Obietnice w kontekście tworzenia aplikacji mobilnych to paradygmat programowania, który ułatwia operacje asynchroniczne dzięki czystszej, łatwiejszej w utrzymaniu i bardziej intuicyjnej składni. Wykorzystując koncepcje metod „thenable” i „catch”, Promises umożliwia programistom obsługę złożonej natury zadań asynchronicznych, takich jak wywołania API, wprowadzanie danych przez użytkowników i przetwarzanie danych, przy jednoczesnym zachowaniu responsywności i wydajności aplikacji.

W przeciwieństwie do tradycyjnych funkcji wywołań zwrotnych, które często prowadzą do tzw. „piekła wywołań zwrotnych” z powodu licznych zagnieżdżonych wywołań zwrotnych, Promises umożliwiają usprawnione łączenie operacji asynchronicznych, znacznie poprawiając czytelność kodu i łatwość konserwacji. Gdy operacja jest zdefiniowana w obiekcie Promise, funkcja otrzymuje dwa argumenty wywołania zwrotnego — „rozwiąż” i „odrzuć” — które umożliwiają programiście wskazanie powodzenia lub niepowodzenia zadania i przekazanie wynikowych danych lub informacji o błędzie do następnego krok w łańcuchu.

Dobrze zaprojektowana platforma, taka jak AppMaster, umożliwia klientom tworzenie solidnych aplikacji ze zintegrowaną strategią obsługi obietnic w kodzie zaplecza i logice po stronie klienta. Włączając Promises do wygenerowanego kodu Go, Vue3, Kotlin i SwiftUI, zachowując jednocześnie spójność między różnymi stosami programistycznymi, AppMaster zapewnia programistom możliwość wykorzystania pełnego potencjału nowoczesnych technik programowania asynchronicznego w swoich aplikacjach.

Według badania przeprowadzonego przez WebKit, wykorzystanie Promises w aplikacjach internetowych i mobilnych stale rośnie od czasu ich wprowadzenia w ECMAScript 6, przy czym w 2021 r. około 78% zaobserwowanych aplikacji internetowych korzystało z Promises. Statystyka ta podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają Obietnice w tworzeniu nowoczesnych aplikacji, szczególnie podczas wykonywania czasochłonnych zadań, takich jak odczytywanie plików, sprawdzanie rekordów bazy danych lub przesyłanie danych do i z interfejsów API. Zadania te, jeśli są wykonywane synchronicznie, mogą prowadzić do tego, że interfejsy użytkownika nie odpowiadają i nie są atrakcyjne, co ostatecznie skutkuje nieoptymalnym doświadczeniem użytkownika.

Dzięki platformie AppMaster no-code obsługa obietnic staje się znacznie łatwiejsza w zarządzaniu. Dzięki wizualnemu Projektantowi procesów biznesowych programiści mogą projektować i wdrażać funkcje asynchroniczne zarówno dla logiki po stronie serwera, jak i klienta, korzystając ze znanej mechaniki drag-and-drop. Co więcej, podejście AppMaster do aplikacji mobilnych oparte na serwerze umożliwia aktualizację interfejsu użytkownika i logiki aplikacji bez konieczności ponownego przesyłania poprawek do App Store lub Play Market, zapewniając płynne aktualizacje w odpowiedzi na zmieniające się środowiska lub potrzeby biznesowe.

Rozważmy przykład wielowarstwowej aplikacji mobilnej e-commerce. Klient może chcieć wyświetlić informacje o produkcie, dodać produkty do koszyka i ostatecznie sfinalizować zakup. Każda z tych akcji reprezentuje zdarzenie asynchroniczne, które może obejmować wykonywanie wywołań API do serwera zaplecza, przetwarzanie danych otrzymanych z serwera i aktualizację interfejsu użytkownika na podstawie przetworzonych danych. Wykorzystując obietnice i łącząc metody „wtedy” i „catch”, platforma AppMaster no-code sprawia, że ​​obsługa każdej z tych złożonych operacji jest bardzo wydajna, bez pogarszania responsywności i ogólnej wydajności aplikacji.

Co więcej, zwinne podejście przyjęte przez AppMaster w generowaniu aplikacji i organizowaniu kodu aplikacji za pomocą Promises prowadzi do znacznych korzyści w zakresie wydajności, łatwości konserwacji i skalowalności. Gdy wymagania się zmienią lub zostaną dodane nowe funkcje, AppMaster może szybko wygenerować od podstaw nowy zestaw aplikacji w ciągu 30 sekund, przy zerowym zadłużeniu technicznym.+

Podsumowując, Promises odgrywają integralną rolę w projektowaniu i rozwoju nowoczesnych aplikacji mobilnych. Ułatwiają lepszą obsługę operacji asynchronicznych i umożliwiają programistom tworzenie skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i responsywnych aplikacji. Platforma AppMaster no-code zapewnia programistom skuteczny i intuicyjny sposób na wykorzystanie obietnic w swoich aplikacjach, usprawniając proces tworzenia aplikacji i zapewniając doskonałe wyniki w aplikacjach internetowych, mobilnych i zapleczu.