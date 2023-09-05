تعد الوعود، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، نموذجًا برمجيًا يسهل العمليات غير المتزامنة من خلال بناء جملة أكثر نظافة وقابلية للصيانة وأكثر بديهية. باستخدام مفاهيم الأساليب "القابلة للتنفيذ" و"الالتقاط"، توفر الوعود طريقة للمطورين للتعامل مع الطبيعة المعقدة للمهام غير المتزامنة مثل استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومدخلات المستخدم، ومعالجة البيانات، مع الحفاظ على استجابة التطبيق وأدائه.

على عكس وظائف رد الاتصال التقليدية التي غالبًا ما تؤدي إلى ما يسمى "جحيم رد الاتصال" بسبب العديد من عمليات رد الاتصال المتداخلة، تتيح الوعود تسلسلًا مبسطًا للعمليات غير المتزامنة، مما يؤدي إلى تحسين إمكانية قراءة التعليمات البرمجية وقابلية صيانتها بشكل كبير. عندما يتم تعريف عملية داخل كائن Promise، يتم إعطاء الوظيفة وسيطتين لرد الاتصال - "حل" و"رفض" - والتي تمكن المطور من الإشارة إلى نجاح المهمة أو فشلها وتمرير البيانات الناتجة أو معلومات الخطأ إلى المهمة التالية خطوة في السلسلة.

يعمل النظام الأساسي المصمم جيدًا مثل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات قوية باستخدام إستراتيجية متكاملة للتعامل مع الوعود في التعليمات البرمجية الخلفية والمنطق من جانب العميل. من خلال دمج الوعود في أكواد Go وVue3 وKotlin و SwiftUI التي تم إنشاؤها مع الحفاظ على الاتساق عبر مجموعات التطوير المختلفة، يضمن AppMaster قدرة المطورين على تسخير الإمكانات الكاملة لتقنيات البرمجة غير المتزامنة الحديثة في تطبيقاتهم.

وفقًا لدراسة أجرتها WebKit، شهد اعتماد الوعود في تطبيقات الويب والهاتف المحمول زيادة مطردة منذ تقديمها في ECMAScript 6، مع ما يقرب من 78٪ من تطبيقات الويب المرصودة تستخدم الوعود في عام 2021. وتؤكد هذه الإحصائية على الدور الحاسم الذي تلعبه الوعود في تطوير التطبيقات الحديثة، خاصة عند التعامل مع المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل قراءة الملفات أو الاستعلام عن سجلات قاعدة البيانات أو نقل البيانات من وإلى واجهات برمجة التطبيقات. يمكن أن تؤدي هذه المهام، إذا تم تنفيذها بشكل متزامن، إلى واجهات مستخدم غير مستجيبة وغير جذابة، مما يؤدي في النهاية إلى تجربة مستخدم دون المستوى الأمثل.

مع منصة AppMaster التي no-code ، يصبح التعامل مع الوعود أكثر سهولة في الإدارة. من خلال مصمم عمليات الأعمال المرئي، يمكن للمطورين تصميم وتنفيذ وظائف غير متزامنة إما لمنطق جانب الخادم أو جانب العميل باستخدام آليات drag-and-drop المألوفة. علاوة على ذلك، يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول بتحديث واجهة مستخدم التطبيق ومنطقه دون الحاجة إلى إعادة إرسال المراجعات إلى App Store أو Play Market، مما يوفر تحديثات سلسة استجابة للبيئات المتغيرة أو احتياجات العمل.

فكر في مثال لتطبيق الهاتف المحمول للتجارة الإلكترونية متعدد المستويات. قد يرغب العميل في عرض معلومات المنتج وإضافة عناصر إلى عربة التسوق وإكمال عملية الشراء في النهاية. يمثل كل من هذه الإجراءات حدثًا غير متزامن قد يتضمن إجراء استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) للخادم الخلفي، ومعالجة البيانات المستلمة من الخادم، وتحديث واجهة المستخدم بناءً على البيانات التي تمت معالجتها. من خلال استخدام الوعود وتسلسل أساليب "ثم" و"التقاط"، تجعل منصة AppMaster no-code فعالة للغاية في التعامل مع كل من هذه العمليات المعقدة دون المساس باستجابة التطبيق والأداء العام.

علاوة على ذلك، فإن النهج المرن الذي تتبناه AppMaster في إنشاء التطبيقات وتنظيم كود التطبيق باستخدام Promises يؤدي إلى فوائد كبيرة من حيث الأداء وقابلية الصيانة وقابلية التوسع. عندما تتغير المتطلبات أو تتم إضافة ميزات جديدة، يمكن AppMaster إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات بسرعة من الصفر خلال 30 ثانية دون أي ديون فنية متراكمة.+

للتلخيص، تلعب الوعود دورًا أساسيًا في تصميم وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الحديثة. إنها تسهل التعامل بشكل أفضل مع العمليات غير المتزامنة وتمكن المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وسريعة الاستجابة. تزود منصة AppMaster no-code المطورين بطريقة قوية وبديهية لاحتضان الوعود في تطبيقاتهم، وتحسين عملية تطوير التطبيقات وتقديم نتائج رائعة عبر تطبيقات الويب والهاتف المحمول والتطبيقات الخلفية.