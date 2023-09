Le promesse, nel contesto dello sviluppo di app mobili, sono un paradigma di programmazione che facilita le operazioni asincrone con una sintassi più pulita, più gestibile e più intuitiva. Utilizzando i concetti di metodi "thenable" e "catch", Promises fornisce agli sviluppatori un modo per gestire la natura complessa di attività asincrone come chiamate API, input dell'utente ed elaborazione dei dati, mantenendo la reattività e le prestazioni dell'applicazione.

A differenza delle tradizionali funzioni di callback che spesso portano al cosiddetto "callback hell" a causa di numerosi callback annidati, Promises consente il concatenamento semplificato di operazioni asincrone, migliorando notevolmente la leggibilità e la manutenibilità del codice. Quando un'operazione viene definita all'interno di un oggetto Promise, alla funzione vengono forniti due argomenti di callback, "resolve" e "reject", che consentono allo sviluppatore di indicare il successo o il fallimento di un'attività e di passare i dati risultanti o le informazioni sull'errore al successivo. passo nella catena.

Una piattaforma ben progettata come AppMaster consente ai clienti di creare applicazioni robuste con una strategia integrata sulla gestione delle Promesse nel codice back-end e nella logica lato client. Incorporando Promises nel codice Go, Vue3, Kotlin e SwiftUI generato mantenendo la coerenza tra diversi stack di sviluppo, AppMaster garantisce che gli sviluppatori possano sfruttare tutto il potenziale delle moderne tecniche di programmazione asincrona nelle loro applicazioni.

Secondo uno studio condotto da WebKit, l'adozione di Promises nelle applicazioni web e mobili ha registrato un aumento costante dalla loro introduzione in ECMAScript 6, con circa il 78% delle applicazioni web osservate che utilizzano Promises nel 2021. Questa statistica sottolinea il ruolo cruciale svolto da Promises. nello sviluppo di applicazioni moderne, in particolare quando si gestiscono attività dispendiose in termini di tempo come la lettura di file, l'interrogazione di record di database o la trasmissione di dati da e verso API. Queste attività, se eseguite in modo sincrono, possono portare a interfacce utente non reattive e poco attraenti, con il risultato finale di un'esperienza utente non ottimale.

Con la piattaforma no-code di AppMaster, la gestione di Promises diventa molto più gestibile. Attraverso il Business Process Designer visivo, gli sviluppatori possono progettare e implementare funzioni asincrone per la logica lato server o lato client utilizzando i familiari meccanismi drag-and-drop. Inoltre, l'approccio server-driven di AppMaster per le applicazioni mobili consente di aggiornare l'interfaccia utente e la logica dell'app senza dover inviare nuovamente le revisioni all'App Store o al Play Market, fornendo aggiornamenti continui in risposta ai cambiamenti degli ambienti o delle esigenze aziendali.

Considera un esempio di un'applicazione mobile di e-commerce a più livelli. Un cliente potrebbe voler visualizzare le informazioni sul prodotto, aggiungere articoli al carrello e infine completare l'acquisto. Ognuna di queste azioni rappresenta un evento asincrono che può comportare l'esecuzione di chiamate API al server back-end, l'elaborazione dei dati ricevuti dal server e l'aggiornamento dell'interfaccia utente in base ai dati elaborati. Utilizzando Promises e concatenando i metodi "then" e "catch", la piattaforma no-code di AppMaster rende molto efficiente la gestione di ciascuna di queste complesse operazioni senza compromettere la reattività dell'app e le prestazioni complessive.

Inoltre, l'approccio agile adottato da AppMaster nella generazione di applicazioni e nell'organizzazione del codice applicativo con Promises porta a vantaggi significativi in ​​termini di prestazioni, manutenibilità e scalabilità. Quando i requisiti cambiano o vengono aggiunte nuove funzionalità, AppMaster può generare rapidamente una nuova serie di applicazioni da zero entro 30 secondi senza debito tecnico accumulato.+

Ricapitolando, Promises gioca un ruolo fondamentale nella progettazione e nello sviluppo delle moderne applicazioni mobili. Facilitano una migliore gestione delle operazioni asincrone e consentono agli sviluppatori di creare app scalabili, gestibili e reattive. La piattaforma no-code di AppMaster fornisce agli sviluppatori un modo potente e intuitivo per abbracciare Promises nelle loro applicazioni, migliorando il processo di sviluppo delle applicazioni e fornendo risultati eccezionali su applicazioni web, mobili e back-end.