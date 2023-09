As promessas, no contexto do desenvolvimento de aplicativos móveis, são um paradigma de programação que facilita operações assíncronas com uma sintaxe mais limpa, mais fácil de manter e mais intuitiva. Utilizando os conceitos de métodos "thenable" e "catch", o Promises fornece uma maneira para os desenvolvedores lidarem com a natureza complexa de tarefas assíncronas, como chamadas de API, entradas de usuários e processamento de dados, enquanto mantêm a capacidade de resposta e o desempenho do aplicativo.

Ao contrário das funções de retorno de chamada tradicionais que muitas vezes levam ao chamado "inferno de retorno de chamada" devido a vários retornos de chamada aninhados, o Promises permite o encadeamento simplificado de operações assíncronas, melhorando muito a legibilidade e a manutenção do código. Quando uma operação é definida dentro de um objeto Promise, a função recebe dois argumentos de retorno de chamada – “resolver” e “reject” – que permitem ao desenvolvedor indicar o sucesso ou fracasso de uma tarefa e passar os dados resultantes ou informações de erro para a próxima. passo na cadeia.

Uma plataforma bem projetada como AppMaster capacita os clientes a criar aplicativos robustos com uma estratégia integrada para lidar com promessas no código de back-end e na lógica do lado do cliente. Ao incorporar Promises no código Go, Vue3, Kotlin e SwiftUI gerado, mantendo a consistência em diferentes pilhas de desenvolvimento, AppMaster garante que os desenvolvedores possam aproveitar todo o potencial das técnicas modernas de programação assíncrona em seus aplicativos.

De acordo com um estudo conduzido pelo WebKit, a adoção de Promises em aplicações web e móveis tem visto um aumento constante desde a sua introdução no ECMAScript 6, com aproximadamente 78% das aplicações web observadas usando Promises em 2021. Esta estatística sublinha o papel crucial que as Promises desempenham. no desenvolvimento de aplicativos modernos, especialmente ao lidar com tarefas demoradas, como leitura de arquivos, consulta de registros de banco de dados ou transmissão de dados de e para APIs. Essas tarefas, se executadas de forma síncrona, podem levar a interfaces de usuário sem resposta e pouco atraentes, resultando em uma experiência de usuário abaixo do ideal.

Com a plataforma no-code do AppMaster, o gerenciamento de promessas se torna muito mais gerenciável. Através de seu Business Process Designer visual, os desenvolvedores podem projetar e implementar funções assíncronas para lógica do lado do servidor ou do lado do cliente usando a mecânica familiar drag-and-drop. Além disso, a abordagem orientada ao servidor do AppMaster para aplicativos móveis permite atualizar a interface do usuário e a lógica do aplicativo sem a necessidade de reenviar revisões para a App Store ou Play Market, fornecendo atualizações contínuas em resposta às mudanças nos ambientes ou nas necessidades de negócios.

Considere um exemplo de aplicativo móvel de comércio eletrônico de várias camadas. Um cliente pode querer visualizar informações do produto, adicionar itens a um carrinho de compras e, finalmente, concluir a compra. Cada uma dessas ações representa um evento assíncrono que pode envolver a realização de chamadas de API para o servidor back-end, o processamento de dados recebidos do servidor e a atualização da UI com base nos dados processados. Ao utilizar Promises e encadear métodos "then" e "catch", a plataforma no-code do AppMaster torna muito eficiente o tratamento de cada uma dessas operações complexas sem comprometer a capacidade de resposta e o desempenho geral do aplicativo.

Além disso, a abordagem ágil adotada pelo AppMaster na geração de aplicativos e na organização do código do aplicativo com Promises leva a benefícios significativos em termos de desempenho, capacidade de manutenção e escalabilidade. Quando os requisitos mudam ou novos recursos são adicionados, AppMaster pode gerar rapidamente um novo conjunto de aplicativos do zero em 30 segundos, sem dívida técnica acumulada.+

Para recapitular, as Promises desempenham um papel fundamental no design e desenvolvimento de aplicações móveis modernas. Eles facilitam um melhor manuseio de operações assíncronas e permitem que os desenvolvedores criem aplicativos escalonáveis, fáceis de manter e responsivos. A plataforma no-code do AppMaster equipa os desenvolvedores com uma maneira poderosa e intuitiva de adotar Promises em seus aplicativos, melhorando o processo de desenvolvimento de aplicativos e entregando resultados excelentes em aplicativos web, móveis e back-end.