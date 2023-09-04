يعد بيان التطبيق، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، مستندًا حيويًا ومنظمة يوفر بيانات وصفية مهمة حول التطبيق ويوجه سلوك التطبيق طوال دورة حياته. تتضمن هذه البيانات التعريفية عادةً التكوينات والأذونات والموارد الضرورية للتطبيق، مع تحديد وظائف التطبيق وكيفية تفاعل المكونات المختلفة داخل النظام البيئي للتطبيق. يلعب بيان التطبيق دورًا حاسمًا في ضمان التشغيل السلس والتوافق للتطبيق عبر المحطات الطرفية والأنظمة الأساسية والأجهزة المختلفة.

أثناء عملية تطوير التطبيق، يعد بيان التطبيق ضروريًا لمرحلة تعبئة التطبيق ونشره. يتم استخدام ملف البيان عند تثبيت تطبيق على جهاز المستخدم، للإعلان عن الأذونات المطلوبة وتمكين التفاعل مع التطبيقات والأنظمة الأخرى. علاوة على ذلك، تستخدم متاجر التطبيقات والأسواق، مثل متجر Google Play وApple App Store، محتويات بيان التطبيق للتحكم في فهرسة التطبيقات وإدراجها وتوزيعها.

يمكن أن تختلف بنية وصياغة ومواصفات بيان التطبيق وفقًا لنظام التشغيل المستهدف وبيئة التطوير. في Android، يكون بيان التطبيق عبارة عن ملف XML يُسمى "AndroidManifest.xml" ويوجد في جذر مشروع التطبيق. تتضمن بعض المعلومات الهامة الموجودة في بيان Android أذونات التطبيق والأنشطة والخدمات وموفري المحتوى وأجهزة استقبال البث وإعلانات ميزات الأجهزة والبرامج. بالنسبة لتطبيقات iOS، يكون بيان التطبيق عبارة عن ملف JSON يُسمى "Info.plist" (قائمة الخصائص) ويمكن أن يحتوي على إعدادات مثل اسم عرض التطبيق ومعرف الحزمة وإمكانيات الجهاز المطلوبة والاتجاهات وأوضاع الخلفية.

يؤدي استخدام منصة حديثة no-code ، مثل AppMaster ، إلى تبسيط عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، بما في ذلك معالجة وإنشاء بيانات التطبيق. يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة تطبيقات RESTful بشكل مرئي، من بين المكونات الحيوية الأخرى. تعمل المنصة أيضًا على تسهيل تصميم واجهات المستخدم لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول من خلال محرر drag-and-drop البديهي.

يمنع النهج الآلي لـ AppMaster لإنشاء بيان التطبيق الأخطاء المحتملة بسبب التكوين اليدوي. عندما يضغط المستخدمون على زر "نشر" على النظام الأساسي، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الهاتف المحمول التي يحركها الخادم ويهتم بالتجميع والاختبار والتعبئة، بما في ذلك بيانات التطبيق لمنصات iOS وAndroid. ويضمن ذلك التزام التطبيقات بإرشادات النظام الأساسي ومتطلبات التوافق، وبالتالي تحسين الجودة الإجمالية للتطبيق وتقليل فرص الرفض أثناء عملية مراجعة التطبيق بواسطة متاجر التطبيقات.

يقوم عدد متزايد من تطبيقات الأجهزة المحمولة بوضع أسسها في التطوير المعتمد على الخادم، مما يزيد من الفوائد التي يوفرها هذا النهج لتسريع النشر والتحديثات. يتيح AppMaster ، بإطاره الذي يحركه الخادم وكود المصدر الذي تم إنشاؤه والمحسن للغاية، لمطوري التطبيقات تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول دون متاعب إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات المختلفة. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية التحديث، وتقليل وقت طرح المنتج في السوق، ومساعدة المطورين في الحفاظ على تحديث عروضهم دون المساس بتجربة المستخدم أو الأداء.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات بدرجة رائعة من التوافق وقابلية التوسع. يتم إنشاء التطبيقات الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، بينما تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. توفر هذه التقنيات للتطبيقات التي تم إنشاؤها أساسًا قويًا ومقاومًا للمستقبل يمكنه استيعاب المتطلبات المتطورة بسهولة لخدمة مجموعة واسعة من المستخدمين والشركات.

في الختام، يعد بيان التطبيق مكونًا مهمًا في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الذي يوفر بيانات تعريف التطبيق والتكوين وتفاصيل الأذونات. فهو يضمن التشغيل السلس والتوافق والنشر عبر الأنظمة الأساسية والأجهزة. أحدثت الأنظمة الأساسية الحديثة no-code ، مثل AppMaster ثورة في عملية تطوير التطبيقات، حيث قامت بدمج إمكانات إنشاء وإدارة بيان التطبيق، مما أدى إلى تجربة تطوير عالية الكفاءة وموفرة للوقت وخالية من الأخطاء للمطورين والشركات من جميع الأحجام.