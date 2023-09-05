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Обещания

05, сент. 2023

Промисы в контексте разработки мобильных приложений — это парадигма программирования, которая упрощает асинхронные операции с помощью более чистого, удобного в обслуживании и интуитивно понятного синтаксиса. Используя концепции методов «thenable» и «catch», Promises предоставляют разработчикам возможность справляться со сложным характером асинхронных задач, таких как вызовы API, ввод пользователя и обработка данных, сохраняя при этом скорость реагирования и производительность приложения.

В отличие от традиционных функций обратного вызова, которые часто приводят к так называемому «аду обратного вызова» из-за многочисленных вложенных обратных вызовов, промисы позволяют упростить цепочку асинхронных операций, значительно улучшая читаемость и удобство обслуживания кода. Когда операция определена внутри объекта Promise, функции предоставляются два аргумента обратного вызова — «разрешить» и «отклонить», — которые позволяют разработчику указать успех или неудачу задачи и передать полученные данные или информацию об ошибке следующему объекту. шаг в цепочке.

Хорошо спроектированная платформа, такая как AppMaster позволяет клиентам создавать надежные приложения с интегрированной стратегией обработки обещаний во внутреннем коде и логике на стороне клиента. Включая Promises в сгенерированный код Go, Vue3, Kotlin и SwiftUI, сохраняя при этом согласованность между различными стеками разработки, AppMaster гарантирует, что разработчики смогут использовать весь потенциал современных методов асинхронного программирования в своих приложениях.

Согласно исследованию, проведенному WebKit, использование Promises в веб- и мобильных приложениях стабильно растет с момента их появления в ECMAScript 6: в 2021 году примерно 78% наблюдаемых веб-приложений использовали Promises. Эта статистика подчеркивает решающую роль Promises. в разработке современных приложений, особенно при выполнении трудоемких задач, таких как чтение файлов, запрос записей базы данных или передача данных в API и обратно. Эти задачи, если они выполняются синхронно, могут привести к тому, что пользовательские интерфейсы станут невосприимчивыми и непривлекательными, что в конечном итоге приведет к неоптимальному пользовательскому опыту.

Благодаря платформе AppMaster no-code обработка промисов становится гораздо более управляемой. С помощью визуального конструктора бизнес-процессов разработчики могут проектировать и реализовывать асинхронные функции как для серверной, так и для клиентской логики, используя знакомую механику drag-and-drop. Более того, серверный подход AppMaster к мобильным приложениям позволяет обновлять пользовательский интерфейс и логику приложения без необходимости повторной отправки версий в App Store или Play Market, обеспечивая плавные обновления в ответ на меняющуюся среду или потребности бизнеса.

Рассмотрим пример многоуровневого мобильного приложения для электронной коммерции. Клиент может захотеть просмотреть информацию о продукте, добавить товары в корзину и, наконец, совершить покупку. Каждое из этих действий представляет собой асинхронное событие, которое может включать вызовы API внутреннего сервера, обработку данных, полученных от сервера, и обновление пользовательского интерфейса на основе обработанных данных. Используя промисы и связывая методы «then» и «catch», платформа AppMaster no-code позволяет очень эффективно обрабатывать каждую из этих сложных операций, не ставя под угрозу скорость реагирования и общую производительность приложения.

Более того, гибкий подход, используемый AppMaster при создании приложений и организации кода приложений с помощью Promises, приводит к значительным преимуществам с точки зрения производительности, удобства сопровождения и масштабируемости. При изменении требований или добавлении новых функций AppMaster может быстро создать новый набор приложений с нуля в течение 30 секунд без накопленного технического долга.+

Напомним, что обещания играют неотъемлемую роль в проектировании и разработке современных мобильных приложений. Они облегчают обработку асинхронных операций и позволяют разработчикам создавать масштабируемые, удобные в обслуживании и быстро реагирующие приложения. Платформа AppMaster no-code предоставляет разработчикам мощный и интуитивно понятный способ использования Promises в своих приложениях, улучшая процесс разработки приложений и обеспечивая выдающиеся результаты в веб-приложениях, мобильных и серверных приложениях.

Изучите больше терминов:
Веб-просмотр Веб-службы Виртуальная реальность (VR) Декомпиляция приложения Интеграционное тестирование Контроль версий Масштабируемая векторная графика (SVG) Многофакторная аутентификация (MFA) Прогрессивное веб-приложение (PWA) Проприетарное программное обеспечение Прототипирование мобильного приложения Процесс проверки приложения Развертывание Сначала офлайн Тестирование на проникновение Утечка памяти

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