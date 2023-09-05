في مجال تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، تعد "الوحدات الأصلية" بمثابة وحدات بناء أساسية تمكن المطورين من الاستفادة من الإمكانات الكاملة للنظام الأساسي من خلال الوصول المباشر إلى واجهات برمجة التطبيقات التي يوفرها نظام تشغيل الجهاز. توفر هذه الوحدات طريقة لمطوري التطبيقات لسد الفجوة بين التعليمات البرمجية الأصلية (أي التعليمات البرمجية الخاصة بالنظام الأساسي المكتوبة بلغات مثل Java أو Objective-C أو Swift لمنصات Android وiOS على التوالي) والتعليمات البرمجية عبر الأنظمة الأساسية المكتوبة بلغة JavaScript أو لغات أخرى مماثلة.

اكتسبت الوحدات الأصلية أهمية في سياق أطر عمل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الهجينة مثل React Native وXamarin وPhoneGap. نظرًا لأن التطبيقات المختلطة قد لا تستفيد من الإمكانات الكاملة لميزات الأجهزة الأصلية، فإن الوحدات الأصلية تعمل على سد هذه الفجوة، مما يسمح للمطورين بكتابة التعليمات البرمجية الخاصة بالمنصة ودمجها بسلاسة داخل تطبيقاتهم عبر الأنظمة الأساسية. تعمل هذه الوظيفة على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات عالية الأداء وجذابة بصريًا مع وسائل راحة نفسية مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها باستخدام اللغات الأصلية.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية لتطوير التطبيقات no-code ، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام واجهة drag-and-drop المرئية، دون مطالبتهم بكتابة التعليمات البرمجية يدويًا. ومع ذلك، يستخدم إطار عمل AppMaster المعتمد على الخادم الوحدات الأصلية على نطاق واسع في تطبيقات Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. تفتح هذه الوحدات أفضل ما في العالمين: سهولة تطوير التطبيق باستخدام منصة no-code ، بالإضافة إلى القوة والمرونة التي تنبع من الوصول المباشر إلى الميزات الأصلية وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة. يتيح هذا الأسلوب للعملاء تحديث تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم بشكل مستمر دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

تتضمن بعض الأمثلة الشائعة للوحدات الأصلية الوصول إلى كاميرا الجهاز أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو مقياس التسارع أو الإشعارات المباشرة. ومع ذلك، لا تقتصر الوحدات الأصلية على هذه الأمثلة الشائعة، حيث من المحتمل أن تشمل أي وظيفة أو قدرة أصلية توفرها SDK للنظام الأساسي، اعتمادًا على المتطلبات المحددة للمطور. ولهذا السبب تُستخدم هذه الوحدات بشكل شائع لدمج مكتبات البرامج الخارجية، على سبيل المثال، الأدوات التحليلية أو شبكات الإعلانات أو بوابات الدفع، التي لها روابط خاصة بالنظام الأساسي.

عندما يتعلق الأمر بالتطوير، تلبي الوحدات الأصلية فئتين أساسيتين من الاحتياجات: الوظيفة والأداء. تعمل الوحدات الأصلية ذات الصلة بالوظائف على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات بمجموعة ميزات غنية من خلال توفير الوصول إلى الوظائف الخاصة بالنظام الأساسي. من ناحية أخرى، تعمل الوحدات الأصلية ذات الصلة بالأداء كعلاجات للحالات التي يكون فيها أداء التعليمات البرمجية الأصلية للتطبيق غير كافٍ. في هذه السيناريوهات، يمكن أن تؤدي إعادة كتابة الأجزاء الهامة من التطبيق باستخدام اللغات الخاصة بالنظام الأساسي والوحدات الأصلية إلى تحسين الأداء العام للتطبيق بشكل كبير.

عند استخدام الوحدات الأصلية في مشروع ما، يجب على المطورين توخي الحذر للتأكد من أن الوحدات متوافقة مع أنظمة التشغيل المختلفة ونماذج الأجهزة، بالإضافة إلى أنها متسقة من حيث الميزات والأداء بين الأنظمة الأساسية المختلفة. تعمل التقنيات عبر الأنظمة الأساسية على تبسيط هذه العملية من خلال توفير الأدوات والاتفاقيات التي تسهل على المطورين كتابة الوحدات الأصلية وصيانتها ومشاركتها عبر منصات متعددة.

علاوة على ذلك، يجب أن يظل مطورو التطبيقات على اطلاع دائم بالإرشادات الخاصة بالمنصة ذات الصلة، لأن عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض التطبيق من App Store أو Play Market. يجب على المطورين أيضًا مراعاة الحفاظ على اتساق قواعد التعليمات البرمجية الخاصة بهم وقابلية صيانتها، حيث يضيف إدخال الوحدات الأصلية تبعيات خاصة بالمنصة والاختلافات المحتملة بين الأنظمة الأساسية. قد يؤدي هذا إلى زيادة التعقيد العام للمشروع، مما يستلزم اختبارات أكثر صرامة وإجراءات ضمان الجودة لضمان أداء التطبيق كما هو متوقع عبر منصات مختلفة.

في الختام، تلعب الوحدات الأصلية دورًا حاسمًا في مشهد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، خاصة في سياق أطر تطوير التطبيقات المختلطة والمتعددة المنصات. من خلال سد الفجوة بين التعليمات البرمجية الأصلية والتعليمات البرمجية عبر الأنظمة الأساسية، تعمل الوحدات الأصلية على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول التي توفر مزيجًا مثاليًا من الأداء والوظائف والجاذبية الجمالية. يتيح إطار عمل AppMaster القائم على الخادم، والذي يستفيد من الوحدات الأصلية على نطاق واسع، للعملاء البقاء في الطليعة في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، مما يؤدي إلى خفض التكاليف مع الحفاظ على تجارب مستخدم لا تشوبها شائبة لتطبيقاتهم.