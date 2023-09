Angular est un framework d'applications Web frontales open source, dynamique et extensible principalement maintenu et développé par Google. Il est largement utilisé dans l'industrie du développement Web pour créer des applications monopage (SPA) robustes, efficaces et hautes performances. Angular est construit sur TypeScript, un sur-ensemble de JavaScript typé statiquement, qui garantit une vérification de type stricte et une meilleure qualité de code. Angular intègre une puissante syntaxe basée sur des modèles, une programmation déclarative et une liaison bidirectionnelle pour créer des interfaces utilisateur complexes et réactives.

Angular a été introduit pour la première fois sous le nom d'AngularJS en 2010. Le framework a gagné en popularité en raison de son intégration facile avec d'autres outils et bibliothèques, de ses nombreuses fonctionnalités intégrées et de son support communautaire exceptionnel. Cependant, au fil du temps, il est devenu évident qu'AngularJS présentait de graves limitations en termes de performances et d'optimisation. Par conséquent, Google a décidé de réorganiser complètement le framework, ce qui a abouti à la sortie d'Angular 2+ en septembre 2016. Angular 2+ est une réécriture complète d'AngularJS, corrigeant de nombreux défauts initiaux et introduisant d'importantes améliorations. Avec des mises à jour périodiques, Angular est depuis devenu un choix de premier plan pour les applications d'entreprise à grande échelle.

L'un des principaux avantages d'Angular réside dans son remarquable système d'injection de dépendances (DI). Il découple divers composants, permettant une meilleure intégration et réutilisabilité, ce qui conduit finalement à une testabilité et une maintenabilité améliorées. De plus, Angular exploite RxJS (Reactive Extensions for JavaScript) pour utiliser des modèles de programmation réactifs. Cela permet aux applications Angular de gérer des événements asynchrones, des flux de données et des scénarios de manipulation de données plus complexes, qui sont cruciaux pour créer des SPA réactifs et performants.

Angular utilise une architecture modulaire avec une approche basée sur les composants, encourageant une séparation claire des préoccupations au sein de la structure de l'application. Ce modèle de conception simplifie la gestion, la mise à l'échelle et le développement d'applications, ainsi que la refactorisation ou la migration de parties individuelles du programme. Angular est également doté d'un mécanisme de routage très flexible, permettant aux développeurs de créer des expériences de navigation transparentes et de manipuler facilement l'historique du navigateur.

En tant que framework complet, Angular propose de nombreuses directives, canaux et fonctionnalités de validation de formulaire intégrés qui simplifient les tâches courantes de développement d'interface utilisateur. Avec Angular CLI (Command-Line Interface), les développeurs peuvent rationaliser leur flux de travail de développement en échafaudant de nouveaux projets, en générant des composants et en créant ou testant des applications plus rapidement et plus efficacement. De plus, Angular fournit une prise en charge étendue du rendu côté serveur (SSR) via Angular Universal, ce qui améliore les performances globales du site, l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et les capacités de partage sur les réseaux sociaux.

Lorsqu'il s'agit d'intégrer Angular dans la plate-forme AppMaster, les applications résultantes peuvent interagir de manière transparente avec le backend généré construit à l'aide de Golang. Il s'agit d'un avantage supplémentaire pour les clients AppMaster qui ont besoin d'une intégration fluide entre les composants front-end et back-end de leurs applications Web. La compatibilité d'Angular avec les services API RESTful garantit une communication sans effort avec le serveur pour récupérer, stocker et traiter les données.

L'approche no-code d' AppMaster en matière de développement d'applications peut bénéficier de manière significative de l'inclusion d'Angular en tant que framework Web frontal, car il offre une large gamme d'outils et de fonctionnalités puissants. En intégrant Angular dans l'ensemble d'outils AppMaster, les développeurs peuvent créer rapidement des applications Web visuellement époustouflantes et riches en fonctionnalités, tout en conservant la qualité et les performances attendues des solutions logicielles professionnelles.

Notamment, Angular dispose d'une communauté vaste et active de développeurs, qui contribue à garantir son amélioration continue, son adaptation aux pratiques modernes de développement Web et des ressources facilement disponibles telles que de la documentation, des didacticiels et une assistance communautaire. Sa popularité parmi la communauté des développeurs est attestée par le fait que de grandes entreprises telles que Microsoft, Autodesk et McDonald's utilisent Angular pour leurs sites et applications.

En conclusion, Angular est un framework d'applications Web très polyvalent, évolutif et riche en fonctionnalités, bien adapté à l'approche no-code d' AppMaster en matière de développement Web. En tirant parti des fonctionnalités robustes et innovantes d'Angular, les clients AppMaster peuvent créer des applications de classe mondiale plus rapidement, plus efficacement et avec une dette technique minimale. Avec Angular jouant un rôle essentiel dans le développement front-end, la plateforme AppMaster devient une solution encore plus puissante et complète pour les entreprises, les développeurs citoyens et les entreprises.