет важную роль во внешней разработке, платформа AppMaster становится еще более мощным и комплексным решением для бизнеса, гражданских разработчиков и предприятий.

Изучите больше терминов:
ARIA (Доступные многофункциональные интернет-приложения) CMS (система управления контентом) HTML (язык разметки гипертекста) WYSIWYG (что видишь, то и получаешь) Балансировщик нагрузки Всплывающее окно Доступность через Интернет Обратная ссылка Отложенная загрузка Прототип Роботы.txt Совместимость браузера Совместное использование ресурсов между источниками (CORS) Угловой Электронная коммерция Эффект при наведении

Похожие статьи

Зачем становиться разработчиком мобильных приложений: карьерный взгляд
date 22, сент. 2023 clock 5 мин
Зачем становиться разработчиком мобильных приложений: карьерный взгляд
Погрузитесь глубоко в мир разработки мобильных приложений как достойный выбор карьеры. Получите информацию о навыках, перспективах трудоустройства, возможностях роста и о том, как такие платформы, как AppMaster, могут помочь вашей карьере.
Mobile App IOS Android
Покупки в приложении: подробное руководство для разработчиков
date 22, сент. 2023 clock 7 мин
Покупки в приложении: подробное руководство для разработчиков
Изучите мир покупок в приложениях, их типы, преимущества и способы их интеграции с помощью платформ разработки приложений, таких как AppMaster, чтобы обеспечить удобство работы с пользователем.
Mobile App eCommerce API
Что такое система управления реляционными базами данных (СУБД)?
date 22, сент. 2023 clock 6 мин
Что такое система управления реляционными базами данных (СУБД)?
Узнайте, что такое РСУБД, ее ключевые концепции и компоненты, а также как она произвела революцию в управлении данными в современной разработке программного обеспечения. Узнайте, как AppMaster может помочь вам создавать приложения, взаимодействующие с РСУБД.
Databases Software Development
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь